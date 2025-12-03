"המשחק של מסי יכול להיות גדול כמו של קלארק"

משחק אליפות ה-MLS של ליאו מסי ואינטר מיאמי ביום שבת (21:30) מול ונקובר ותומאס מולר מסומן כאירוע הטלוויזיוני החשוב בתולדות הליגה, אבל ב’אתלטיק’ הרחיקו לכת ותהו האם אלוף העולם יוכל להפוך את הגמר הזה לרגע טלוויזיוני בסדר גודל של קייטלין קלארק. למעשה, בכותרת נכתב: “גמר הפלייאוף של מסי יוכל להיות רגע גדול כמו זה של קלארק עבור ה-MLS”.

קלארק אמנם שינתה את כדורסל הנשים והובילה לשיאי צפייה בארה”ב, אבל בכל זאת - כשמנגד מדובר על מסי, זה נשמע קצת מנותק מהמציאות, בלשון המעטה. עדיין מדובר במי שנחשב לדעת רבים לכדורגלן הגדול בהיסטוריה, אלוף העולם, זה שכולם רוצים לראות ולראייה שיאי הצפייה וההכנסות שהוא עצמו שבר עבור אפל TV, בין היתר.

מאז הגיע מסי לאינטר מיאמי בקיץ 2023, ההשפעה שלו על הליגה הייתה אדירה: מכירת חולצות שיא, עליית הערך של המועדון מעל מיליארד דולר ואצטדיונים מלאים בכל משחק. מה שכן, למרות ההצלחה המסחרית, ל-MLS היה קשה לתרגם את הפופולריות של מסי לחשיפה רחבה, בעיקר משום שרוב משחקיו שודרו מאחורי חומת תשלום בשירות MLS Season Pass של אפל.

ליאו מסי ואינטר מיאמי (IMAGO)

לכן גמר ה-MLS שישודר בפוקס ללא תשלום הוא הזדמנות נדירה – וההשוואה שמוצגת ב’אתלטיק’ היא לקייטלין קלארק, שהוכיחה שכשכוכבת מסוגלת להביא קהל טלוויזיוני חדש, התוצאות מדברות בעד עצמן: גמר ה-NCAA לנשים ב-2024 משך כמעט 19 מיליון צופים - יותר מגמר הגברים - והוביל לעונת שיא בצפייה גם ב-WNBA. זה היה רגע ששינה את השיח, את ההכנסות ואת החשיפה של ליגת הנשים, אבל עדיין, מסי נחשב לסופרסטאר הרבה יותר גדול.

ב-MLS מקווים שמסי יעשה משהו דומה. אחרי שהחוזה עם אפל קוצר ועתיד להסתיים כבר בקיץ 2029, הליגה חייבת להציג מספרי צפייה משמעותיים. הנתונים של השנים האחרונות מדאיגים: צניחה של 47% בגמר 2024 שהגיע רק ל-468 אלף צופים בפוקס, לעומת מעל שני מיליון ב-2022 בעידן שלפני אפל. צריך לזכור שהפעם מסי ישחק לראשונה בגמר ה-MLS.

השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל

התקווה היא שהפעם הסיפור ישתנה. השעה המוקדמת של המשחק תמנע התנגשות ישירה עם גמר ה-SEC בפוטבול המכללות, ומסי מגיע בשיא: 27 שערים ו-22 בישולים ב-24 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, כולל הצגה בפלייאוף. מולו תעמוד ונקובר הלוהטת של תומאס מולר, שתנסה להרוס את האליפות ההיסטורית של מיאמי.