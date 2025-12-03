יום רביעי, 03.12.2025 שעה 15:59
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"המשחק של מסי יכול להיות גדול כמו של קלארק"

האמריקאים לא מחוברים: רגע לפני משחק האליפות של מיאמי, הרגע ההיסטורי הושווה להצלחה הטלוויזיונית בכדורסל הנשים. וגם: השאיפה ב-MLS לשבירת השיא

|
ליאו מסי וקייטלין קלארק (IMAGO)
ליאו מסי וקייטלין קלארק (IMAGO)

משחק אליפות ה-MLS של ליאו מסי ואינטר מיאמי ביום שבת (21:30) מול ונקובר ותומאס מולר מסומן כאירוע הטלוויזיוני החשוב בתולדות הליגה, אבל ב’אתלטיק’ הרחיקו לכת ותהו האם אלוף העולם יוכל להפוך את הגמר הזה לרגע טלוויזיוני בסדר גודל של קייטלין קלארק. למעשה, בכותרת נכתב: “גמר הפלייאוף של מסי יוכל להיות רגע גדול כמו זה של קלארק עבור ה-MLS”.

קלארק אמנם שינתה את כדורסל הנשים והובילה לשיאי צפייה בארה”ב, אבל בכל זאת - כשמנגד מדובר על מסי, זה נשמע קצת מנותק מהמציאות, בלשון המעטה. עדיין מדובר במי שנחשב לדעת רבים לכדורגלן הגדול בהיסטוריה, אלוף העולם, זה שכולם רוצים לראות ולראייה שיאי הצפייה וההכנסות שהוא עצמו שבר עבור אפל TV, בין היתר.

מאז הגיע מסי לאינטר מיאמי בקיץ 2023, ההשפעה שלו על הליגה הייתה אדירה: מכירת חולצות שיא, עליית הערך של המועדון מעל מיליארד דולר ואצטדיונים מלאים בכל משחק. מה שכן, למרות ההצלחה המסחרית, ל-MLS היה קשה לתרגם את הפופולריות של מסי לחשיפה רחבה, בעיקר משום שרוב משחקיו שודרו מאחורי חומת תשלום בשירות MLS Season Pass של אפל.

ליאו מסי ואינטר מיאמי (IMAGO)ליאו מסי ואינטר מיאמי (IMAGO)

לכן גמר ה-MLS שישודר בפוקס ללא תשלום הוא הזדמנות נדירה – וההשוואה שמוצגת ב’אתלטיק’ היא לקייטלין קלארק, שהוכיחה שכשכוכבת מסוגלת להביא קהל טלוויזיוני חדש, התוצאות מדברות בעד עצמן: גמר ה-NCAA לנשים ב-2024 משך כמעט 19 מיליון צופים - יותר מגמר הגברים - והוביל לעונת שיא בצפייה גם ב-WNBA. זה היה רגע ששינה את השיח, את ההכנסות ואת החשיפה של ליגת הנשים, אבל עדיין, מסי נחשב לסופרסטאר הרבה יותר גדול.

ב-MLS מקווים שמסי יעשה משהו דומה. אחרי שהחוזה עם אפל קוצר ועתיד להסתיים כבר בקיץ 2029, הליגה חייבת להציג מספרי צפייה משמעותיים. הנתונים של השנים האחרונות מדאיגים: צניחה של 47% בגמר 2024 שהגיע רק ל-468 אלף צופים בפוקס, לעומת מעל שני מיליון ב-2022 בעידן שלפני אפל. צריך לזכור שהפעם מסי ישחק לראשונה בגמר ה-MLS.

השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל

התקווה היא שהפעם הסיפור ישתנה. השעה המוקדמת של המשחק תמנע התנגשות ישירה עם גמר ה-SEC בפוטבול המכללות, ומסי מגיע בשיא: 27 שערים ו-22 בישולים ב-24 המשחקים האחרונים בכל המסגרות, כולל הצגה בפלייאוף. מולו תעמוד ונקובר הלוהטת של תומאס מולר, שתנסה להרוס את האליפות ההיסטורית של מיאמי.

