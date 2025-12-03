"החתמת אבו פאני תחזיר את הזהות לקהל"

מכבי חיפה סוף סוף רשמה את הניצחון הראשון שלה בקדנציה השלישית של ברק בכר בקבוצה לאחר שגברה 1:2 על הפועל תל אביב בסמי עופר. שלושת הנקודות של הירוקים הגיעו לאחר ארבע תוצאות תיקו רצופות ו-8 משחקים ללא ניצחון, ובכרמל יקוו שמכאן הם ייצאו לדרך חדשה. פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אתה חושב שבכר ישנה את המערך לקראת ק”ש?

”אני חושב שהוא צריך לשנות, כי מאמן כדורגל צריך להשתמש בכלים הכי טובים שעומדים לרשותו, וכרגע סטיוארט ומלמד הם הכלים הכי טובים שעומדים לרשותו. מה שהוא יעשה זה להמשיך עם 4-3-3”.

אתה חושב שצריך להתנצל בפני מלמד?

“בשנה שעברה עוד היה להם את החלוץ הישראלי הכי טוב עם דין דוד. אבל ברגע שלא פגעו בזרים השנה אז זאת הייתה טעות מאוד מאוד קשה לספסל אותו רק בגלל שלא הצליחו למכור אותו”.

גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)

איזה רכש אתה חושב שצריך להביא בינואר?

”קודם כל במקום גוני נאור הייתי מחזיר את איתי יהוד מהפועל כפר סבא, אני מאוד מחזיק ממנו וגם הצוות המקצועי כמוני. יענקל’ה שחר צריך להיכנס לתמונה ולסגור עסקה עם אבו פאני. אם יענקל’ה יתערב העסקה הזאת תיסגר. מכבי חיפה חייבת להביא שחקן כנף שיביא לה מספרים. אצילי יש רק אחד, אבל יש שחקנים כמו דיארה ומילסון”.

אתם ממשיכים עם פיינגזיכט?

"בהיעדר שחקן כנף איכותי, קורנו יכול לשחק שם. מכבי חיפה לא מצליחה ללהק שחקנים לא מוכרים ולהצליח איתם. אני הייתי הולך על שחקנים מוכחים כמו טאבי ודיארה, שאתה יודע בדיוק מה אתה מקבל בלי לקחת סיכונים. להחזיר את אבו פאני יחזיר את הזהות לקהל”.