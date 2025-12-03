אחרי 20 שנה: אצטדיון גרין הופך ל"אצטדיון בראל"

אחרי כמעט 20 שנה: אצטדיון גרין שבנוף הגליל משנה את שמו ל"אצטדיון בראל" במסגרת הסכם חסות חדש בין העירייה לקבוצת בראל, בבעלותם של אריאל בבלי וז'ק בר. שווי העסקה עומד על כמיליון וחצי שקלים לתקופה של שש שנים, וכולל מתן חסות, החלפת שם האצטדיון, מיתוג חזותי ושדרוגים חווייתיים במתחם.

המהלך נרקם בעקבות מכרז שפרסמה עיריית נוף הגליל למיתוג מחדש של האצטדיון. קבוצת בראל, הפעילה בשנים האחרונות כיזמית נדל"ן בעיר, זכתה במכרז לאחר בחינה מקצועית של ההצעות שהוגשו.

אצטדיון גרין, שנחנך בשנת 1965, מכיל כ-5,200 מקומות ישיבה, משמש כבית להפועל נוף הגליל ומארח גם משחקים של קבוצות נוספות מליגת העל. לפי העירייה, התקציב שיתקבל מהחסות יופנה לשדרוג האצטדיון ולשיפור חוויית הצופים, ובכך יצמצם את הצורך בהקצאת משאבים עירוניים.

אוהדי בית"ר ירושלים באצטדיון גרין (לילך וויס-רוזנברג)

במסגרת ההסכם צפויים להתקין שלטי חוץ ופנים חדשים, לבצע מיתוג סביב המגרש ולהפעיל יוזמות תוכן משותפות במהלך השנה.

אריאל בבלי, מבעלי קבוצת בראל, בירך על המהלך: "האצטדיון מהווה נדבך מרכזי בחיים העירוניים בנוף הגליל. זהו חלק מהמרחב הקהילתי בו גדלתי. האצטדיון וקבוצת הפועל נוף הגליל מייצגים את העיר ואת רוח המקום, ואני שמח לקחת חלק במהלך שתומך במתקן ובספורט המקומי כאחד".