יום רביעי, 03.12.2025 שעה 15:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2213-1613הפועל כפ"ס3
2113-1713הפועל ראשל"צ4
2119-2113הפועל כפר שלם5
1919-2213מ.ס כפר קאסם6
1922-2213עירוני מודיעין7
1817-1913הפועל ר"ג8
1618-1913מ.ס קריית ים9
1526-2413מכבי יפו10
1419-1913הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1420-1113בני יהודה14
927-1113הפועל עפולה15
820-1213הפועל נוף הגליל16

אחרי 20 שנה: אצטדיון גרין הופך ל"אצטדיון בראל"

שמו של המגרש שונה בעקבות הסכם חסות בין עיריית נוף הגליל לקבוצת בראל בשווי של מיליון וחצי שקל למשך 6 שנים. על הפרק: מיתוג מחדש ושדרוג המתחם


אצטדיון גרין (חג'אג' רחאל)
אצטדיון גרין (חג'אג' רחאל)

אחרי כמעט 20 שנה: אצטדיון גרין שבנוף הגליל משנה את שמו ל"אצטדיון בראל" במסגרת הסכם חסות חדש בין העירייה לקבוצת בראל, בבעלותם של אריאל בבלי וז'ק בר. שווי העסקה עומד על כמיליון וחצי שקלים לתקופה של שש שנים, וכולל מתן חסות, החלפת שם האצטדיון, מיתוג חזותי ושדרוגים חווייתיים במתחם.

המהלך נרקם בעקבות מכרז שפרסמה עיריית נוף הגליל למיתוג מחדש של האצטדיון. קבוצת בראל, הפעילה בשנים האחרונות כיזמית נדל"ן בעיר, זכתה במכרז לאחר בחינה מקצועית של ההצעות שהוגשו.

אצטדיון גרין, שנחנך בשנת 1965, מכיל כ-5,200 מקומות ישיבה, משמש כבית להפועל נוף הגליל ומארח גם משחקים של קבוצות נוספות מליגת העל. לפי העירייה, התקציב שיתקבל מהחסות יופנה לשדרוג האצטדיון ולשיפור חוויית הצופים, ובכך יצמצם את הצורך בהקצאת משאבים עירוניים.

אוהדי בית"ר ירושלים באצטדיון גרין (לילך וויס-רוזנברג)אוהדי בית"ר ירושלים באצטדיון גרין (לילך וויס-רוזנברג)

במסגרת ההסכם צפויים להתקין שלטי חוץ ופנים חדשים, לבצע מיתוג סביב המגרש ולהפעיל יוזמות תוכן משותפות במהלך השנה.

אריאל בבלי, מבעלי קבוצת בראל, בירך על המהלך: "האצטדיון מהווה נדבך מרכזי בחיים העירוניים בנוף הגליל. זהו חלק מהמרחב הקהילתי בו גדלתי. האצטדיון וקבוצת הפועל נוף הגליל מייצגים את העיר ואת רוח המקום, ואני שמח לקחת חלק במהלך שתומך במתקן ובספורט המקומי כאחד".

