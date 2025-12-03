יום רביעי, 03.12.2025 שעה 12:34
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

קבוצה מהפכנית: ברצלונה מנרמלת רמונטאדות

פודקאסט בארסה חוגג ניצחון: נתוני המהפכים החריגים, צ'ולו מאוהב בראפיניה וכולם בפדרי, המסירות של לאמין, הבאסה עם אולמו, מרטין כבלם, אריק ובטיס

ברצלונה (IMAGO)
למרות ששוב נקלעה לפיגור, ברצלונה הפכה את הקערה גם מול אתלטיקו מדריד בדרך לניצחון 1:3 שמגדיל זמנית את הפער הפסגה ל-4 נקודות. אורי רייך, רז אמיר ועמית לוינטל מסכמים בפודקאסט בארסה את המשחק הגדול ומתכוננים לביקור אצל בטיס.

מה בתפריט: לברצלונה יש את כל המצרכים - בהגנה, בהתקפה ובאופי - כדי להיות קבוצה שהופך רמונטאדות לעניין שבשגרה, הנתונים המדהימים של הקטלונים במצב של פיגור, הספיגה המוקדמת שהופכת את בארסה למקום 1 בליגה בקטגוריה שהיא לא הייתה רוצה להוביל בה, ההתאמות שעשה פליק תוך כדי משחק במטרה להשתלט על כר הדשא וצ’ולו משתפך על ראפיניה – הברזילאי הכי לא ברזילאי שיש.

עוד בפרק: המספרים הנהדרים של פדרי ולמה הם הרבה פחות חשובים ממבחן העין, יכולת המסירה החריגה של לאמין ימאל והציטוטים המרתקים שלו מהראיון לתוכנית “60 דקות”, האם פליק צריך לשקול שינוי בועט פנדלים לאור ההיסטוריה שקבע לבנדובסקי, למה אולמו הנהדר “שחקן מבאס”, ההבדל בכמות הכובשים בין בארסה לריאל, מה עתיד הניסוי של ג’רארד מרטין כבלם שמאלי, ז’ואן גארסיה בהופעה מצוינת כשוער וכבלם נוסף, פראן טורס אוהב את אתלטיקו, העמידה והסגנון “השפויים” יותר בדקה הסיום.

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

וגם: מאזן הבית האדיר בשלושה בתים שונים, רצף הכיבושים המופלא של הקטאלונים בליגה והיעד הבא, הרצף המזעזע של צ’ולו מול בארסה, ההופעה המאכזבת של חוליאן אלברס, החלום היקר של לאפורטה, סאגת אראוחו ומצבו המנטלי והמפגש הקשה והמסקרן מול בטיס בשבת באצטדיון החלופי הכי ביתי שיש

