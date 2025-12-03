קבוצה מהפכנית: ברצלונה מנרמלת רמונטאדות

למרות ששוב נקלעה לפיגור, ברצלונה הפכה את הקערה גם מול אתלטיקו מדריד בדרך לניצחון 1:3 שמגדיל זמנית את הפער הפסגה ל-4 נקודות. אורי רייך, רז אמיר ועמית לוינטל מסכמים בפודקאסט בארסה את המשחק הגדול ומתכוננים לביקור אצל בטיס.

מה בתפריט: לברצלונה יש את כל המצרכים - בהגנה, בהתקפה ובאופי - כדי להיות קבוצה שהופך רמונטאדות לעניין שבשגרה, הנתונים המדהימים של הקטלונים במצב של פיגור, הספיגה המוקדמת שהופכת את בארסה למקום 1 בליגה בקטגוריה שהיא לא הייתה רוצה להוביל בה, ההתאמות שעשה פליק תוך כדי משחק במטרה להשתלט על כר הדשא וצ’ולו משתפך על ראפיניה – הברזילאי הכי לא ברזילאי שיש.

עוד בפרק: המספרים הנהדרים של פדרי ולמה הם הרבה פחות חשובים ממבחן העין, יכולת המסירה החריגה של לאמין ימאל והציטוטים המרתקים שלו מהראיון לתוכנית “60 דקות”, האם פליק צריך לשקול שינוי בועט פנדלים לאור ההיסטוריה שקבע לבנדובסקי, למה אולמו הנהדר “שחקן מבאס”, ההבדל בכמות הכובשים בין בארסה לריאל, מה עתיד הניסוי של ג’רארד מרטין כבלם שמאלי, ז’ואן גארסיה בהופעה מצוינת כשוער וכבלם נוסף, פראן טורס אוהב את אתלטיקו, העמידה והסגנון “השפויים” יותר בדקה הסיום.

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

וגם: מאזן הבית האדיר בשלושה בתים שונים, רצף הכיבושים המופלא של הקטאלונים בליגה והיעד הבא, הרצף המזעזע של צ’ולו מול בארסה, ההופעה המאכזבת של חוליאן אלברס, החלום היקר של לאפורטה, סאגת אראוחו ומצבו המנטלי והמפגש הקשה והמסקרן מול בטיס בשבת באצטדיון החלופי הכי ביתי שיש