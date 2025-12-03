מכבי ת"א חזרה לנצח עם 1:2 מול הפועל חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין דור פרץ, ציון: 7

השחקן המצטיין דור פרץ, ציון: 7

הקפטן עלה מהספסל ונתן את כולו עד הרגע האחרון, כולל גול ובישול שנגזל. המנוחה עזרה

השחקן המאכזב רותם חטואל, ציון: 4

מתעסק בשטויות רוב המשחק ובריבים מיותרים. רשם שתי החמצות ענקיות

הרכבים וציונים

על אף שלא מדובר היה במשחק המרכזי של המחזור, רוב העיניים נשאו לאצטדיון בלומפילד הערב (רביעי), ממספר סיבות: המשבר המקצועי של מכבי תל אביב, מחאת אוהדיה, וכמובן סערת המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, שחזר לעמוד על הקווים וגם הצליח לחזור לנצח, עם 1:2 יקר מפז על הפועל חיפה, רגע לפני משחק העונה נגד הפועל באר שבע.

אלופת המדינה הייתה אפורה לכל אורך המחצית הראשונה. המאמן התקבל בקריאות בוז צורמות, המצב המסוכן ב-45 הדקות הראשונות היה בכלל של רותם חטואל, ונראה היה שהקבוצה בצהוב הולכת לעוד ערב קשה בו היא עלולה לאבד נקודות.

המצב החמיר במחצית השנייה, כשעל אף חילוף משולש של לאזטיץ’, עידו שחר הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים בדקה ה-55, אבל דווקא אז, הניצוץ בצהוב-כחול נדלק. בתוך חמש דקות, מכבי ת”א הייתה ביתרון כפול, כשגם סייד אבו פרחי וגם דור פרץ כובשים שערים נפלאים.

הצהובים נשארו עם עשרה שחקנים ומאמן אחד, ואף איבדו את כריסטיאן בליץ’, שנפצע שוב למרת רוחם, אך שלטו בנעשה על המגרש. דווקא אז רעדה האדמה מעט מתחת לרגלם, כשג’בון איסט כבש את השער המצמק וגרם ללבבות האוהדים בבלומפילד לדפוק מהר יותר.

היום, לאזטיץ’ ניצח. הוא חזר לעמוד על הקווים, החילופים שלו עשו את ההבדל והוא יצא עם שלוש נקודות לראשונה מזה ארבעה משחקים. למרות זאת, הוא יודע שביום ראשון מדובר יהיה באופרה אחרת, כשהוא ושחקניו יצאו לטרנר, למשחק העונה מול ב”ש. בצד של הפועל חיפה, היא עדיין מסובכת בתחתית, וגם לה עומדת משוכה לא קלה בכלל במחזור הקרוב, בדמות מכבי נתניה.