שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רועי כפיר)

מכבי ת"א חזרה לנצח עם 1:2 מול הפועל חיפה

עשרה שחקנים ומאמן: בצל סערת לאזטיץ' ועם החזרה שלו אל הקווים, ועל אף הרחקתו של שחר, שערים של אבו פרחי ודור פרץ הספיקו לצהובים. איסט רק צימק

רז אמיר | 03/12/2025 20:00
יום רביעי, 03/12/2025, 20:00אצטדיון בלומפילד - 17493 צופיםליגת העל Winner - מחזור 12
הפועל חיפה
שער ג'ייבון איסט (84)
בישול בישול: אופק ביטון
הסתיים
2 1
שופט: גל לוי (ציון: 4)
כרטיס אדום עידו שחר (55)
שער סייד אבו פרחי (57)
בישול בישול: רוי רביבו
שער דור פרץ (60)
בישול בישול: יון ניקולסקו
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דור פרץ, ציון: 7
הקפטן עלה מהספסל ונתן את כולו עד הרגע האחרון, כולל גול ובישול שנגזל. המנוחה עזרה
השחקן המאכזב
רותם חטואל, ציון: 4
מתעסק בשטויות רוב המשחק ובריבים מיותרים. רשם שתי החמצות ענקיות
הרכבים וציונים
 
 

על אף שלא מדובר היה במשחק המרכזי של המחזור, רוב העיניים נשאו לאצטדיון בלומפילד הערב (רביעי), ממספר סיבות: המשבר המקצועי של מכבי תל אביב, מחאת אוהדיה, וכמובן סערת המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, שחזר לעמוד על הקווים וגם הצליח לחזור לנצח, עם 1:2 יקר מפז על הפועל חיפה, רגע לפני משחק העונה נגד הפועל באר שבע.

אלופת המדינה הייתה אפורה לכל אורך המחצית הראשונה. המאמן התקבל בקריאות בוז צורמות, המצב המסוכן ב-45 הדקות הראשונות היה בכלל של רותם חטואל, ונראה היה שהקבוצה בצהוב הולכת לעוד ערב קשה בו היא עלולה לאבד נקודות.

המצב החמיר במחצית השנייה, כשעל אף חילוף משולש של לאזטיץ’, עידו שחר הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים בדקה ה-55, אבל דווקא אז, הניצוץ בצהוב-כחול נדלק. בתוך חמש דקות, מכבי ת”א הייתה ביתרון כפול, כשגם סייד אבו פרחי וגם דור פרץ כובשים שערים נפלאים. 

הצהובים נשארו עם עשרה שחקנים ומאמן אחד, ואף איבדו את כריסטיאן בליץ’, שנפצע שוב למרת רוחם, אך שלטו בנעשה על המגרש. דווקא אז רעדה האדמה מעט מתחת לרגלם, כשג’בון איסט כבש את השער המצמק וגרם ללבבות האוהדים בבלומפילד לדפוק מהר יותר.

היום, לאזטיץ’ ניצח. הוא חזר לעמוד על הקווים, החילופים שלו עשו את ההבדל והוא יצא עם שלוש נקודות לראשונה מזה ארבעה משחקים. למרות זאת, הוא יודע שביום ראשון מדובר יהיה באופרה אחרת, כשהוא ושחקניו יצאו לטרנר, למשחק העונה מול ב”ש. בצד של הפועל חיפה, היא עדיין מסובכת בתחתית, וגם לה עומדת משוכה לא קלה בכלל במחזור הקרוב, בדמות מכבי נתניה.

מחצית שניה
דור פרץ מודה לקהל (רועי כפיר)דור פרץ מודה לקהל (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב מרוצים (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב מרוצים (רועי כפיר)
  • '90+9
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום. מכבי ת"א חזרה לנצח עם 1:2 על הפועל חיפה רגע לפני משחק העונה מול הפועל ב"ש
  • '90+7
  • החמצה
  • דור פרץ השאיר את אושר דוידה מול שוער, הקיצוני בעט טוב וכבר הכניע את אנטמן, אך הכדור הורחק מהקו
  • '90
  • כרטיס צהוב
  • גם דור מלול קיבל כרטיס צהוב
ז'רקו לאזטיץ' עם הכדור (רדאד ג'בארה)ז'רקו לאזטיץ' עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '89
  • כרטיס צהוב
  • טייריס אסאנטה ראה את הכרטיס הצהוב
אופק מליקה נכנע (רועי כפיר)אופק מליקה נכנע (רועי כפיר)
ג'בון איסט כובש (רועי כפיר)ג'בון איסט כובש (רועי כפיר)
  • '84
  • שער
  • שער! הפועל חיפה צימקה ל-2:1: זה לא נגמר עדיין! ג'ייבון איסט יצא קדימה, זרק את מוחמד עלי קמארה וסיים את הכדור פנימה
  • '75
  • החמצה
  • שגיב יחזקאל כדרר יפה וחלף על פני שחקן הגנה, אך בעט לידיים של אנטמן
שגיב יחזקאל מנסה לעבור (רועי כפיר)שגיב יחזקאל מנסה לעבור (רועי כפיר)
  • '73
  • חילוף
  • עוד חילוף לחיפאים. סנה גומז פינה את מקומו לאיתי בוגנים
כריסטיאן בליץ'. מכה קשה (רדאד ג'בארה)כריסטיאן בליץ'. מכה קשה (רדאד ג'בארה)
  • '68
  • חילוף
  • מכה גדולה למכבי ת"א. בליץ' נפצע שוב ונאלץ לפנות את מקומו לאיתמר נוי
  • '66
  • חילוף
  • עוד חילוף אצל האורחת. רועי זיקרי נכנס במקום יונתן פרבר
  • '62
  • חילוף
  • רג'יס אנדו פינה את מקומו לאניס פורת עיאש
גל אראל (רועי כפיר)גל אראל (רועי כפיר)
  • '62
  • חילוף
  • תמיר ארבל החליף את נאור סבג
  • '62
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל הפועל חיפה. אופק ביטון עלה, ג'ורג' דיבה ירד
  • '61
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל המארחת. יון ניקולאסקו פינה את מקומו לאושר דוידה, הקהל הגיב בקריאות בוז
דור פרץ בטירוף (רועי כפיר)דור פרץ בטירוף (רועי כפיר)
דור פרץ מאושר (רועי כפיר)דור פרץ מאושר (רועי כפיר)
דור פרץ חוגג (רועי כפיר)דור פרץ חוגג (רועי כפיר)
  • '60
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:2: מתפרצת נפלאה של האלופה, בה עט יון ניקולאסקו קדימה והוריד את הכדור לדור פרץ, ששלח פס חד לפינה הרחוקה
  • '59
  • כרטיס צהוב
  • אבו פרחי ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני מכבי תל אביב נושמים לרווחה (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב נושמים לרווחה (רועי כפיר)
שחקני מכבי ת&qout;א חוגגים (רועי כפיר)שחקני מכבי ת"א חוגגים (רועי כפיר)
סייד אבו פרחי בעננים (רועי כפיר)סייד אבו פרחי בעננים (רועי כפיר)
  • '57
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: תרגיל קרן מבריק של הצהובים. רוי רביבו מצא את אבו פרחי, שבנגיעה רכה לפינה הרחוקה שם את הכדור ברשת ופרץ את הסכר
עידו שחר אחרי ההרחקה (רועי כפיר)עידו שחר אחרי ההרחקה (רועי כפיר)
  • '55
  • כרטיס אדום
  • מכה למכבי ת"א. עידו שחר ביצע עבירה מסוכנת, הורחק באדום ישיר ולא ישחק במשחק העונה מול הפועל ב"ש
  • '47
  • החמצה
  • כבר אימפקט של רוי רביבו. המגן נכנס לאמצע, אך בעט חלש ברגל ימין לידיים של השוער
ז'רקו לאזטיץ' מתדרך (רדאד ג'בארה)ז'רקו לאזטיץ' מתדרך (רדאד ג'בארה)
  • '46
  • חילוף
  • הייטור פינה את מקומו לרוי רביבו
  • '46
  • חילוף
  • דור פרץ עלה במקום קרווין אנדראדה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש של לאזטיץ' עם פתיחת החצי השני. כריסטיאן בליץ' החליף את איסוף סיסוקו
מחצית ראשונה
רותם חטואל מנסה להשתחרר (רועי כפיר)רותם חטואל מנסה להשתחרר (רועי כפיר)
  • '40
  • החמצה
  • נועם בן הרוש העלה כדור מסוכן לרחבה, שגיב יחזקאל ספק נתפס והגיע בקושי, אך לא הצליח לייצר בעיטה מספיק טובה ופספס את המסגרת
  • '38
  • החמצה
  • עוד מצב מסוכן של רותם חטואל, שקיבל את הכדור, השתחרר יפה ובעט חזק, כדור שכמעט ופגש את החיבורים של אופק מליקה
קרווין אנדראדה משתתחרר (רועי כפיר)קרווין אנדראדה משתתחרר (רועי כפיר)
  • '34
  • החמצה
  • ניסיון נוסף של האלופה. קרווין אנדראדה השתחרר וניסה גם לאיים מרחוק, הכדור פגע בשחקן הגנה ונחת ברשת העליונה
איסוף סיסוקו מחפש מסירה (רועי כפיר)איסוף סיסוקו מחפש מסירה (רועי כפיר)
  • '20
  • החמצה
  • איזה מצב של הפועל חיפה! כדור רוחב נכנס מצד ימין ומצא את רותם חטואל פנוי לגמרי ברחבה, האחרון בעט וסחט הצלה נהדרת מאופק מליקה
יון ניקולאסקו מחפש בעיטה (רועי כפיר)יון ניקולאסקו מחפש בעיטה (רועי כפיר)
  • '5
  • החמצה
  • מצב ראשון לצהובים. סייד אבו פרחי ניסה להפציץ מרחוק, ניב אנטמן ירד טוב ולקח את הכדור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לוי הוצא את ההתמודדות לדרך! מכבי ת”א תחזור לנצח, או שהפועל חיפה תפתיע?
שחקני מכבי תל אביב לפני המשחק (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב לפני המשחק (רועי כפיר)
ז'רקו לאזטיץ' לפני המשחק (רועי כפיר)ז'רקו לאזטיץ' לפני המשחק (רועי כפיר)
דור פרץ. היום יתחיל בספסל (רועי כפיר)דור פרץ. היום יתחיל בספסל (רועי כפיר)
טוען תגובות...
