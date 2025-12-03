מכבי ת"א חזרה לנצח עם 1:2 מול הפועל חיפה

השחקן המצטיין
דור פרץ, ציון: 7
הקפטן עלה מהספסל ונתן את כולו עד הרגע האחרון, כולל גול ובישול שנגזל. המנוחה עזרה
השחקן המאכזב
רותם חטואל, ציון: 4
מתעסק בשטויות רוב המשחק ובריבים מיותרים. רשם שתי החמצות ענקיות
על אף שלא מדובר היה במשחק המרכזי של המחזור, רוב העיניים נשאו לאצטדיון בלומפילד הערב (רביעי), ממספר סיבות: המשבר המקצועי של מכבי תל אביב, מחאת אוהדיה, וכמובן סערת המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, שחזר לעמוד על הקווים וגם הצליח לחזור לנצח, עם 1:2 יקר מפז על הפועל חיפה, רגע לפני משחק העונה נגד הפועל באר שבע.
אלופת המדינה הייתה אפורה לכל אורך המחצית הראשונה. המאמן התקבל בקריאות בוז צורמות, המצב המסוכן ב-45 הדקות הראשונות היה בכלל של רותם חטואל, ונראה היה שהקבוצה בצהוב הולכת לעוד ערב קשה בו היא עלולה לאבד נקודות.
המצב החמיר במחצית השנייה, כשעל אף חילוף משולש של לאזטיץ’, עידו שחר הותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים בדקה ה-55, אבל דווקא אז, הניצוץ בצהוב-כחול נדלק. בתוך חמש דקות, מכבי ת”א הייתה ביתרון כפול, כשגם סייד אבו פרחי וגם דור פרץ כובשים שערים נפלאים.
הצהובים נשארו עם עשרה שחקנים ומאמן אחד, ואף איבדו את כריסטיאן בליץ’, שנפצע שוב למרת רוחם, אך שלטו בנעשה על המגרש. דווקא אז רעדה האדמה מעט מתחת לרגלם, כשג’בון איסט כבש את השער המצמק וגרם ללבבות האוהדים בבלומפילד לדפוק מהר יותר.
היום, לאזטיץ’ ניצח. הוא חזר לעמוד על הקווים, החילופים שלו עשו את ההבדל והוא יצא עם שלוש נקודות לראשונה מזה ארבעה משחקים. למרות זאת, הוא יודע שביום ראשון מדובר יהיה באופרה אחרת, כשהוא ושחקניו יצאו לטרנר, למשחק העונה מול ב”ש. בצד של הפועל חיפה, היא עדיין מסובכת בתחתית, וגם לה עומדת משוכה לא קלה בכלל במחזור הקרוב, בדמות מכבי נתניה.
מחצית שניה
-
'90+9
- זהו זה! השופט שרק לסיום. מכבי ת"א חזרה לנצח עם 1:2 על הפועל חיפה רגע לפני משחק העונה מול הפועל ב"ש
-
'90+7
- דור פרץ השאיר את אושר דוידה מול שוער, הקיצוני בעט טוב וכבר הכניע את אנטמן, אך הכדור הורחק מהקו
-
'90
- גם דור מלול קיבל כרטיס צהוב
-
'89
- טייריס אסאנטה ראה את הכרטיס הצהוב
-
'84
- שער! הפועל חיפה צימקה ל-2:1: זה לא נגמר עדיין! ג'ייבון איסט יצא קדימה, זרק את מוחמד עלי קמארה וסיים את הכדור פנימה
-
'75
- שגיב יחזקאל כדרר יפה וחלף על פני שחקן הגנה, אך בעט לידיים של אנטמן
-
'73
- עוד חילוף לחיפאים. סנה גומז פינה את מקומו לאיתי בוגנים
-
'68
- מכה גדולה למכבי ת"א. בליץ' נפצע שוב ונאלץ לפנות את מקומו לאיתמר נוי
-
'66
- עוד חילוף אצל האורחת. רועי זיקרי נכנס במקום יונתן פרבר
-
'62
- רג'יס אנדו פינה את מקומו לאניס פורת עיאש
-
'62
- תמיר ארבל החליף את נאור סבג
-
'62
- חילוף משולש אצל הפועל חיפה. אופק ביטון עלה, ג'ורג' דיבה ירד
-
'61
- חילוף נוסף אצל המארחת. יון ניקולאסקו פינה את מקומו לאושר דוידה, הקהל הגיב בקריאות בוז
-
'60
- שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:2: מתפרצת נפלאה של האלופה, בה עט יון ניקולאסקו קדימה והוריד את הכדור לדור פרץ, ששלח פס חד לפינה הרחוקה
-
'59
- אבו פרחי ראה את הכרטיס הצהוב
-
'57
- שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: תרגיל קרן מבריק של הצהובים. רוי רביבו מצא את אבו פרחי, שבנגיעה רכה לפינה הרחוקה שם את הכדור ברשת ופרץ את הסכר
-
'55
- מכה למכבי ת"א. עידו שחר ביצע עבירה מסוכנת, הורחק באדום ישיר ולא ישחק במשחק העונה מול הפועל ב"ש
-
'47
- כבר אימפקט של רוי רביבו. המגן נכנס לאמצע, אך בעט חלש ברגל ימין לידיים של השוער
-
'46
- הייטור פינה את מקומו לרוי רביבו
-
'46
- דור פרץ עלה במקום קרווין אנדראדה
-
'46
- חילוף משולש של לאזטיץ' עם פתיחת החצי השני. כריסטיאן בליץ' החליף את איסוף סיסוקו
מחצית ראשונה
-
'40
- נועם בן הרוש העלה כדור מסוכן לרחבה, שגיב יחזקאל ספק נתפס והגיע בקושי, אך לא הצליח לייצר בעיטה מספיק טובה ופספס את המסגרת
-
'38
- עוד מצב מסוכן של רותם חטואל, שקיבל את הכדור, השתחרר יפה ובעט חזק, כדור שכמעט ופגש את החיבורים של אופק מליקה
-
'34
- ניסיון נוסף של האלופה. קרווין אנדראדה השתחרר וניסה גם לאיים מרחוק, הכדור פגע בשחקן הגנה ונחת ברשת העליונה
-
'20
- איזה מצב של הפועל חיפה! כדור רוחב נכנס מצד ימין ומצא את רותם חטואל פנוי לגמרי ברחבה, האחרון בעט וסחט הצלה נהדרת מאופק מליקה
-
'5
- מצב ראשון לצהובים. סייד אבו פרחי ניסה להפציץ מרחוק, ניב אנטמן ירד טוב ולקח את הכדור
-
'1
- השופט גל לוי הוצא את ההתמודדות לדרך! מכבי ת”א תחזור לנצח, או שהפועל חיפה תפתיע?