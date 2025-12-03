יום חמישי, 04.12.2025 שעה 05:02

ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)

3 גדות לירדן: בית"ר י-ם הביסה 0:5 את טבריה

שועה השלים שלושער ענק ב-21 דקות, כולל שער מטורף מהקרן, חוגי ויונה (פנדל) הוסיפו במחצית השנייה. אצילי החמיץ פנדל משלו. הפער מהפסגה - 3 נקודות

גיא קופיצ'ינסקי | 03/12/2025 19:45
יום רביעי, 03/12/2025, 19:45אצטדיון גריןליגת העל Winner - מחזור 12
בית"ר ירושלים
שער ירדן שועה (9)
שער ירדן שועה (13)
שער ירדן שועה (21)
בישול בישול: ג'ונבוסקו קאלו
החמצת פנדל עומר אצילי (53)
שער דור חוגי (76)
בישול בישול: טימוטי מוזי
פנדל עדי יונה (82)
הסתיים
0 5
שופט: נאאל עודה (ציון: 7)
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ירדן שועה, ציון: 9
21 דקות בגן עדן עם שלושער ראשון בקריירה
השחקן המאכזב
סמביניה, ציון: 3
הובא לטבריה לחזק את ההגנה ובכל פעם מחדש הוא חלש מאוד מול הגדולות
הרכבים וציונים
 
 

בית”ר ירושלים נמצאת בתקופה שהיא טירוף אחד גדול, והערב (רביעי) היא המשיכה לדרוס כל קבוצה שבאה מולה, כשהביסה 0:5 ללא קושי מיוחד באצטדיון גרין את עירוני טבריה באצטדיון גרין, זאת במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל.

הירושלמים פתחו את המשחק בסערה בזכות הצגה של איש אחד – הכוכב הגדול של הקבוצה, ירדן שועה. כבר לאחר שמונה דקות של כדורגל, הוא ניצל יציאה רעה של רוג’ריו סנטוס, בעט מקצה הרחבה אל הרשת והעלה את קבוצתו ליתרון. ארבע דקות לאחר מכן, הוא שלח בעיטה אדירה ישירות מהקרן בסיבוב אל הרשת, הכפיל את התוצאה וגרם אפילו לעומר אצילי וברק יצחקי לתפוס את הראש ולא להאמין למראה עיניהם.

חשבתם שזהו? לא ולא. בדקה ה-21, אצילי בעט מקצה הרחבה, הכדור פגע בשחקן יריב והוטה לעבר ג’ונובוסקו קאלו, שנגח מעל סנטוס. הכדור הגיע לשועה, שדחק מקרוב אל הרשת והשלים שלושער מהיר ולמעשה גרם לשאר המשחק להיות גארבייג’ טיים.

ירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חגירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חג'אג' רחאל)

בדקה ה-53 סאמביניה דחף את עומר אצילי ברחבה ונאאל עודה שרק לפנדל לאחר בדיקה במערכת ה-VAR. אצילי ניגש בעצמו לבעוט, אך הכדור פגע בו פעמיים והבעיטה יצאה רשלנית במיוחד ועלתה מעל השער. בדקה ה-74, בית”ר בכל זאת מצאה את השער הרביעי ששיתוף פעולה נהדר בין צמד המחליפים הביא לכך. טימוטי מוזי הוציא את הקבוצה מהבירה למתפרצת קטלנית ומצא בכדור רוחב את דור חוגי, שבנגיעה הראשונה שלו בכדור דחק אותו פנימה.

שבע דקות לאחר מכן, שוב סאמביניה הכשיל שחקן יריב ברחבה. הפעם זה היה עדי יונה, שניגש בעצמו לבעוט את הפנדל, בעט מצוין אל הפינה הימנית של הרשת וחתם את תוצאת המשחק. אחרי שישייה ורביעייה, הפעם בית”ר ירושלים כובשת חמישייה, כאשר רגע לפני הדרבי ביום שני, היא רחוקה שלוש נקודות בלבד מהפסגה.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגשחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)
מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה שרק לסיום ההתמודדות!
עדי יונה שולח נשיקה (חג'אג' רחאל)עדי יונה שולח נשיקה (חג'אג' רחאל)
עדי יונה מסמן לב (חג'אג' רחאל)עדי יונה מסמן לב (חג'אג' רחאל)
עדי יונה כובש (חג'אג' רחאל)עדי יונה כובש (חג'אג' רחאל)
  • '81
  • שער בפנדל
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:5: עדי יונה ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה חדה אל הפינה הימנית
  • '81
  • החלטת שופט
  • סאמביניה הכשיל ברחבה את עדי יונה, נאאל עודה שרק לפנדל נוסף לזכות בית"ר
  • '77
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים: גרגורי מורוזוב פינה את מקומו לרועי אלימלך
דור חוגי חוגג עם החברים (חג'אג' רחאל)דור חוגי חוגג עם החברים (חג'אג' רחאל)
  • '76
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:4: טימוטי מוזי הוציא את הירושלמים למתפרצת קטלנית והוציא כדור רוחב לדור חוגי, שבנגיעה הראשונה שלו בכדור, דחק אל הרשת
  • '75
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים: כובש השלושער, ירדן שועה, פינה את מקומו לדור חוגי
עדי יונה מכדרר (חג'אג' רחאל)עדי יונה מכדרר (חג'אג' רחאל)
  • '67
  • חילוף
  • פיטר מייקל פינה את מקומו לעידן ברנס
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול בעירוני טבריה: דניאל גולאני פינה את מקומו לאלי בלילתי
ג'ונובוסקו קאלו בפעולה (חג'אג' רחאל)ג'ונובוסקו קאלו בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '63
  • חילוף
  • חילוף בעירוני טבריה: מוחמד אוסמן פינה את מקומו ליונתן טפר
  • '60
  • חילוף
  • חילוף בבית"ר ירושלים: עומר אצילי פינה את מקומו לטימוטי מוזי
עומר אצילי מאוכזב (חג'אג' רחאל)עומר אצילי מאוכזב (חג'אג' רחאל)
עומר אצילי בועט (חג'אג' רחאל)עומר אצילי בועט (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה באים בטענות לנאאל עודה (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה באים בטענות לנאאל עודה (חג'אג' רחאל)
נאאל עודה מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)נאאל עודה מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)
  • '53
  • החמצת פנדל
  • עומר אצילי ניגש אל הנקודה הלבנה, החליק והכדור פגע בו פעמיים, מה שגרם לכך שהכדור הלך מעל השער
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • גיא חדידה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '52
  • החלטת שופט
  • עומר אצילי נדחף ברחבה על ידי סאמביניה, ולאחר בדיקה במערכת ה-VAR, נאאל עודה הצביע על הנקודה הלבנה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בעירוני טבריה: והיב חביאללה פינה את מקומו לניב גוטליב
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • חילוף
  • אילסון טבארש פינה את מקומו לזיו בן שימול
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בבית"ר ירושלים: גיל כהן פינה את מקומו לאורי דהן
מחצית ראשונה
עומר אצילי וברק יצחקי (חג'אג' רחאל)עומר אצילי וברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • גרגורי מורוזוב ראה את הכרטיס הצהוב
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • אונדרז' באצ'ו ראה את הכרטיס הצהוב
ירדן שועה בועט (חג'אג' רחאל)ירדן שועה בועט (חג'אג' רחאל)
  • '33
  • חילוף
  • חילוף בעירוני טבריה: הארון שפסו פינה את מקומו לדוד קלטינס
  • '30
  • החמצה
  • דור מיכה מצא בכדור עומק נפלא את שועה באגף שמאל, והכוכב כמעט השלים רביעייה כשבעט מצד שמאל של הרחבה אל הפינה הרחוקה, אך הכדור חלף מעט ליד הקורה
ירדן שועה חוגג עם החברים (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג עם החברים (חג'אג' רחאל)
  • '21
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:3: עומר אצילי בעט מקצה הרחבה, הכדור פגע בשחקן יריב והוטה לעבר קאלו, שנגח מעל סנטוס. הכדור הגיע לשועה, שדחק מקרוב אל הרשת והשלים שלושער מהיר
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • אילסון טבארש ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)ירדן שועה ועומר אצילי בטירוף (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה שולח נשיקות לכל עבר (חג'אג' רחאל)ירדן שועה שולח נשיקות לכל עבר (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חג'אג' רחאל)ירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)ירדן שועה בטירוף (חג'אג' רחאל)
  • '12
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: שועה השלים צמד עם ביצוע פנומנלי. הכוכב של הקבוצה מהבירה כבש ישירות מהקרן בסיבוב מרהיב וגרם אפילו לעומר אצילי וברק יצחקי לתפוס את הראש ולא להאמין
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)
  • '8
  • שער
  • שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: טבארש מצא את אצילי בכדור עומק, סנטוס יצא לא טוב לכדור, שנהדר אל ירדן שועה, שבעט מקצה הרחבה מול השער הריק פנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך!
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (חג'אג' רחאל)אוהדי בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני בית&qout;ר ירושלים (חג'אג' רחאל)שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)
טוען תגובות...
