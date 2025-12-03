3 גדות לירדן: בית"ר י-ם הביסה 0:5 את טבריה

דעת המבקר

השחקן המצטיין ירדן שועה, ציון: 9

21 דקות בגן עדן עם שלושער ראשון בקריירה

השחקן המאכזב סמביניה, ציון: 3

הובא לטבריה לחזק את ההגנה ובכל פעם מחדש הוא חלש מאוד מול הגדולות

הרכבים וציונים

בית”ר ירושלים נמצאת בתקופה שהיא טירוף אחד גדול, והערב (רביעי) היא המשיכה לדרוס כל קבוצה שבאה מולה, כשהביסה 0:5 ללא קושי מיוחד באצטדיון גרין את עירוני טבריה באצטדיון גרין, זאת במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל.

הירושלמים פתחו את המשחק בסערה בזכות הצגה של איש אחד – הכוכב הגדול של הקבוצה, ירדן שועה. כבר לאחר שמונה דקות של כדורגל, הוא ניצל יציאה רעה של רוג’ריו סנטוס, בעט מקצה הרחבה אל הרשת והעלה את קבוצתו ליתרון. ארבע דקות לאחר מכן, הוא שלח בעיטה אדירה ישירות מהקרן בסיבוב אל הרשת, הכפיל את התוצאה וגרם אפילו לעומר אצילי וברק יצחקי לתפוס את הראש ולא להאמין למראה עיניהם.

חשבתם שזהו? לא ולא. בדקה ה-21, אצילי בעט מקצה הרחבה, הכדור פגע בשחקן יריב והוטה לעבר ג’ונובוסקו קאלו, שנגח מעל סנטוס. הכדור הגיע לשועה, שדחק מקרוב אל הרשת והשלים שלושער מהיר ולמעשה גרם לשאר המשחק להיות גארבייג’ טיים.

ירדן שועה עם הגלגלון המפורסם (חג'אג' רחאל)

בדקה ה-53 סאמביניה דחף את עומר אצילי ברחבה ונאאל עודה שרק לפנדל לאחר בדיקה במערכת ה-VAR. אצילי ניגש בעצמו לבעוט, אך הכדור פגע בו פעמיים והבעיטה יצאה רשלנית במיוחד ועלתה מעל השער. בדקה ה-74, בית”ר בכל זאת מצאה את השער הרביעי ששיתוף פעולה נהדר בין צמד המחליפים הביא לכך. טימוטי מוזי הוציא את הקבוצה מהבירה למתפרצת קטלנית ומצא בכדור רוחב את דור חוגי, שבנגיעה הראשונה שלו בכדור דחק אותו פנימה.

שבע דקות לאחר מכן, שוב סאמביניה הכשיל שחקן יריב ברחבה. הפעם זה היה עדי יונה, שניגש בעצמו לבעוט את הפנדל, בעט מצוין אל הפינה הימנית של הרשת וחתם את תוצאת המשחק. אחרי שישייה ורביעייה, הפעם בית”ר ירושלים כובשת חמישייה, כאשר רגע לפני הדרבי ביום שני, היא רחוקה שלוש נקודות בלבד מהפסגה.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)