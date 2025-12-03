3 גדות לירדן: בית"ר י-ם הביסה 0:5 את טבריה

השחקן המצטיין
ירדן שועה, ציון: 9
21 דקות בגן עדן עם שלושער ראשון בקריירה
השחקן המאכזב
סמביניה, ציון: 3
הובא לטבריה לחזק את ההגנה ובכל פעם מחדש הוא חלש מאוד מול הגדולות
בית”ר ירושלים נמצאת בתקופה שהיא טירוף אחד גדול, והערב (רביעי) היא המשיכה לדרוס כל קבוצה שבאה מולה, כשהביסה 0:5 ללא קושי מיוחד באצטדיון גרין את עירוני טבריה באצטדיון גרין, זאת במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל.
הירושלמים פתחו את המשחק בסערה בזכות הצגה של איש אחד – הכוכב הגדול של הקבוצה, ירדן שועה. כבר לאחר שמונה דקות של כדורגל, הוא ניצל יציאה רעה של רוג’ריו סנטוס, בעט מקצה הרחבה אל הרשת והעלה את קבוצתו ליתרון. ארבע דקות לאחר מכן, הוא שלח בעיטה אדירה ישירות מהקרן בסיבוב אל הרשת, הכפיל את התוצאה וגרם אפילו לעומר אצילי וברק יצחקי לתפוס את הראש ולא להאמין למראה עיניהם.
חשבתם שזהו? לא ולא. בדקה ה-21, אצילי בעט מקצה הרחבה, הכדור פגע בשחקן יריב והוטה לעבר ג’ונובוסקו קאלו, שנגח מעל סנטוס. הכדור הגיע לשועה, שדחק מקרוב אל הרשת והשלים שלושער מהיר ולמעשה גרם לשאר המשחק להיות גארבייג’ טיים.
בדקה ה-53 סאמביניה דחף את עומר אצילי ברחבה ונאאל עודה שרק לפנדל לאחר בדיקה במערכת ה-VAR. אצילי ניגש בעצמו לבעוט, אך הכדור פגע בו פעמיים והבעיטה יצאה רשלנית במיוחד ועלתה מעל השער. בדקה ה-74, בית”ר בכל זאת מצאה את השער הרביעי ששיתוף פעולה נהדר בין צמד המחליפים הביא לכך. טימוטי מוזי הוציא את הקבוצה מהבירה למתפרצת קטלנית ומצא בכדור רוחב את דור חוגי, שבנגיעה הראשונה שלו בכדור דחק אותו פנימה.
שבע דקות לאחר מכן, שוב סאמביניה הכשיל שחקן יריב ברחבה. הפעם זה היה עדי יונה, שניגש בעצמו לבעוט את הפנדל, בעט מצוין אל הפינה הימנית של הרשת וחתם את תוצאת המשחק. אחרי שישייה ורביעייה, הפעם בית”ר ירושלים כובשת חמישייה, כאשר רגע לפני הדרבי ביום שני, היא רחוקה שלוש נקודות בלבד מהפסגה.
מחצית שניה
-
'90+6
- השופט נאאל עודה שרק לסיום ההתמודדות!
-
'81
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:5: עדי יונה ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה חדה אל הפינה הימנית
-
'81
- סאמביניה הכשיל ברחבה את עדי יונה, נאאל עודה שרק לפנדל נוסף לזכות בית"ר
-
'77
- חילוף בבית"ר ירושלים: גרגורי מורוזוב פינה את מקומו לרועי אלימלך
-
'76
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:4: טימוטי מוזי הוציא את הירושלמים למתפרצת קטלנית והוציא כדור רוחב לדור חוגי, שבנגיעה הראשונה שלו בכדור, דחק אל הרשת
-
'75
- חילוף בבית"ר ירושלים: כובש השלושער, ירדן שועה, פינה את מקומו לדור חוגי
-
'67
- פיטר מייקל פינה את מקומו לעידן ברנס
-
'67
- חילוף כפול בעירוני טבריה: דניאל גולאני פינה את מקומו לאלי בלילתי
-
'63
- חילוף בעירוני טבריה: מוחמד אוסמן פינה את מקומו ליונתן טפר
-
'60
- חילוף בבית"ר ירושלים: עומר אצילי פינה את מקומו לטימוטי מוזי
-
'53
- עומר אצילי ניגש אל הנקודה הלבנה, החליק והכדור פגע בו פעמיים, מה שגרם לכך שהכדור הלך מעל השער
-
'52
- גיא חדידה ראה את הכרטיס הצהוב
-
'52
- עומר אצילי נדחף ברחבה על ידי סאמביניה, ולאחר בדיקה במערכת ה-VAR, נאאל עודה הצביע על הנקודה הלבנה
-
'46
- חילוף בעירוני טבריה: והיב חביאללה פינה את מקומו לניב גוטליב
-
'46
- אילסון טבארש פינה את מקומו לזיו בן שימול
-
'46
- חילוף כפול בבית"ר ירושלים: גיל כהן פינה את מקומו לאורי דהן
מחצית ראשונה
-
'37
- גרגורי מורוזוב ראה את הכרטיס הצהוב
-
'34
- אונדרז' באצ'ו ראה את הכרטיס הצהוב
-
'33
- חילוף בעירוני טבריה: הארון שפסו פינה את מקומו לדוד קלטינס
-
'30
- דור מיכה מצא בכדור עומק נפלא את שועה באגף שמאל, והכוכב כמעט השלים רביעייה כשבעט מצד שמאל של הרחבה אל הפינה הרחוקה, אך הכדור חלף מעט ליד הקורה
-
'21
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:3: עומר אצילי בעט מקצה הרחבה, הכדור פגע בשחקן יריב והוטה לעבר קאלו, שנגח מעל סנטוס. הכדור הגיע לשועה, שדחק מקרוב אל הרשת והשלים שלושער מהיר
-
'18
- אילסון טבארש ראה את הכרטיס הצהוב
-
'12
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2: שועה השלים צמד עם ביצוע פנומנלי. הכוכב של הקבוצה מהבירה כבש ישירות מהקרן בסיבוב מרהיב וגרם אפילו לעומר אצילי וברק יצחקי לתפוס את הראש ולא להאמין
-
'8
- שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: טבארש מצא את אצילי בכדור עומק, סנטוס יצא לא טוב לכדור, שנהדר אל ירדן שועה, שבעט מקצה הרחבה מול השער הריק פנימה
-
'1
- השופט נאאל עודה הוציא את ההתמודדות לדרך!