מטורף: 2:2 בין מכבי נתניה למ.ס אשדוד

דעת המבקר

השחקן המצטיין עוז בילו, ציון: 7

שער ומסירה גדולה לדאבו שהובילה לפנדל עוז בילו, ציון: 7שער ומסירה גדולה לדאבו שהובילה לפנדל השחקן המאכזב ז'אן פלורן באטום, ציון: 5

לא הורגש ז'אן פלורן באטום, ציון: 5לא הורגש

הרכבים וציונים

המחזור ה-12 בליגת העל בכדורגל המשיך היום (רביעי), כאשר באצטדיון מרים קיבלנו משחק צמרת לוהט על המקום הרביעי בין מכבי נתניה למ.ס אשדוד בו נפרדו הקבוצות ב-2:2 בתום מפגש דרמתי.

המשחק החל כשהקבוצה הביתית הייתה יותר דומיננטית. החבורה של יוסי אבוקסיס עלתה ליתרון מהיר בדקה הרביעית מרגליו של עוז בילו לאחר בישול של מתאוס דאבו. השניים לא הפסיקו לתקוף את השער של האורחים ובדקה ה-44, דאבו הוכשל ברחבה והכפיל את היתרון לאחר בעיטת פנדל שטוחה לפינה.

במחצית השנייה התעוררה הקבוצה מעיר הנמל, והחלה לתקוף גם היא ללא הרף. בדקה ה-73, הדרומיים החלו לקצור את הפירות כשיוג’ין אנסה צימק את התוצאה מבישול של אילי תמם. השיא הגיע בדקה ה-90+6, מסירת עומק של אורי עזו הגיעה לנהוראי דבוש שבעט מסף הרחבה, קבע את תוצאת המשחק והקבוצות נפרדו ב-2:2 בתום דרמה.

במחזור הבא, מכבי נתניה תגיע לסמי עופר כשתתארח אצל הפועל חיפה ותנסה להתאושש. מן הצד השני של המתרס, מ.ס אשדוד תחזור לאצטדיון הי”א כשתארח את עירוני טבריה.