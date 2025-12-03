יום חמישי, 04.12.2025 שעה 05:03

שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)

מטורף: 2:2 בין מכבי נתניה למ.ס אשדוד

אבוקסיס וחניכיו כבר ראו את הניצחון אחרי שערים של בילו ודאבו, אבל היריבה מעיר הנמל מנעה זאת כששבה מפיגור כפול בהתקפה האחרונה עם אנסה ודבוש

תומר חבז | 03/12/2025 19:30
יום רביעי, 03/12/2025, 19:30אצטדיון מרים - 7,613 צופיםליגת העל Winner - מחזור 12
מ.ס אשדוד
שער יוג'ין אנסה (73)
בישול בישול: אילי תמם
שער נהוראי דבוש (96)
בישול בישול: אורי עזו
הסתיים
2 2
שופט: דקל צינו (ציון: 5)
שער עוז בילו (4)
בישול בישול: מתאוס דאבו
פנדל מתאוס דאבו (44)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עוז בילו, ציון: 7
שער ומסירה גדולה לדאבו שהובילה לפנדל
השחקן המאכזב
ז'אן פלורן באטום, ציון: 5
לא הורגש
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-12 בליגת העל בכדורגל המשיך היום (רביעי), כאשר באצטדיון מרים קיבלנו משחק צמרת לוהט על המקום הרביעי בין מכבי נתניה למ.ס אשדוד בו נפרדו הקבוצות ב-2:2 בתום מפגש דרמתי.

המשחק החל כשהקבוצה הביתית הייתה יותר דומיננטית. החבורה של יוסי אבוקסיס עלתה ליתרון מהיר בדקה הרביעית מרגליו של עוז בילו לאחר בישול של מתאוס דאבו. השניים לא הפסיקו לתקוף את השער של האורחים ובדקה ה-44, דאבו הוכשל ברחבה והכפיל את היתרון לאחר בעיטת פנדל שטוחה לפינה.

במחצית השנייה התעוררה הקבוצה מעיר הנמל, והחלה לתקוף גם היא ללא הרף. בדקה ה-73, הדרומיים החלו לקצור את הפירות כשיוג’ין אנסה צימק את התוצאה מבישול של אילי תמם. השיא הגיע בדקה ה-90+6, מסירת עומק של אורי עזו הגיעה לנהוראי דבוש שבעט מסף הרחבה, קבע את תוצאת המשחק והקבוצות נפרדו ב-2:2 בתום דרמה.

במחזור הבא, מכבי נתניה תגיע לסמי עופר כשתתארח אצל הפועל חיפה ותנסה להתאושש. מן הצד השני של המתרס, מ.ס אשדוד תחזור לאצטדיון הי”א כשתארח את עירוני טבריה. 

מחצית שניה
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו שרק לסיום את ההתמודדות באצטדיון מרים! מכבי נתניה ומ.ס אשדוד נפרדו ב-2:2 ושחקניו של יוסי אבוקסיס עלו למקום הרביעי
שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה לצד חגיגיה אשדודית (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה לצד חגיגיה אשדודית (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני נתניה מאוכזבים לצד חגיגה אדומה (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)
  • '90+6
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד השוותה את התוצאה ל-2:2: לאחר מהלך קבוצתי של הדרומיים, עזו שלח מסירת עומק לנהוראי דבוש, שבעט מסף הרחבה וקבע שוויון באצטדיון מרים
  • '90+4
  • החמצה
  • עוד החמצה של הקבוצה מהשרון. מתאוס דאבו קיבל כדור מקרוב, בעט, אך נימצ'יסקי יצא טוב והדף
איתי בן שבת מול ז'אן פלורן באטום (ראובן שוורץ)איתי בן שבת מול ז'אן פלורן באטום (ראובן שוורץ)
  • '84
  • חילוף
  • איתי בן שבת יצא ובמקומו נכנס מוחמד ג'טיי
  • '83
  • חילוף
  • בן הדדי החליף את מאור ישילירמק
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)
  • '83
  • חילוף
  • עמית כהן נכנס במקומו של הריברטו טבארש
  • '76
  • החמצה
  • כדור נהדר של לי-און מזרחי מהאגף, הגיע לדאבו שלא הצליח למצוא את המסגרת
  • '75
  • חילוף
  • עוז בילו פינה את מקומו לווילסון האריס
חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)
  • '74
  • חילוף
  • לי-און מזרחי החליף את רותם קלר
שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד בטירוף (ראובן שוורץ)
יוג'ין אנסה לאחר שהבקיע (ראובן שוורץ)יוג'ין אנסה לאחר שהבקיע (ראובן שוורץ)
יוג'ין אנסה לאחר הבקעת השער (ראובן שוורץ)יוג'ין אנסה לאחר הבקעת השער (ראובן שוורץ)
יוג'ין אנסה בועט (ראובן שוורץ)יוג'ין אנסה בועט (ראובן שוורץ)
  • '73
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד צימקה ל-2:1: אורי עזו מצא את אילי תמם, הקשר מסר רוחב לאנסה שהבקיע מקרוב. לאורחים יש עוד סיכוי?
  • '69
  • חילוף
  • ז'אן פלורן באטום פינה את מקומו של נהוראי דבוש
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)
  • '69
  • חילוף
  • לני נאנג'יס החליף את מוחמד עאמר
  • '68
  • החמצה
  • אנסה קיבל את הכדור על סף הרחבה, בעט בעיטה עוצמתית, אך ניראון זינק בצורה נהדרת לכדור
הריברטו טבארש מול נוועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)הריברטו טבארש מול נוועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)
  • '61
  • חילוף
  • עמנואל אדג'יי החליף את רועי גורדנה
  • '58
  • החמצה
  • רותם קלר דהר על האגף והרים כדור נהדר למרכז, עוז בילו הגיע אליו, אך זה הלך החוצה
  • '54
  • חילוף
  • ג'וניור דוימנדה פינה את מקומו לבאסם זערורה
אילי תמם מול דניס קוליקוב (ראובן שוורץ)אילי תמם מול דניס קוליקוב (ראובן שוורץ)
  • '53
  • החמצה
  • עזו דהר לכיוון הרחבה, בעט את הכדור, אך הוא הלך לשמיים
  • '49
  • החמצה
  • גורדנה היה להוט לצמק! הקפטן של אשדוד הגיע מקו שני עד סוף הרחבה, שלח בעיטה שטוחה, אך ניראון קלט זאת יפה והדף
  • '46
  • חילוף
  • אורי עזו נכנס במקומו של אסף ארניה למחצית השנייה
מחצית ראשונה
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
מתאוס דאבו חוגג (ראובן שוורץ)מתאוס דאבו חוגג (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '44
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: לאחר שהוכשל ברחבה על ידי דיאקטה, דאבו ניגש לבעיטה מ-11 מטרים והבקיע בבעיטה שטוחה ונפלאה
  • '40
  • החמצה
  • לאחר התקפה ארוכה וקבוצתית של אשדוד, רועי גורדנה מצא את נועם מוצ'ה, הקיצוני בעט מרחוק, אך לא מצא את המסגרת. האם האורחים ישוו לפני ההפסקה?
רותם קלר מול מוחמד עאמר (ראובן שוורץ)רותם קלר מול מוחמד עאמר (ראובן שוורץ)
  • '36
  • החמצה
  • טבארש הצליח לחטוף את הכדור מאסף ארניה באזור מסוכן ליד השער של הדרומיים, שלח בעיטה ארוכה, אך לא הצליח למצוא את הרשת
  • '34
  • החמצה
  • מאור לוי הצליח למצוא את בילו עם מסירת עומק טובה, החלוץ ליהטט בין שני שחקנים אדומים אך הכדור נבלם על ידי איברהים דיאקטה בסופו של דבר
  • '31
  • החמצה
  • רועי גורדנה חטף את הכדור, דהר לכיוון השער ובעט, אך ניראון הצליח להגיע ולתפוס
אילי תמם מול דניס קוליקוב (ראובן שוורץ)אילי תמם מול דניס קוליקוב (ראובן שוורץ)
  • '27
  • החמצה
  • נועם מוצ'ה מצא את אנסה עם כדור עומק פשוט נהדר, אך איתי בן שבת שלח את האורחים לקרן
  • '23
  • החמצה
  • עוז בילו רץ לבדו לצד שני שחקני הגנה אדומים, בעט את הכדור מסף הרחבה, אך התרשל והכדור הגיע בקלות לקרול נימצ’יסקי
  • '21
  • החמצה
  • מאור לוי ניסה להרים כדור מהאגף הימני, אך אף אחד לא הגיע לכדור שהיה קרוב להיכנס לשער ופגע לבסוף בקורה
  • '19
  • החמצה
  • אילי תמם מסר ליוג'ין אנסה שבעט את הכדור היישר לידיו של עומר ניראון
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • הריברטו טבארש ראה את הכרטיס הצהוב לאחר שביצע עבירה, זהו הצהוב החמישי שלו העונה והוא לא ישחק במחזור הבא
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי נתניה חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '4
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: מתיאס דאבו דהר על האגף לאחר שקיבל מסירה מרותם קלר, הגיע עד לשער ומסר רוחב לעוז בילו שהבקיע את הראשון למארחים
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות באצטדיון מרים לדרך! מי תעלה למקום הרביעי ותעקוף את הפועל ת"א? האם תהיה זו הקבוצה מהשרון או שמא הקבוצה מעיר הנמל תהיה זו שתסיים עם ידה על העליונה?
