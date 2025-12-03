מטורף: 2:2 בין מכבי נתניה למ.ס אשדוד

השחקן המצטיין
עוז בילו, ציון: 7
שער ומסירה גדולה לדאבו שהובילה לפנדל
השחקן המאכזב
ז'אן פלורן באטום, ציון: 5
לא הורגש
המחזור ה-12 בליגת העל בכדורגל המשיך היום (רביעי), כאשר באצטדיון מרים קיבלנו משחק צמרת לוהט על המקום הרביעי בין מכבי נתניה למ.ס אשדוד בו נפרדו הקבוצות ב-2:2 בתום מפגש דרמתי.
המשחק החל כשהקבוצה הביתית הייתה יותר דומיננטית. החבורה של יוסי אבוקסיס עלתה ליתרון מהיר בדקה הרביעית מרגליו של עוז בילו לאחר בישול של מתאוס דאבו. השניים לא הפסיקו לתקוף את השער של האורחים ובדקה ה-44, דאבו הוכשל ברחבה והכפיל את היתרון לאחר בעיטת פנדל שטוחה לפינה.
במחצית השנייה התעוררה הקבוצה מעיר הנמל, והחלה לתקוף גם היא ללא הרף. בדקה ה-73, הדרומיים החלו לקצור את הפירות כשיוג’ין אנסה צימק את התוצאה מבישול של אילי תמם. השיא הגיע בדקה ה-90+6, מסירת עומק של אורי עזו הגיעה לנהוראי דבוש שבעט מסף הרחבה, קבע את תוצאת המשחק והקבוצות נפרדו ב-2:2 בתום דרמה.
במחזור הבא, מכבי נתניה תגיע לסמי עופר כשתתארח אצל הפועל חיפה ותנסה להתאושש. מן הצד השני של המתרס, מ.ס אשדוד תחזור לאצטדיון הי”א כשתארח את עירוני טבריה.
מחצית שניה
-
'90+7
- השופט דקל צינו שרק לסיום את ההתמודדות באצטדיון מרים! מכבי נתניה ומ.ס אשדוד נפרדו ב-2:2 ושחקניו של יוסי אבוקסיס עלו למקום הרביעי
-
'90+6
- שער! מ.ס אשדוד השוותה את התוצאה ל-2:2: לאחר מהלך קבוצתי של הדרומיים, עזו שלח מסירת עומק לנהוראי דבוש, שבעט מסף הרחבה וקבע שוויון באצטדיון מרים
-
'90+4
- עוד החמצה של הקבוצה מהשרון. מתאוס דאבו קיבל כדור מקרוב, בעט, אך נימצ'יסקי יצא טוב והדף
-
'84
- איתי בן שבת יצא ובמקומו נכנס מוחמד ג'טיי
-
'83
- בן הדדי החליף את מאור ישילירמק
-
'83
- עמית כהן נכנס במקומו של הריברטו טבארש
-
'76
- כדור נהדר של לי-און מזרחי מהאגף, הגיע לדאבו שלא הצליח למצוא את המסגרת
-
'75
- עוז בילו פינה את מקומו לווילסון האריס
-
'74
- לי-און מזרחי החליף את רותם קלר
-
'73
- שער! מ.ס אשדוד צימקה ל-2:1: אורי עזו מצא את אילי תמם, הקשר מסר רוחב לאנסה שהבקיע מקרוב. לאורחים יש עוד סיכוי?
-
'69
- ז'אן פלורן באטום פינה את מקומו של נהוראי דבוש
-
'69
- לני נאנג'יס החליף את מוחמד עאמר
-
'68
- אנסה קיבל את הכדור על סף הרחבה, בעט בעיטה עוצמתית, אך ניראון זינק בצורה נהדרת לכדור
-
'61
- עמנואל אדג'יי החליף את רועי גורדנה
-
'58
- רותם קלר דהר על האגף והרים כדור נהדר למרכז, עוז בילו הגיע אליו, אך זה הלך החוצה
-
'54
- ג'וניור דוימנדה פינה את מקומו לבאסם זערורה
-
'53
- עזו דהר לכיוון הרחבה, בעט את הכדור, אך הוא הלך לשמיים
-
'49
- גורדנה היה להוט לצמק! הקפטן של אשדוד הגיע מקו שני עד סוף הרחבה, שלח בעיטה שטוחה, אך ניראון קלט זאת יפה והדף
-
'46
- אורי עזו נכנס במקומו של אסף ארניה למחצית השנייה
מחצית ראשונה
-
'44
- שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: לאחר שהוכשל ברחבה על ידי דיאקטה, דאבו ניגש לבעיטה מ-11 מטרים והבקיע בבעיטה שטוחה ונפלאה
-
'40
- לאחר התקפה ארוכה וקבוצתית של אשדוד, רועי גורדנה מצא את נועם מוצ'ה, הקיצוני בעט מרחוק, אך לא מצא את המסגרת. האם האורחים ישוו לפני ההפסקה?
-
'36
- טבארש הצליח לחטוף את הכדור מאסף ארניה באזור מסוכן ליד השער של הדרומיים, שלח בעיטה ארוכה, אך לא הצליח למצוא את הרשת
-
'34
- מאור לוי הצליח למצוא את בילו עם מסירת עומק טובה, החלוץ ליהטט בין שני שחקנים אדומים אך הכדור נבלם על ידי איברהים דיאקטה בסופו של דבר
-
'31
- רועי גורדנה חטף את הכדור, דהר לכיוון השער ובעט, אך ניראון הצליח להגיע ולתפוס
-
'27
- נועם מוצ'ה מצא את אנסה עם כדור עומק פשוט נהדר, אך איתי בן שבת שלח את האורחים לקרן
-
'23
- עוז בילו רץ לבדו לצד שני שחקני הגנה אדומים, בעט את הכדור מסף הרחבה, אך התרשל והכדור הגיע בקלות לקרול נימצ’יסקי
-
'21
- מאור לוי ניסה להרים כדור מהאגף הימני, אך אף אחד לא הגיע לכדור שהיה קרוב להיכנס לשער ופגע לבסוף בקורה
-
'19
- אילי תמם מסר ליוג'ין אנסה שבעט את הכדור היישר לידיו של עומר ניראון
-
'18
- הריברטו טבארש ראה את הכרטיס הצהוב לאחר שביצע עבירה, זהו הצהוב החמישי שלו העונה והוא לא ישחק במחזור הבא
-
'4
- שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: מתיאס דאבו דהר על האגף לאחר שקיבל מסירה מרותם קלר, הגיע עד לשער ומסר רוחב לעוז בילו שהבקיע את הראשון למארחים
-
'1
- השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות באצטדיון מרים לדרך! מי תעלה למקום הרביעי ותעקוף את הפועל ת"א? האם תהיה זו הקבוצה מהשרון או שמא הקבוצה מעיר הנמל תהיה זו שתסיים עם ידה על העליונה?