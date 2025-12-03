שטינברג צפוי להתמנות בקרוב ליו"ר מכון וינגייט

יו”ר מכון וינגייט, ד”ר יואב הלר, יסיים את תפקידו מחר (חמישי) לאחר כשלוש שנים בהן עמד בראש המכון הלאומי לספורט. ארי שטינברג צפוי להתמנות במקומו לתפקיד בקרוב.

ד”ר יואב הלר ייפרד מעובדיו בטקס שייערך לכבודו במכון, ובכך למעשה יסיים את כהונתו לאחר כשלוש שנים בהן הוא היה זה שהוביל את המתחם בו מתאמנות נבחרות ישראל בענפים השונים. בין היתר, במהלך תקופתו, המכון נכנס להליך בנייה רחב ותקציבי ההכנות האולימפיות עברו לתחום אחריותו.

בקרוב ארי שטינברג יעמוד בראש הנהלת מכון וינגייט במקומו, כפי שפורסם ב-ONE. אומנם יו”ר מנהלת הליגה בכדורסל כבר קיבל את אישור ועדת המינויים בחברות הממשלתיות, אך עדיין לא נמסר לו כתב מינוי רשמי משר התרבות והספורט מיקי זוהר והוא ממתין לכך.