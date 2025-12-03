במדריד מבהירים: צ'אבי אלונסו לא תחת אולטימטום

צ'אבי אלונסו לא לוקח סיכונים בסאן ממס. ריאל מדריד ממשיכה לתת אמון במאמן לפני המשחק הערב (רביעי, 20:00) מול אתלטיק בילבאו, שבו מקווים במועדון שהקבוצה סוף סוף תצליח לבצע את המהפך. הבלאנקוס ראו סימני שיפור בשני המשחקים האחרונים של הקבוצה (מול אולימפיאקוס וג'ירונה), ומאמינים שמדובר רק בשאלה של זמן עד שריאל תחזור למסלול הניצחונות בליגה.

“בהקשר הזה, המשחק בבילבאו נתפס במועדון כהזדמנות, לא כמשחק גורלי או נקודת אל חזור עבור המאמן, שלרוב נחשב לחוליה החלשה בתקופות של חוסר יציבות”, הסבירו ב’מארקה’.

שלוש תוצאות התיקו הרצופות בליגה הן מצב שאיש בריאל מדריד לא ציפה לו לאחר הניצחון על ולנסיה לפני קצת יותר מחודש, ניצחון שהעמיד את הקבוצה חמש נקודות מעל המקום השני. כעת ריאל מדריד במקום השני, אם כי זה עשוי להשתנות בקרוב.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

בריאל מדריד לא מדברים על דד-ליין למהפך או על משהו בסגנון הזה. מדגישים שהקבוצה עדיין חיה מאוד בליגה ובצ'מפיונס, וברור שהתוצאות האחרונות פגעו, אך מציינים שמדובר בקבוצה שעדיין נמצאת בתהליכי בנייה וכבר הראתה ניצוצות חיוביים. הפציעות גם לא סייעו, כשהיו משחקים שבהם חסרו עד שבעה שחקנים מרכזיים.

בסופו של דבר, לצ'אבי אלונסו יש מרחב תמרון בבילבאו. זהו מצב הפתיחה לפני המשחק. במועדון יודעים שכדורגל הוא בלתי צפוי ולעיתים מוכרע על פרטים שלא ניתן לשלוט בהם, אך זו הגישה של הלבנים לפני הביקור בסן מאמס, משחק קריטי אחרי המכשולים האחרונים. שלוש נקודות עומדות על הפרק, נקודות שיכולות לשנות הכל.