יום רביעי, 03.12.2025 שעה 10:45
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

במדריד מבהירים: צ'אבי אלונסו לא תחת אולטימטום

המועדון ממשיך להביע אמון במאמן לפני הביקור אצל אתלטיק בילבאו (20:00, חי בערוץ ONE): "המשחק נתפס כהזדמנות, לא כמשהו גורלי או נקודת אל חזור"

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

צ'אבי אלונסו לא לוקח סיכונים בסאן ממס. ריאל מדריד ממשיכה לתת אמון במאמן לפני המשחק הערב (רביעי, 20:00) מול אתלטיק בילבאו, שבו מקווים במועדון שהקבוצה סוף סוף תצליח לבצע את המהפך. הבלאנקוס ראו סימני שיפור בשני המשחקים האחרונים של הקבוצה (מול אולימפיאקוס וג'ירונה), ומאמינים שמדובר רק בשאלה של זמן עד שריאל תחזור למסלול הניצחונות בליגה.

“בהקשר הזה, המשחק בבילבאו נתפס במועדון כהזדמנות, לא כמשחק גורלי או נקודת אל חזור עבור המאמן, שלרוב נחשב לחוליה החלשה בתקופות של חוסר יציבות”, הסבירו ב’מארקה’.

שלוש תוצאות התיקו הרצופות בליגה הן מצב שאיש בריאל מדריד לא ציפה לו לאחר הניצחון על ולנסיה לפני קצת יותר מחודש, ניצחון שהעמיד את הקבוצה חמש נקודות מעל המקום השני. כעת ריאל מדריד במקום השני, אם כי זה עשוי להשתנות בקרוב.

נובמבר השחור: ריאל מאבדת נקודות בג'ירונה

בריאל מדריד לא מדברים על דד-ליין למהפך או על משהו בסגנון הזה. מדגישים שהקבוצה עדיין חיה מאוד בליגה ובצ'מפיונס, וברור שהתוצאות האחרונות פגעו, אך מציינים שמדובר בקבוצה שעדיין נמצאת בתהליכי בנייה וכבר הראתה ניצוצות חיוביים. הפציעות גם לא סייעו, כשהיו משחקים שבהם חסרו עד שבעה שחקנים מרכזיים.

בסופו של דבר, לצ'אבי אלונסו יש מרחב תמרון בבילבאו. זהו מצב הפתיחה לפני המשחק. במועדון יודעים שכדורגל הוא בלתי צפוי ולעיתים מוכרע על פרטים שלא ניתן לשלוט בהם, אך זו הגישה של הלבנים לפני הביקור בסן מאמס, משחק קריטי אחרי המכשולים האחרונים. שלוש נקודות עומדות על הפרק, נקודות שיכולות לשנות הכל.

