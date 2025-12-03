החזרה הביתה: עידו גויטע מצטרף לקריית גת

קבוצת בוגרים שנייה לעידו גויטע. הקשר האחורי בן ה-20 פתח את עונת 2025/26 במדי הפועל ניר רמת השרון, שכבר בשנה החולפת העניקה לו הזדמנות בבוגרים, בליגה הלאומית. השחקן רשם שתי הופעות דאז, בשני משחקים בהם קבוצתו ניצחה, פעם את רעננה ופעם את יפו. עכשיו, לאחר שמונה משחקים במדיה בליגה א' דרום, הוא חוזר הביתה למכבי קריית גת, שם הכל התחיל.

העונה, כזכור, החלה באי ודאות גדולה ועם הפסד בדמות 5:0 למכבי קריית מלאכי, שהפסידה, כזכור, באותה התוצאה ביום שישי האחרון מול מכבי עירוני אשדוד. במוצאי השבת, היה משחקו האחרון של גויטע במדי רמת השרון, בהפסד 5:1 למ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים. אתמול (שלישי) עבר בפורטל ההתאחדות למכבי קריית גת, וישחק תחת הדרכתו של רומן זולו.

יש לציין כי בימים אלה, רגע לפני פתיחתו של המחזור ה-10 בליגה א' דרום, מתקיימים להם משחקי גביע האזורים, המקנים בתום העונה כרטיס לגביע החובבים של אופ"א שיתקיימו על אדמת אחת ממדינות אירופה בקיץ הקרוב. הפועל ניר רמת השרון החליטה כי לא תתמודד מול מ.כ. ירושלים במסגרת שלב שמינית הגמר בגביע האזורים ו-ויתרה מבחינתה על התענוג.

רומן זולו מאמן קריית גת (יונתן גינזבורג)

בעברו, אחרי חמש עונות רצופות בקריית גת (2019-2014) ואליפות עם קבוצת ילדים א' (מחוז מרכז 2), נחת בעונת 2019/20 במכבי פתח תקווה (נערים ג') וכבש במדיה שער ראשון מול מועדון כדורגל ירמיהו חולון, בניצחון הביתי 0:3. עונה לאחר מכן עלה לקבוצת נערים ב' ומשם לנערים א', שם הניף את צלחת האליפות עם חבריו. משם, המשיך להפועל ניר רמת השרון.

במסגרת המחזור ה-10 בליגה א' דרום, מכבי קריית גת, המוליכה את הטבלה עם 21 נקודות וללא הפסדים, תצא ביום שישי (11:45) למגרש הסינתטי ברחובות (וייסגל מכבי), שם תפגוש את הפועל מרמורק ורז משולם, כשהאחרון מנסה בימים אלה למצוא נוסחה שתצליח להשאיר את המועדון האדום מרחובות לעונה נוספת בליגה, כשהיא נמצאת מתחת לקו האדום, לצד רמת השרון.