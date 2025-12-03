יום שישי, 05.12.2025 שעה 16:33
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

החזרה הביתה: עידו גויטע מצטרף לקריית גת

הקשר האחורי בן ה-20, ששימש כקפטן רמת השרון, עוזב לאחר כשלוש שנים כשעתידו לא ברור. השחקן מצטרף לקבוצה שהיוותה בעבורו בית כשהחל לשחק כדורגל

|
עידו גויטע, קפטן רמת השרון (יונתן גינזבורג)
עידו גויטע, קפטן רמת השרון (יונתן גינזבורג)

קבוצת בוגרים שנייה לעידו גויטע. הקשר האחורי בן ה-20 פתח את עונת 2025/26 במדי הפועל ניר רמת השרון, שכבר בשנה החולפת העניקה לו הזדמנות בבוגרים, בליגה הלאומית. השחקן רשם שתי הופעות דאז, בשני משחקים בהם קבוצתו ניצחה, פעם את רעננה ופעם את יפו. עכשיו, לאחר שמונה משחקים במדיה בליגה א' דרום, הוא חוזר הביתה למכבי קריית גת, שם הכל התחיל.

העונה, כזכור, החלה באי ודאות גדולה ועם הפסד בדמות 5:0 למכבי קריית מלאכי, שהפסידה, כזכור, באותה התוצאה ביום שישי האחרון מול מכבי עירוני אשדוד. במוצאי השבת, היה משחקו האחרון של גויטע במדי רמת השרון, בהפסד 5:1 למ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים. אתמול (שלישי) עבר בפורטל ההתאחדות למכבי קריית גת, וישחק תחת הדרכתו של רומן זולו.

יש לציין כי בימים אלה, רגע לפני פתיחתו של המחזור ה-10 בליגה א' דרום, מתקיימים להם משחקי גביע האזורים, המקנים בתום העונה כרטיס לגביע החובבים של אופ"א שיתקיימו על אדמת אחת ממדינות אירופה בקיץ הקרוב. הפועל ניר רמת השרון החליטה כי לא תתמודד מול מ.כ. ירושלים במסגרת שלב שמינית הגמר בגביע האזורים ו-ויתרה מבחינתה על התענוג.

רומן זולו מאמן קריית גת (יונתן גינזבורג)רומן זולו מאמן קריית גת (יונתן גינזבורג)

בעברו, אחרי חמש עונות רצופות בקריית גת (2019-2014) ואליפות עם קבוצת ילדים א' (מחוז מרכז 2), נחת בעונת 2019/20 במכבי פתח תקווה (נערים ג') וכבש במדיה שער ראשון מול מועדון כדורגל ירמיהו חולון, בניצחון הביתי 0:3. עונה לאחר מכן עלה לקבוצת נערים ב' ומשם לנערים א', שם הניף את צלחת האליפות עם חבריו. משם, המשיך להפועל ניר רמת השרון.

במסגרת המחזור ה-10 בליגה א' דרום, מכבי קריית גת, המוליכה את הטבלה עם 21 נקודות וללא הפסדים, תצא ביום שישי (11:45) למגרש הסינתטי ברחובות (וייסגל מכבי), שם תפגוש את הפועל מרמורק ורז משולם, כשהאחרון מנסה בימים אלה למצוא נוסחה שתצליח להשאיר את המועדון האדום מרחובות לעונה נוספת בליגה, כשהיא נמצאת מתחת לקו האדום, לצד רמת השרון.

