ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2213-1613הפועל כפ"ס3
2113-1713הפועל ראשל"צ4
2119-2113הפועל כפר שלם5
1919-2213מ.ס כפר קאסם6
1922-2213עירוני מודיעין7
1817-1913הפועל ר"ג8
1618-1913מ.ס קריית ים9
1526-2413מכבי יפו10
1419-1913הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1420-1113בני יהודה14
927-1113הפועל עפולה15
820-1213הפועל נוף הגליל16

יורד לליגה א': אסף הרשקו הצטרף לשמשון ת"א

הקשר בן ה-24, שגדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ושיחק בקבוצת הבת של המועדון, עוזב את הפועל רעננה ונפרד מהליגה הלאומית לאחר חמש שנים רצופות

|
עומרי אלטמן לוחץ את אסף הרשקו (רדאד ג'בארה)
עומרי אלטמן לוחץ את אסף הרשקו (רדאד ג'בארה)

ללא הודעה מוקדמת שמשון תל אביב מקבלת ומצרפת לשורותיה את אסף הרשקו. הקשר בן ה-24 גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ממנה הגיע היישר לקבוצת הבת של המועדון בעבר, בית"ר תל אביב, בה שיחק במשך שנתיים רצופות. אסף יחבור לסגל של אסי אלימלך, שניצח בבכורה שלו את מ.כ ירושלים במסגרת המחזור התשיעי בליגה א' דרום.

את עונת 2025/26 הנוכחית פתח במדי הפועל רעננה מהליגה הלאומית, במדיה רשם שתי הופעות בלבד בחודש אוקטובר האחרון, כשבשתיהן עלה מהספסל של ניצן דמארי. אתמול (שלישי) רשם הופעת בכורה בליגה א', כשהיה ב-11 של אסי אלימלך, במסגרת שמינית גמר גביע האזורים מול הפועל אזור.

במרץ 2010 היה משחקו הראשון אי פעם תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, אז כשחקן במחלקת הנוער של מכבי הרצליה. בפברואר 2012 חבר לראשונה למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ומאז ועד לעונת 2019/20 (כולל השאלה להפועל רעננה באמצע), היה שייך למועדון, ובעונת 2020/21 הגיע לראשונה לבוגרים כששיחק בבית"ר תל אביב, קבוצת הבת של מכבי תל אביב דאז.

אסי אלימלך. מקבל חיזוק (שחר גרוס)אסי אלימלך. מקבל חיזוק (שחר גרוס)

מאוגוסט 2020 ועד אוקטובר 2025 רשם 94 הופעות בכל מסגרות הליגה הלאומית, כולל משחקי גביע המדינה וגביע הטוטו. במאי 2021 הגיע עם חבריו לקבוצה לשלב חצי גמר הגביע, שם פגשו את הפועל תל אביב לה הפסידו 7:6 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים, כשאסף אף כבש את אחת מהבעיטות הללו.

הרבה עבודה מצפה לאסף הרשקו ושמשון תל אביב בליגה א' דרום. לאחר תשעה מחזורי ליגה, הקבוצה נמצאת במקום ה-12 עם 11 נקודות, חמש נקודות יותר מהקבוצות הנמצאות מתחת לקו האדום. מלבד המשחק מול אזור בגביע האזורים, שמשון צפויה לפגוש אותה פעם נוספת, הפעם במסגרת המחזור ה-10 בליגה א' דרום, במשחק חוץ ביום שישי (אזור, 12:45). 

