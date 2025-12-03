יורד לליגה א': אסף הרשקו הצטרף לשמשון ת"א

ללא הודעה מוקדמת שמשון תל אביב מקבלת ומצרפת לשורותיה את אסף הרשקו. הקשר בן ה-24 גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ממנה הגיע היישר לקבוצת הבת של המועדון בעבר, בית"ר תל אביב, בה שיחק במשך שנתיים רצופות. אסף יחבור לסגל של אסי אלימלך, שניצח בבכורה שלו את מ.כ ירושלים במסגרת המחזור התשיעי בליגה א' דרום.

את עונת 2025/26 הנוכחית פתח במדי הפועל רעננה מהליגה הלאומית, במדיה רשם שתי הופעות בלבד בחודש אוקטובר האחרון, כשבשתיהן עלה מהספסל של ניצן דמארי. אתמול (שלישי) רשם הופעת בכורה בליגה א', כשהיה ב-11 של אסי אלימלך, במסגרת שמינית גמר גביע האזורים מול הפועל אזור.

במרץ 2010 היה משחקו הראשון אי פעם תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, אז כשחקן במחלקת הנוער של מכבי הרצליה. בפברואר 2012 חבר לראשונה למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ומאז ועד לעונת 2019/20 (כולל השאלה להפועל רעננה באמצע), היה שייך למועדון, ובעונת 2020/21 הגיע לראשונה לבוגרים כששיחק בבית"ר תל אביב, קבוצת הבת של מכבי תל אביב דאז.

אסי אלימלך. מקבל חיזוק (שחר גרוס)

מאוגוסט 2020 ועד אוקטובר 2025 רשם 94 הופעות בכל מסגרות הליגה הלאומית, כולל משחקי גביע המדינה וגביע הטוטו. במאי 2021 הגיע עם חבריו לקבוצה לשלב חצי גמר הגביע, שם פגשו את הפועל תל אביב לה הפסידו 7:6 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים, כשאסף אף כבש את אחת מהבעיטות הללו.

הרבה עבודה מצפה לאסף הרשקו ושמשון תל אביב בליגה א' דרום. לאחר תשעה מחזורי ליגה, הקבוצה נמצאת במקום ה-12 עם 11 נקודות, חמש נקודות יותר מהקבוצות הנמצאות מתחת לקו האדום. מלבד המשחק מול אזור בגביע האזורים, שמשון צפויה לפגוש אותה פעם נוספת, הפעם במסגרת המחזור ה-10 בליגה א' דרום, במשחק חוץ ביום שישי (אזור, 12:45).