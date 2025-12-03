"אחד הפנדלים הגרועים בהיסטוריה של לה ליגה"

רוברט לבנדובסקי לא מדויק מהנקודה הלבנה העונה. מי שאחראי לבעיטות הפנדל בברצלונה כבש רק אחד מתוך שלושת הפנדלים שבעט העונה, וזה היה מול סלטה ויגו.

מול אתלטיקו מדריד, לבנדובסקי יכול היה לעלות על לוח התוצאות. זה קרה בדקה ה־36, כשהשופט הצביע על הנקודה לאחר הכשלה של פבלו באריוס על אולמו אושרה בעזרת ה-VAR.

הפולני של בארסה לקח את הכדור וניגש לבעוט, כפי שקורה בדרך כלל. האנזי פליק מינה אותו לבועט הפנדלים הרשמי של הקבוצה, ורק אם לבנדובסקי לא נמצא על המגרש, שחקנים אחרים כמו לאמין ימאל או אולמו הם אלו שניגשים לבעוט.

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

במקרה הזה, עם הריצה הקצרה המוכרת והאופיינית שלו, לבנדובסקי פגע בכדור נמוך מדי, כאילו הדשא גרם לו למעידה קטנה. הכדור עלה גבוה מדי ויצא הרחק מעל המשקוף של השער של יאן אובלק.

מתוך שלושת הפנדלים שבעט לבנדובסקי, הוא כבש רק אחד: זה היה מול סלטה, שער שהיה חיוני להבטחת שלוש הנקודות. לעומת זאת, הוא החטיא מול סביליה ומול אתלטיקו.

בנוסף, לבנדובסקי הופך לשחקן הראשון בתולדות ברצלונה שבועט שני פנדלים מחוץ למסגרת בעונה אחת של הליגה הספרדית. ב'אס' לא ריחמו: "לבנדובסקי בעט את אחד הפנדלים הגרועים בהיסטוריית לה ליגה. לא ייאמן לאן הכדור הגיע".