יום רביעי, 03.12.2025 שעה 15:58
3 נקודות למאייר בניצחון פרדו שעלתה ל-0:8

הרכז קיבל 13 דקות בלבד ב-65:81 על ראטגרס סקרלט נייטס והתקשה להשפיע. טריי קאופמן-רן הוביל את הבוילרמייקרס עם 19 נקודות, 16 לבריידן סמית'

עומר מאייר (רויטרס)
אחרי שני משחקים רצופים בדאבל פיגרס, עומר מאייר קלע הלילה (בין שלישי לרביעי) שלוש נקודות ב-13 דקות בניצחון פרדו. הבוילרמייקר גברו 65:81 על ראטגרס סקרלט נייטס כדי לשמור על מאזן מושלם של 0:8 במכללות.

מאייר שיחק הפעם פחות מאשר בשני המשחקים הקודמים וקיבל 13 דקות, בהן קלע ב-1 מ-5 מהשדה, לא הצליח לקלוע מחוץ לקשת (0 מ-3), דייק בזריקה היחידה שלו מקו העונשין וסיים ללא אסיסט או ריבאונדל.

פרדו, המדורגת ראשונה, עברה את רף 80 הנקודות בפעם השמינית העונה וממשיכה לדרוס יריבות בהפרש ממוצע של 20 נקודות. פרדו ניצחה 27:40 במחצית הראשונה, ופתחה את השנייה בריצת 2:13 כדי להפוך את ההמשך לגארבג’ טיים ארוך, עם יתרון דו-ספרתי שנשמר עד הסיום.

טריי קאופמן-רן הוביל את פרדו עם דאבל-דאבל רביעי העונה - 19 נקודות ו-13 ריבאונדים – וחגג בצבע. בריידן סמית’ תרם 16 נקודות ושמונה אסיסטים, פלטשר לוייר הוסיף 12 וג’יקרי האריס עלה מהספסל וקלע 11. יחד הם סיפקו 30 נקודות בצבע, 18 אסיסטים ו-14 נקודות במשחק מעבר, והמחישו למה פרדיו מובילה את המכללות ביחס אסיסטים-איבודים ומדורגת רביעית באסיסטים למשחק. מנגד, דילאן גרנט והארון זרנו קלעו 13 נקודות כל אחד.

