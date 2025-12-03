100 שערי ליגה להולאנד: לא חשבתי על שירר מדי

מנצ'סטר סיטי יצאה מקרייבן קוטג' עם ניצחון 4:5 על פולהאם במשחק שהיה לא פחות ממופע כאוס, תשע פעמים הכדור נכנס לרשת, הקהל עבר רכבת הרים רגשית, ופפ גווארדיולה סיכם את החוויה במשפט אחד שהצחיק את כולם: "נהניתם? יפה, אה? אני? אלוהים… איבדתי את השיער שלי". אבל על אף הדרמה, זה היה ערב שנצרב בעיקר בזכות אדם אחד, ארלינג הולאנד, ששוב כתב את שמו בהיסטוריה של הפרמייר ליג.

הולאנד כבש בדקה ה־17 את השער שהפך אותו לשחקן שהגיע הכי מהר אי פעם ל-100 שערי פרמייר ליג, בתוך 111 משחקים בלבד, 13 פחות מהשיאן הקודם, אלן שירר. אחרי שלושה משחקים ללא שער, הנורבגי חזר לעצמו עם היסטוריה, והוסיף גם בישול לטיג'אני ריינדרס. השער המאה היה עבורו גם רגע אישי חשוב, והוא דיבר על כך בגאווה אך גם בצניעות: "זה ענק ואני מאוד גאה. זה דבר עצום, מועדון ה-100 זה דבר יפה להיות בו, ואני שמח. זה מה שניסיתי לעשות, לעזור לקבוצה ולכבוש. זה התפקיד שלי".

למרות השיא, הולאנד לא חסך ביקורת עצמית. הוא הודה שהמשחק היה רחוק משלמות: "אם ישבתם בבית עכשיו, נהניתם מהמשחק. זה היה כאוס, תשעה שערים זה הרבה. בסוף ניצחנו ואנחנו שמחים, אבל זה לא המשחק הכי טוב". הוא גם דיבר על הציפייה ממנו לכבוש בכל משחק: "אני לא רוצה להגיד את זה במילים, אבל כשאתה החלוץ של מנצ'סטר סיטי אתה צריך לספק מספרים. זה התפקיד שלי. אנשים צריכים לבקר אותי אם אני לא כובש, זה מה שקורה בדרך כלל. אני צריך לספק". על השוואות לשיא המפלצתי של שירר הוסיף: "אני יודע עליו, אבל אני לא חושב על זה יותר מדי".

ארלינג הולאנד וטיג'אני ריינדרס חוגגים (IMAGO)

הנורבגי התייחס גם למאבק בצמרת וליכולת של סיטי: "אסור לנו לחשוב יותר מדי על ארסנל. אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו, לנסות להשתפר ולהימנע מדברים כמו שקרו היום, כי זה לא מספיק טוב וכולם יודעים את זה. המציאות היא שהפסדנו לניוקאסל ולברקוזן, ועכשיו ניצחנו פעמיים ברצף. צריך להמשיך. לוח משחקים קשה, הרבה משחקים בחודש הקרוב. משחק אחרי משחק ולהתאושש כמה שאפשר".

במגרש עצמו, הולאנד היה חלק ממופע התקפי מרהיב של סיטי, שהוליכה 1:5 משערים של פודן, ריינדרס ודוקו לפני שפולהאם חזרה בסערה עם שערים של סמואל צ'וקווייזה, שהבקיע פעמיים בתוך שש דקות, ושל אלכס איוובי. המתח הגיע לשיא כשג'וש קינג כמעט השלים מהפך רגעים לפני הסיום, אך הכדור הורחק מהקו ממש בשניות האחרונות.

ארלינג הולאנד וחבריו חוגגים שער נוסף (IMAGO)

למרות הסיום הצמוד, סיטי יצאה עם שלוש נקודות יקרות שמשאירות אותה במרחק שתי נקודות מארסנל, לפחות זמנית, בעוד פולהאם נותרה שש נקודות מעל הקו האדום. ובכל זאת, כל המספרים, כל הדרמה וכל הפאניקה של פפ מתנקזים לדבר אחד: הולאנד ממשיך לספק. ממשיך להצדיק את מעמדו. ממשיך לשבור שיאים כאילו מדובר במשימות יומיומיות. כמו שאמר בעצמו, "אני צריך לספק". והוא מספק.