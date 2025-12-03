יום רביעי, 03.12.2025 שעה 08:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
307-2513ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2412-2413צ'לסי3
2411-1613אסטון וילה4
2216-2113ברייטון5
2213-1713סנדרלנד6
2120-2113מנצ'סטר יונייטד7
2120-2013ליברפול8
2117-1514אברטון9
2011-1713קריסטל פאלאס10
1918-2314טוטנהאם11
1920-2113ברנטפורד12
1918-1914ניוקאסל13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1222-1313נוטינגהאם פורסט16
1127-1513ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
228-713וולבס20

100 שערי ליגה להולאנד: לא חשבתי על שירר מדי

הנורבגי הגיע לציון הדרך בזמן שיא: "אני צריך לספק מספרים, מתמקדים בעצמנו ולא בארסנל". פפ על המותחן וה-4:5 של סיטי: "נהניתם? איבדתי את השיער"

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי יצאה מקרייבן קוטג' עם ניצחון 4:5 על פולהאם במשחק שהיה לא פחות ממופע כאוס, תשע פעמים הכדור נכנס לרשת, הקהל עבר רכבת הרים רגשית, ופפ גווארדיולה סיכם את החוויה במשפט אחד שהצחיק את כולם: "נהניתם? יפה, אה? אני? אלוהים… איבדתי את השיער שלי". אבל על אף הדרמה, זה היה ערב שנצרב בעיקר בזכות אדם אחד, ארלינג הולאנד, ששוב כתב את שמו בהיסטוריה של הפרמייר ליג.

הולאנד כבש בדקה ה־17 את השער שהפך אותו לשחקן שהגיע הכי מהר אי פעם ל-100 שערי פרמייר ליג, בתוך 111 משחקים בלבד, 13 פחות מהשיאן הקודם, אלן שירר. אחרי שלושה משחקים ללא שער, הנורבגי חזר לעצמו עם היסטוריה, והוסיף גם בישול לטיג'אני ריינדרס. השער המאה היה עבורו גם רגע אישי חשוב, והוא דיבר על כך בגאווה אך גם בצניעות: "זה ענק ואני מאוד גאה. זה דבר עצום, מועדון ה-100 זה דבר יפה להיות בו, ואני שמח. זה מה שניסיתי לעשות, לעזור לקבוצה ולכבוש. זה התפקיד שלי".

למרות השיא, הולאנד לא חסך ביקורת עצמית. הוא הודה שהמשחק היה רחוק משלמות: "אם ישבתם בבית עכשיו, נהניתם מהמשחק. זה היה כאוס, תשעה שערים זה הרבה. בסוף ניצחנו ואנחנו שמחים, אבל זה לא המשחק הכי טוב". הוא גם דיבר על הציפייה ממנו לכבוש בכל משחק: "אני לא רוצה להגיד את זה במילים, אבל כשאתה החלוץ של מנצ'סטר סיטי אתה צריך לספק מספרים. זה התפקיד שלי. אנשים צריכים לבקר אותי אם אני לא כובש, זה מה שקורה בדרך כלל. אני צריך לספק". על השוואות לשיא המפלצתי של שירר הוסיף: "אני יודע עליו, אבל אני לא חושב על זה יותר מדי".

ארלינג הולאנד וטיגארלינג הולאנד וטיג'אני ריינדרס חוגגים (IMAGO)

הנורבגי התייחס גם למאבק בצמרת וליכולת של סיטי: "אסור לנו לחשוב יותר מדי על ארסנל. אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו, לנסות להשתפר ולהימנע מדברים כמו שקרו היום, כי זה לא מספיק טוב וכולם יודעים את זה. המציאות היא שהפסדנו לניוקאסל ולברקוזן, ועכשיו ניצחנו פעמיים ברצף. צריך להמשיך. לוח משחקים קשה, הרבה משחקים בחודש הקרוב. משחק אחרי משחק ולהתאושש כמה שאפשר".

במגרש עצמו, הולאנד היה חלק ממופע התקפי מרהיב של סיטי, שהוליכה 1:5 משערים של פודן, ריינדרס ודוקו לפני שפולהאם חזרה בסערה עם שערים של סמואל צ'וקווייזה, שהבקיע פעמיים בתוך שש דקות, ושל אלכס איוובי. המתח הגיע לשיא כשג'וש קינג כמעט השלים מהפך רגעים לפני הסיום, אך הכדור הורחק מהקו ממש בשניות האחרונות.

ארלינג הולאנד וחבריו חוגגים שער נוסף (IMAGO)ארלינג הולאנד וחבריו חוגגים שער נוסף (IMAGO)

למרות הסיום הצמוד, סיטי יצאה עם שלוש נקודות יקרות שמשאירות אותה במרחק שתי נקודות מארסנל, לפחות זמנית, בעוד פולהאם נותרה שש נקודות מעל הקו האדום. ובכל זאת, כל המספרים, כל הדרמה וכל הפאניקה של פפ מתנקזים לדבר אחד: הולאנד ממשיך לספק. ממשיך להצדיק את מעמדו. ממשיך לשבור שיאים כאילו מדובר במשימות יומיומיות. כמו שאמר בעצמו, "אני צריך לספק". והוא מספק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */