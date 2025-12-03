"הקהל רצה שחקן כמו אוחנה, מלמד עשה הבדל"

הרבה לחץ השתחרר במכבי חיפה לאחר ששברה בצורת ארוכה של שמונה משחקים ללא ניצחון וגברה על הפועל תל אביב 1:2 משערים של דולב חזיזה והחלוץ גיא מלמד, שמעניק לברק בכר הרבה חומר למחשבה לקראת משחקה של הקבוצה בסוף השבוע מול עירוני קריית שמונה, בעיקר בגלל חזרתו מהרחקה של החלוץ טרבינטה סטיוארט.

במכבי חיפה יכולים היו לנשום לרווחה אחרי שהקבוצה לא חזרה על טעויות עבר וידעה לשמור על היתרון בתוספת הזמן. אחד השחקנים שפתחו והוחלפו היה הקשר מיכאל אוחנה שנצפה מכוסה במגבת על ראשו ומתפלל שקבוצתו לא תספוג שוב בדקות הסיום ותשמור על הניצחון היקר. בכר לא היסס להרכיב את אוחנה ב-11 ובא על שכרו עם בישול ענק ומשחק נהדר של הקשר הוותיק.

מה לא נאמר בקיץ האחרון על ההחתמה של מיכאל אוחנה במכבי חיפה. היו לא מעט שביקרו את ההחלטה להביא את אוחנה לקבוצה. דייגו פלורס לא החזיק מהקשר ושם אותו ביציע משחק אחרי משחק עד שאתמול היה זה בכר שהבין שהוא צריך איכות ויצירתיות בדמותו של אוחנה שכאמור בישל את אחד השערים היפים העונה.

מיכאל אוחנה על הקו (עמרי שטיין)

"אוחנה הגשים חלום כאשר ראה כיצד בחילוף שלו סמי עופר מלא מריע לו. חבל שהיו כאלה שלא השכילו אצלנו לדעת שאוהדים משוועים לשחקן בדמותו של אוחנה שיודע בנגיעה אחת לעשות את ההבדל, לאזן אותנו, להוסיף יצירתיות ולהפוך אותנו לקבוצה יותר אטרקטיבית ופחות שבלונית וכוחנית כפי שהיינו ברוב העונה. גם אם אוחנה לא ברמה היום של דיא סבע או צ'ירון שרי, עדיין מדובר בשחקן שכולם הכירו את היכולות הטכניות שלו ולא במקרה הוחלט לצרפו", אמרו בקבוצה. בכר הוסיף: "מעבר להיותו של אוחנה שחקן מוכשר, הוא מלא בתשוקה ויש לו איכות. הוא היה במקום מאד נמוך והרוויח ביושר בסיום את העידוד של הקהל".

שחקן נוסף שסיפק קבלות הוא גיא מלמד שעבר מתחילת העונה תקופה לא פשוטה כאשר ישב ביציע ולא ראה דקות משחק. למרות זאת, מלמד נשך שפתיים, לא העביר ביקורת ודאג לעבוד קשה כדי להוכיח שמקומו במגרש: "מי שרצה הוכחה שמלמד הוא מניה בטוחה מול השער קיבל אותה אתמול. לא הרבה חלוצים עושים שער כמו שמלמד כבש. הוא פשוט עושה את ההבדל ברחבה", הוסיפו במכבי חיפה.

גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא הסתירו את העובדה שבדקות הסיום היו חששות גדולים שהקבוצה עלולה לספוג. בכר אמר על כך: "אי אפשר לומר שלא עובר לך בראש כל מיני תסריטים בגלל מה שקרה לנו השנה מספר פעמים, שלא שמרנו על היתרון ואיבדנו נקודות חשובות. אני חושב שהפעם על הבסיס של המחויבות הבאנו ושיחקנו כדורגל והבאנו תשוקה למשחק והפעם שחקנים נתנו מעצמם, עשו גליצ'ים והיו פחות נאיביים. זה מה שחשוב".

בקבוצה החמיאו ללא מעט שחקנים מלבד אוחנה מלמד. הרשימה כוללת את גאורגי ירמקוב שהציל שלושה שערים בטוחים במחצית הראשונה, עלי מוחמד שמוכיח מדוע מדובר במניה בטוחה והמגן יילה בטאי שהציג את משחקו הטוב ביותר.

במכבי חיפה החמיאו גם לדחיפה ולעידוד של הקהל ששם הפעם את כל הביקורות והשלטים בצד, כל זאת על מנת להתאחד סביב הצלחת הקבוצה. בכר סיכם: "הקהל דחף והרים אותנו בדקות הקשות וזה עזר".