 מזרח 
83%2049-214118דטרויט פיסטונס
65%1896-201217ניו יורק ניקס
65%1988-203417פילדלפיה 76'
61%1978-212618בוסטון סלטיקס
61%2147-221218מיאמי היט
58%2186-221719אטלנטה הוקס
58%2209-225219טורונטו ראפטורס
58%2203-224819קליבלנד קאבלירס
50%2095-213818אורלנדו מג'יק
47%2059-203417שיקגו בולס
42%2241-217919מילווקי באקס
28%2120-205818שארלוט הורנטס
22%2143-197318ברוקלין נטס
17%2211-200318אינדיאנה פייסרס
12%2171-191417וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
80%1647-185015יוסטון רוקטס
76%1976-214317דנבר נאגטס
71%1984-200517לוס אנג'לס לייקרס
71%1932-201517סן אנטוניו ספרס
67%2106-217818מינסוטה טימברוולבס
56%2069-211218פיניקס סאנס
53%2140-217919גולדן סטייט ווריורס
41%2099-205917יוטה ג'אז
39%2169-215118פורטלנד בלייזרס
37%2167-209519דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
22%2088-199018לוס אנג'לס קליפרס
16%2343-212219ניו אורלינס פליקנס

25 נקודות ושיא קריירה באסיסטים לדני אבדיה

הישראלי רשם עוד הופעה נהדרת בה היה דמות מרכזית, כולל 14 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, אך פורטלנד ספגה הפסד שלישי ברציפות, הפעם 121:118 מול טורונטו

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד רשמה עוד הפסד צמוד הלילה (בין שלישי לרביעי), 121:118 לטורונטו, כשמי שגנב את ההצגה והיה אחד הבולטים על הפרקט היה דני אבדיה. הישראלי סיפק משחק אדיר עם 25 נקודות, 14 אסיסטים (שיא קריירה) ו-8 ריבאונדים, והמשיך להציג יציבות ורמת כדורסל גבוהה שמציבה אותו כאחד השחקנים המשפיעים ביותר של הבלייזרס העונה.

אבדיה היה מנוע מרכזי בניסיונות הקאמבק של פורטלנד. הוא שלט בקצב, חילק מסירות מדויקות והיה בכל מקום, גם בריבאונד וגם בניהול ההתקפה. לצד אבדיה, שיידון שארפ תרם 23 נקודות וטומאני קמארה קלע 21 והוסיף שבעה ריבאונדים במשחק מצוין שלו משני צידי המגרש. למרות השלישייה המרשימה, הבלייזרס לא הצליחו למחוק את הפיגור שנוצר לאחר ריצה גדולה של טורונטו בין הרבע הראשון לשני, 4:22 שהפכה יתרון 8 של פורטלנד לפיגור 10.

מהעבר השני, סקוטי בארנס הוביל את טורונטו עם 28 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים. עמנואל קוויקלי הוסיף 23 נקודות ב-9 מ-11 מהשדה ו-5 מ-6 לשלוש, וגריידי דיק תרם 14. הבלייזרס ספגו הפסד שלישי ברציפות וירדו למאזן 13:8.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אחת הבעיות שחזרו על עצמן אצל פורטלנד הייתה התלות בקליעה מבחוץ. הבלייזרס פתחו את המשחק בסערה עם 7 מ-9 מחוץ לקשת ברבע הראשון בדרך ל-39 נקודות, אך משם ההידרדרות הייתה ברורה: רק 8 קליעות מתוך 31 ניסיונות עד לסיום. השלשות המוצלחות בדקות הסיום שיפרו מעט את התמונה, אך הרצף הארוך של החטאות פגע קשות במומנטום של הקבוצה.

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

על אף ההפסד, אבדיה ממשיך לבלוט ולספק מספרים נדירים, כשהוא מציג שילוב של יצירתיות, יעילות וניהול משחק ברמה הגבוהה ביותר. גם בלילה שבו פורטלנד שוב פספסה ניצחון, היה ברור מי האיש שמחזיק אותה במשחק עד השנייה האחרונה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */