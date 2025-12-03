ברצלונה השיגה ניצחון מרשים וחשוב כשגברה אמש (שלישי) 1:3 על אתלטיקו מדריד ועצרה את רצף הניצחונות שלה. מי שעמד במוקד המשחק היה ראפיניה, שכבש את שערו השלישי העונה בליגה והיה במשחק מצוין.

“אין לי מושג איך ראפיניה לא זכה בכדור הזהב השנה”, פירגן מאמן היריבה דייגו סימאונה לאחר המשחק. “כולם בוחרים מי שבא להם, אבל אני בוחר בו”.

השחקן עצמו דיבר לאחר המשחק: “הדבר החשוב הוא להאמין בעבודה שלנו. אנחנו יודעים שיש הרבה משחקים ואנחנו יכולים להיקלע לפיגור. נצטרך להיות מוכנים לזה ולדעת להפוך את התוצאה, בדיוק כמו שעשינו הפעם”.

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

בנוגע לביקורת על הלחץ הגבוה שחושף את ההגנה אמר: “ככל שאנחנו לוחצים גבוה יותר, ככה אנחנו קרובים יותר לשער של היריב. אם אנחנו מצליחים לחלץ כמה שיותר כדורים בחלק ההתקפי זה הרבה יותר טוב, בגלל שזה מאפשר לנו לקבל הרבה הזדמנויות לכבוש שערים”.

ראפיניה הוסיף על כושרו ומצבו הפיזי: “אני בכושר טוב מאוד, אבל אני רוצה לחזור לגרסא הכי טובה שלי פיזית. כמובן שבמשחק כזה הייתה לי קצת עייפות, אבל בסוף בגלל זה ביקשתי להיות מוחלף. לא הייתי יכול להמשיך יותר, ככה גם פדרי”.