ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מרדכי מסיים חוזה בתום העונה, ק"ש רוצה לחדש

הקשר שוב כבש מול סכנין: "כל עוד י-ם הפסידה, ברחנו בעוד נקודה מהתחתית". לימבומבה בדרך החוצה. וגם: הנטייה שלא למכור את מרטינס וחלון ההעברות

|
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)

לאחר ההפסד ביום שבת להפועל ירושלים, בעירוני קריית שמונה רצו לצאת לדרך חדשה עם ניצחון על בני סכנין באיצטדיון דוחא, אך למרות שהובילה בשלב מוקדם, הקבוצה של שי ברדה יצאה רק עם נקודה וסיימה בתיקו 1:1.

ברדה, החליט לעלות לבסוף בהרכב עם יאיר מרדכי, שלא היה כשיר לחלוטין עקב רגישות במפשעה, אך האחרון החזיר ובגדול עם שער שלישי בשלושה משחקים והפך למוציא לפועל העיקרי של הצפוניים בחלק הקדמי. יש לציין שהקשר הצעיר מסיים את חוזהו בתום העונה, כאשר ק"ש העבירה מסרים לגבי חוזה חדש, אך עושה רושם שככל שהוא כובש יותר, גם הערך שלו יעלה, כשבכל אופן, כמובן שקבוצה שתרצה לצרפו תידרש לדמי השבחה.

"רצינו לנצח, אבל זה לא היה משחק טוב שלנו ולפעמים צריך לקחת גם נקודה. בסופו של דבר, כל עוד הפועל ירושלים הפסידה אז ברחנו בעוד נקודה מהתחתית ולא הסתבכנו", אמרו במועדון. 

יאיר מרדכי חוגג (חגיאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)

מי שלא שותף אמש, הוא הבלגי אנתוני לימבומבה, שנראה שכפי שפורסם ב-ONE, הוא בדרך החוצה מהמועדון, כאשר בקבוצה לא הכחישו זאת. המאמן שי ברדה ציין אמש בסיום המשחק כי הקבוצה שואפת להתחזק, כאשר בכל מקרה, הבעלים איזי שרצקי הבהיר כי גם אם אחד השחקנים המבוקשים (מוחמד אבו רומי, סאקו בנגורה או כריסטיאן מרטינס) יעזבו, יימצא תחליף ראוי והכוונה היא לא להחליש את הקבוצה בחודש ינואר אלא לחזק אותה.

לגבי כריסטיאן מרטינס, גוברות ההערכות שהשחקן לא יעזוב בינואר, למרות ההתעניינות סביבו, עקב העובדה שהשחקן ישחק עם נבחרת פנמה במונדיאל ועל כל יום הקבוצה צפויה לקבל 10,000 דולרים. החישוב הפשוט אומר שהמועדון צפוי להרוויח משהותו בגביע העולם סכום המוערך ב-200,000 דולרים, כך שלא יהיה כדאי למכור אותו, בטח לאור העובדה שכל הופעה במונדיאל תקפיץ את ערכו.

