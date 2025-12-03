להפועל תל אביב יש בעיה במשחקים הגדולים

לאחר הניצחון ביום שבת מול בני סכנין, הפועל תל אביב יצאה אמש (שלישי) למשחק חוץ מול מכבי חיפה, אך פעם נוספת לא הצליחה לנצח אותה בסמי עופר וירדה מנוצחת בתוצאה 2:1, לאחר מחצית שנייה רעה ומחצית ראשונה שלוותה בלא מעט מצבים מוחמצים.

תומר חבז ועמית לוינטל סיכמו את ההפסד בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE: בעיית היעילות, ההבדלים בין התוצאות במשחקי הבית לבין משחקי החוץ של האדומים, הצורך בחלוץ שיוריד את הלחץ מדניאל דאפה והטעויות של ברדה שלא רענן את ההרכב.

עוד בפרק: הדמיון להפסד למכבי נתניה, מטרות הרכש של הקבוצה לקראת חלון ההעברות של חודש ינואר, האם הפועל ת”א עד כה היא מעין חידה, הבעיה במשחקים הגדולים והמשחק בשבת מול הפועל פתח תקוה. האזנה נעימה.