יום רביעי, 03.12.2025 שעה 00:07
ספורט אחר  >> שחייה

אנסטסיה גורבנקו עלתה לגמר אליפות אירופה

סגנית אלופת העולם מ-2024 גם שברה את השיא הישראלי במשחה ל-100 מטר חזה בתחרות לבריכות קצרות. חרותי נעצר בחצי כשהוא רחוק 14 מאיות מ-8 המהירים

|
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

אנסטסיה גורבנקו הובילה את הישראלים במשחי הערב (שלישי), כשעלתה לגמר 100 מטר חזה תוך שבירת השיא הישראלי פעמיים. אחרי המוקדמות, בחצי הגמר סיימה עם זמן של 1:04.10 דקות והעפילה לגמר מהמקום החמישי הכללי. 

מירון חרותי שבר היום את השיא הישראלי במשחה ה-50 מטר פרפר, ואז השווה אותו שוב בחצי הגמר עם 22.59 שניות. עם זאת, הוא סיים במקום העשירי הכללי, במרחק 14 מאיות בלבד מהעפלה לגמר.

מירון חרותי (רויטרס)מירון חרותי (רויטרס)

בחצי הגמר בערב שיפר אוקאן גולדין את שיא הנוער ב-200 מטר גב כשרשם 1:51.77 וסיים במקום העשירי. מדובר בהישג נאה בהתחשב בכך שמדובר בתחרות הבוגרים הראשונה של השחיין הצעיר. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */