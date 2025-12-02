אנסטסיה גורבנקו עלתה לגמר אליפות אירופה

אנסטסיה גורבנקו הובילה את הישראלים במשחי הערב (שלישי), כשעלתה לגמר 100 מטר חזה תוך שבירת השיא הישראלי פעמיים. אחרי המוקדמות, בחצי הגמר סיימה עם זמן של 1:04.10 דקות והעפילה לגמר מהמקום החמישי הכללי.

מירון חרותי שבר היום את השיא הישראלי במשחה ה-50 מטר פרפר, ואז השווה אותו שוב בחצי הגמר עם 22.59 שניות. עם זאת, הוא סיים במקום העשירי הכללי, במרחק 14 מאיות בלבד מהעפלה לגמר.

מירון חרותי (רויטרס)

בחצי הגמר בערב שיפר אוקאן גולדין את שיא הנוער ב-200 מטר גב כשרשם 1:51.77 וסיים במקום העשירי. מדובר בהישג נאה בהתחשב בכך שמדובר בתחרות הבוגרים הראשונה של השחיין הצעיר.