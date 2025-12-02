יום שלישי, 02.12.2025 שעה 23:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"הגול החשוב בקריירה, אני שווה לקבוצה נקודות"

גיא מלמד אחרי שער הבכורה שלו העונה במכבי חיפה: "לא ציפיתי שזה מה שיקרה אחרי שנת שיא שלי". בכר: "ניצחון שהוא כמו לידת מים, מקווה שייתן ביטחון"

|
גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)
גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)

אחד המשחקים הגדולים בכדורגל שלנו התרחש בסמי עופר הערב (שלישי) כשמכבי חיפה אירחה את הפועל תל אביב וסוף כל סוף השיגה ניצחון בכורה בקדנציה השלישית של ברק בכר במועדון עם 1:2 נהדר.

מאמן הירוקים אמר בסיום: “זה כמו לידת מים, היה קשוח ומלחיץ. כל הסרטים עברו בראש, אבל ידעתי שמגיע לנו לנצח את המשחק. מאוד שמח ומקווה ומאמין שזה ייתן ביטחון להמשך. גיא מלמד נתן גול חשוב, חשוב שנרוויח את כל השחקנים להמשך. זה רחוק מלהיות מושלם, אבל ראו דברים טובים.

“ניצחון מאוד מתוק כי הרגשנו שזה שלנו, צריך להתאים את עצמך לסיטואציה. אנחנו עובדים מאוד קשה, ננסה להמשיך את זה במשחק הבא. מאמן צריך לחוות הכל, גם להגיע בסיטואציה כזאת קשה. היה הרבה חוסר מזל גם, צריך לעשות את הקבוצה יותר טובה. יש פה מועדון חזק, בינואר צריך לשפר ולהמשיך לעבוד”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

גיא מלמד המאושר אמר: ״חיכיתי מתחילת השנה להזדמנות הזו, אתגר מנטלי ענק. הקבוצה ניצחה וזו שמחה כפולה, אין לתאר את ההרגשה. גולים, מעשים וניצחונות שווים 10 אלף מילים, מקווה להמשיך את היכולת הזאת. אפשר להגיד שזה הגול הכי חשוב בקריירה שלי, לא ציפיתי שזה מה שיקרה אחרי שנת שיא שלי. התאמנתי חזק, עשיתי אקסטרות אחרי אימונים ואני שמח על כך, זו רק ההתחלה. הקארמה עבדה לטובתי היום. אני חושב שאני שווה הרבה שערים ונקודות לקבוצה״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */