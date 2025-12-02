"הגול החשוב בקריירה, אני שווה לקבוצה נקודות"

אחד המשחקים הגדולים בכדורגל שלנו התרחש בסמי עופר הערב (שלישי) כשמכבי חיפה אירחה את הפועל תל אביב וסוף כל סוף השיגה ניצחון בכורה בקדנציה השלישית של ברק בכר במועדון עם 1:2 נהדר.

מאמן הירוקים אמר בסיום: “זה כמו לידת מים, היה קשוח ומלחיץ. כל הסרטים עברו בראש, אבל ידעתי שמגיע לנו לנצח את המשחק. מאוד שמח ומקווה ומאמין שזה ייתן ביטחון להמשך. גיא מלמד נתן גול חשוב, חשוב שנרוויח את כל השחקנים להמשך. זה רחוק מלהיות מושלם, אבל ראו דברים טובים.

“ניצחון מאוד מתוק כי הרגשנו שזה שלנו, צריך להתאים את עצמך לסיטואציה. אנחנו עובדים מאוד קשה, ננסה להמשיך את זה במשחק הבא. מאמן צריך לחוות הכל, גם להגיע בסיטואציה כזאת קשה. היה הרבה חוסר מזל גם, צריך לעשות את הקבוצה יותר טובה. יש פה מועדון חזק, בינואר צריך לשפר ולהמשיך לעבוד”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

גיא מלמד המאושר אמר: ״חיכיתי מתחילת השנה להזדמנות הזו, אתגר מנטלי ענק. הקבוצה ניצחה וזו שמחה כפולה, אין לתאר את ההרגשה. גולים, מעשים וניצחונות שווים 10 אלף מילים, מקווה להמשיך את היכולת הזאת. אפשר להגיד שזה הגול הכי חשוב בקריירה שלי, לא ציפיתי שזה מה שיקרה אחרי שנת שיא שלי. התאמנתי חזק, עשיתי אקסטרות אחרי אימונים ואני שמח על כך, זו רק ההתחלה. הקארמה עבדה לטובתי היום. אני חושב שאני שווה הרבה שערים ונקודות לקבוצה״.