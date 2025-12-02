מכבי חיפה ערכה טקסים לעדה הדרוזית ועופרי ארד

רגע לפני המשחק הגדול בסמי עופר בין מכבי חיפה והפועל תל אביב, הירוקים החליטו לחלוק כבוד וקיימו שני טקסים: הראשון, טקס הצדעה לעדה הדרוזית. השני, טקס לכבוד אקס המועדון, עופרי ארד.

נציגי העדה הדרוזית עלו למגרש כשהכרוז קרא “מצדיעים לעדה הדרוזית”, ובמכבי חיפה נאמר: “רצינו לומר תודה על הלחימה כתף אל כתף לאורך מלחמת ‘חרבות ברזל’”. במועדון ציינו את זכרם של 14 החללים בני העדה שנפלו במלחמה, כמו גם את זכרם של 12 הילדים שנרצחו בנפילת הטיל במג’דל שאמס.

הטקס לעדה הדרוזית (רדאד ג'בארה)

הטקס לעדה הדרוזית (רדאד ג'בארה)

הטקס לעדה הדרוזית (עמרי שטיין)

הטקס לעדה הדרוזית (עמרי שטיין)

כמו כן, הופיעה תזמורת של ארגון הצופים הדרוזים בני מעארוף, יחד עם צוות דגלנים. המועדון העניק תשורה לנציגי העדה שהגיעו, כשזו ניתנה על ידי שחקני הקבוצה קני סייף ושריף כיוף, יחד עם שגריר המועדון בעדה הדרוזית וויאם עמאשה.

הטקס השני היה לשחקן העבר של המועדון שגדל במחלקת הנוער שלו, עופרי ארד, כאשר במסגרת הטקס ניתנה לארד חולצה ממוסגרת עם שמו, והוקרן קליפ של הרגעים הגדולים שלו במדי מכבי חיפה.

הטקס לעופרי ארד (רדאד ג'בארה)

ברק בכר ועופרי ארד (עמרי שטיין)

דולב חזיזה ועופרי ארד (עמרי שטיין)

עופרי ארד (עמרי שטיין)

הקשר עושה עונה מצוינת בליגת האלופות עם קבוצתו קייראט, אותה הוא צפוי לעזוב בתקופה הקרובה לאחר שיסיים את החוזה שלו, כשהוא מכוון להישאר בחו”ל.