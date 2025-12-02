יום שלישי, 02.12.2025 שעה 21:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה ערכה טקסים לעדה הדרוזית ועופרי ארד

לפני המשחק מול הפועל ת"א, המועדון ערך שני טקסים. בראשון "הצדיע לעדה הדרוזית על הלחימה כתף אל כתף במלחמה", בשני כיבד את שחקן הבית של הירוקים

|
הטקס לעדה הדרוזית (רדאד ג'בארה)
הטקס לעדה הדרוזית (רדאד ג'בארה)

רגע לפני המשחק הגדול בסמי עופר בין מכבי חיפה והפועל תל אביב, הירוקים החליטו לחלוק כבוד וקיימו שני טקסים: הראשון, טקס הצדעה לעדה הדרוזית. השני, טקס לכבוד אקס המועדון, עופרי ארד.

נציגי העדה הדרוזית עלו למגרש כשהכרוז קרא “מצדיעים לעדה הדרוזית”, ובמכבי חיפה נאמר: “רצינו לומר תודה על הלחימה כתף אל כתף לאורך מלחמת ‘חרבות ברזל’”. במועדון ציינו את זכרם של 14 החללים בני העדה שנפלו במלחמה, כמו גם את זכרם של 12 הילדים שנרצחו בנפילת הטיל במג’דל שאמס.

הטקס לעדה הדרוזית (רדאד גהטקס לעדה הדרוזית (רדאד ג'בארה)
הטקס לעדה הדרוזית (רדאד גהטקס לעדה הדרוזית (רדאד ג'בארה)
הטקס לעדה הדרוזית (עמרי שטיין)הטקס לעדה הדרוזית (עמרי שטיין)
הטקס לעדה הדרוזית (עמרי שטיין)הטקס לעדה הדרוזית (עמרי שטיין)

כמו כן, הופיעה תזמורת של ארגון הצופים הדרוזים בני מעארוף, יחד עם צוות דגלנים. המועדון העניק תשורה לנציגי העדה שהגיעו, כשזו ניתנה על ידי שחקני הקבוצה קני סייף ושריף כיוף, יחד עם שגריר המועדון בעדה הדרוזית וויאם עמאשה.

הטקס השני היה לשחקן העבר של המועדון שגדל במחלקת הנוער שלו, עופרי ארד, כאשר במסגרת הטקס ניתנה לארד חולצה ממוסגרת עם שמו, והוקרן קליפ של הרגעים הגדולים שלו במדי מכבי חיפה.

הטקס לעופרי ארד (רדאד גהטקס לעופרי ארד (רדאד ג'בארה)
ברק בכר ועופרי ארד (עמרי שטיין)ברק בכר ועופרי ארד (עמרי שטיין)
דולב חזיזה ועופרי ארד (עמרי שטיין)דולב חזיזה ועופרי ארד (עמרי שטיין)
עופרי ארד (עמרי שטיין)עופרי ארד (עמרי שטיין)

הקשר עושה עונה מצוינת בליגת האלופות עם קבוצתו קייראט, אותה הוא צפוי לעזוב בתקופה הקרובה לאחר שיסיים את החוזה שלו, כשהוא מכוון להישאר בחו”ל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */