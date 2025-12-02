פרלאן מנדי נפצע וצפוי לחזור לדשא רק ב-2026

פרלאן מנדי, שחזר לפעילות לפני פחות משבוע אחרי פציעה ארוכה, ספג מכה נוספת וככל הנראה סיים את שנת 2025. בדיקת MRI שנערכה היום (שלישי) לפני האימון חשפה כי מנדי סובל מקרע בשריר הירך האחורי ברגלו הימנית. הפציעה התרחשה יום קודם לכן, ולא במהלך האימון של יום שלישי.

עבור מנדי מדובר במכה כואבת. השחקן שב רק לאחרונה מהיעדרות ממושכת של כשבעה חודשים, והספיק לערוך בכורה לעונה הנוכחית עם 90 דקות בניצחון מול אולימפיאקוס. הפציעה הקודמת שלו כללה קרע בגיד השריר הארבע-ראשי ודרשה ניתוח ושיקום ארוך. הוא חזר למגרשים ב-26 בנובמבר באתונה, שם הציג יכולת מצוינת, אך כאמור הוא ייאלץ לשוב למיטת הטיפולים.

האבחנה לפי דיווחים בספרד היא היעדרות של כשלושה שבועות. בתרחיש האופטימי ביותר, מנדי היה יכול לחזור למשחק האחרון נגד סביליה בעוד 18 ימים, אך על פי הדיווחים במועדון לא מאמינים שמדובר בתרחיש סביר. לאור היסטוריית הפציעות שלו, ההעדפה היא לאפשר לו להחלים ברוגע כדי להימנע מחזרה על המצב. כל התחזיות מצביעות כעת על הסופר קאפ הספרדי כיעד לחזרתו.

פרלאן מנדי במשחק מול אולימפיאקוס (IMAGO)

בעקבות הפציעה, המאמן צ’אבי אלונסו ייאלץ לסיים את השנה כשהוא ממשיך להסתמך בעמדת המגן השמאלי על אלברו קאררס ופראן גארסיה, זאת לאחר שכבר היו דיווחים לגבי האחרון שהוא עשוי לעזוב.