יום שלישי, 02.12.2025 שעה 23:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

פרלאן מנדי נפצע וצפוי לחזור לדשא רק ב-2026

פחות משבוע לאחר ששב למגרשים מפציעה, המגן סובל מקרע בשריר הירך האחורי וייעדר למשך כשלושה שבועות. המטרה: חזרה לכושר בזמן לסופר קאפ הספרדי

|
פרלאן מנדי (IMAGO)
פרלאן מנדי (IMAGO)

פרלאן מנדי, שחזר לפעילות לפני פחות משבוע אחרי פציעה ארוכה, ספג מכה נוספת וככל הנראה סיים את שנת 2025. בדיקת MRI שנערכה היום (שלישי) לפני האימון חשפה כי מנדי סובל מקרע בשריר הירך האחורי ברגלו הימנית. הפציעה התרחשה יום קודם לכן, ולא במהלך האימון של יום שלישי.

עבור מנדי מדובר במכה כואבת. השחקן שב רק לאחרונה מהיעדרות ממושכת של כשבעה חודשים, והספיק לערוך בכורה לעונה הנוכחית עם 90 דקות בניצחון מול אולימפיאקוס. הפציעה הקודמת שלו כללה קרע בגיד השריר הארבע-ראשי ודרשה ניתוח ושיקום ארוך. הוא חזר למגרשים ב-26 בנובמבר באתונה, שם הציג יכולת מצוינת, אך כאמור הוא ייאלץ לשוב למיטת הטיפולים.

האבחנה לפי דיווחים בספרד היא היעדרות של כשלושה שבועות. בתרחיש האופטימי ביותר, מנדי היה יכול לחזור למשחק האחרון נגד סביליה בעוד 18 ימים, אך על פי הדיווחים במועדון לא מאמינים שמדובר בתרחיש סביר. לאור היסטוריית הפציעות שלו, ההעדפה היא לאפשר לו להחלים ברוגע כדי להימנע מחזרה על המצב. כל התחזיות מצביעות כעת על הסופר קאפ הספרדי כיעד לחזרתו.

פרלאן מנדי במשחק מול אולימפיאקוס (IMAGO)פרלאן מנדי במשחק מול אולימפיאקוס (IMAGO)

בעקבות הפציעה, המאמן צ’אבי אלונסו ייאלץ לסיים את השנה כשהוא ממשיך להסתמך בעמדת המגן השמאלי על אלברו קאררס ופראן גארסיה, זאת לאחר שכבר היו דיווחים לגבי האחרון שהוא עשוי לעזוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */