יום שלישי, 02.12.2025 שעה 18:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

קאנגווה חוזר להרכב ב"ש מול פ"ת, גם ויטור ב-11

הקשר יפתח הפעם בהרכב של קוז'וק ב-20:00, הבלם יחליף את דיופ המורחק. מזרחי, בלוריאן ולופס לצידו בהגנה, גם אליאס, ביטון, גנאח וזלטאנוביץ' בהרכב

|
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

לא הספקנו להסדיר נשימה מהמחזור הקודם שנערך רק בסוף השבוע האחרון וכבר המחזור ה-12 בליגת העל ייצא לדרך, במסגרת משחקי אמצע השבוע, כשמוליכת הטבלה, הפועל באר שבע תתארח הערב (שלישי, 20:00) אצל הפעל פתח תקווה במושבה.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מיגל ויטור, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, שי אליאס, דן ביטון, אמיר גנאח, ואיגור זלאטנוביץ‘.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, מתן גושה, שחר רוזן, תומר אלטמן, בוני אמיין, קליי, ג׳וסלין טאבי, צ׳אפיוקה סונגה ושביט מזל.

רן קוז’וק ושחקניו שרדו מותחן במשחק החוץ האחרון של הקבוצה, שנערך ביום שבת האחרון, עם 3:4 דרמטי בשערה שחקנים מול הפועל חיפה בסמי עופר, בזכות התעלות של איש השעה, או לפחות על פי הנראה כרגע, איש העונה, דן ביטון, שכיכב עם שלושער והעלה את מאזנו ל-12 שערים, בדרך לשמירה על פסגת הליגה.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

מהצד השני, על אף יכולת טובה, המלאבסים סופרים כבר שבעה משחקים ללא ניצחון, כשבשבת הם פספסו הזדמנות לנצח את מכבי חיפה, מולה סיימו ב-0:0. עומר פרץ, יחד עם חניכיו, ירצו לנצל את הביתיות על מנת לשוב למסלול ולעצור את הקטר הדרומי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */