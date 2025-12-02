יום שלישי, 02.12.2025 שעה 18:52
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

מירניאן בחוד של סכנין, אוגריזה בהתקפת ק״ש

שתי הקבוצות ינסו לנצח אחרי שהפסידו במחזור הקודם. מימר יעלה עם קוג׳ו ובושנאק לצד הארמני בחלק הקדמי. אבו רומי ומוסא עלי יפתחו לצד הפרואני מנגד

|
ארתור מירניאן (ראובן שוורץ)
ארתור מירניאן (ראובן שוורץ)

בעוד ששתיהן הפסידו במחזור הקודם שנערך רק לפני שלושה ימים, המפגש בדוחא בין בני סכנין של שרון מימר לעירוני קריית שמונה של שי ברדה, יפתח הערב (שלישי) את המחזור ה-12 בליגת העל. 

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ׳יץ׳, עדן שמיר, מוסטפא שיח יוסף, עומר אבוהב, מתיו קוג׳ו, ג׳בייר בושנאק וארתור מירניאן.

הרכב קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסלייביץ, הראל גולדנברג, סאקה בנגורה, יאיר מרדכי, כריסטיאן מרטינס, מוחמד אבו רומי, מוסא עלי ואדריאן אוגריזה. 

המארחת מגיעה להתמודדות לאחר ההפסד 2:0 להפועל תל אביב, כשהיא לא הצליחה לנצח בארבעת משחקיה האחרונים עם שלוש תוצאות תיקו שקדמו להפסד בשבת. מימר וחניכיו שנמצאים במקום השמיני, מקווים לשוב למסלול החיובי ולצמצם את הפער מקבוצות הפלייאוף העליון.

מנגד, האורחת באה למשחק לאחר שנוצחה 2:1 על ידי הפועל ירושלים, שחגגה על חשבונה את ניצחונה הראשון העונה וצמצמה ממנה את הפער. החבורה של שי ברדה, שנמצאת במקום ה-12 בטבלה, רוצה לברוח מהתחתית כשארבע נקודות מפרידות בינה לבין הקבוצה של זיו אריה, ואילו שתי נקודות בלבד מפרידות בינה לבין יריבתה בהתמודדות הנוכחית.

