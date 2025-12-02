אתם קבעתם: דן ביטון הוא ה-Winner של המחזור

המחזור ה-11 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, רגע לפני שהמחזור ה-12 יוצא לדרך הערב (שלישי), אתם הצבעצם ובחרתם כי שחקן המחזור של ‘Winner’ הוא דן ביטון.

איש המשחק ב-3:4 מול הפועל חיפה היה ללא ספק דן ביטון, כוכב הפועל באר שבע שהרשים עם שלושער, וביכולת הנפלאה הזו אף אחד לא יתפלא אם גם יזכה בתואר שחקן העונה. היציבות שביטון מפגין העונה מרשימה ומעניקה לו מקום של קבע גם בנבחרת ישראל. היהלום של רן קוז’וק הוא הסיבה המרכזית לכך שהאדומים מהנגב בפסגה כרגע.

ביטון ניצח בתום קרב צמוד במיוחד את שחקן בית”ר ירושלים, ג’ונבוסקו קאלו, שכיכב עם צמד מול מכבי נתניה. במקום השלישי נמצא שחקן הפועל תל אביב, לויזוס לואיזו. איתמר שבירו רביעי, ואילו איברהים דיאקיטה ממ.ס אשדוד וגיא בדש מהפועל ירושלים הגיעו לאחר מכן.