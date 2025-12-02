סדריק בהרכב הפועל ירושלים, חלאילי פותח בריינה

המחזור ה-12 של ליגת העל ישוחק הערב (שלישי, 19:45) ויביא איתו מגוון משחקים מעניינים, כולל קרב תחתית לוהט באצטדיון טדי בין שתי נועלות הטבלה, כשהפועל ירושלים של זיו אריה תארח את בני ריינה של אדהם האדיה.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג’וני, אופק נדיר, אקווה אשטה, איליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש, מתן חוזז ואנדראו אידוקו.

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, מילאדין סטביאנוביץ', אלקסה פייץ’, ג'וניור פיוס, נבו שדו, איהאב גנאים, קוואבינה אווסו, עמנואל בנדה, סער פדידה וז’ה טורבו.

זיו אריה (ראובן שוורץ)

הקבוצה מהבירה, שניצבת במקום ה-13 בטבלה, תגיע להתמודדות לאחר שבמחזור הקודם היא סוף סוף השיגה ניצחון בכורה לעונה, כשגברה 1:2 על עירוני קריית שמונה. זיו אריה וחניכיו יקוו להמשיך ולחגוג פעם נוספת עם שלוש נקודות שיקרבו אותם ליריבותיה הנמצאות מעל הקו האדום.

אדהם האדיה (שחר גרוס)

מנגד, אדהם האדיה ושחקניו נמצאים במקום האחרון עם נקודה אחת בלבד ובעקבות ניצחונה של יריבתה הערב במחזור הקודם, הם נותרו היחידים ללא ניצחון ליגה העונה. האורחת מבינה שמעכשיו, כל משחק הוא להיות או לחדול מבחינתה, בטח כאשר מדובר במפגש מול יריבה ישירה למאבק הירידה.