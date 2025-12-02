טוויסט: ז'רקו לאזטיץ' נשאר מאמן מכבי תל אביב

טוויסט בעלילה: אחרי שמאמן מכבי תל אביב ז’רקו לאזטיץ’ הגיש את ההתפטרות שלו היה נדמה שהוא מתעקש לעזוב את המועדון, ל-ONE נודע לראשונה שהמאמן הגיע למתחם האימונים של אלופת המדינה יממה לפני המשחק נגד הפועל חיפה מחר (רביעי) והוא צפוי להישאר.

בעקבות ההתפתחויות האחרונות, בסופו של דבר ז’רקו לאזטיץ’ ימשיך לעמוד על הקווים של הקבוצה הצהובה, כאשר נזכיר שבמשחק האחרון נגד מ.ס אשדוד, שנגמר ב-2:2, הוא לא אימן ודן רומן, מאמן מחלקת הנוער, היה על הקווים, זאת אחרי שאוהדים הגיעו לבית הסרבי והדליקו פירוטכניקה.

הטריגר שהוביל לשכנוע של הסרבי להישאר ולהגיע למתחם בקריית שלום בסופו של דבר, הגיע מההחלטה של הנהלת המועדון לפעול נגד אותם אוהדים שהורחקו.