ליגה הולנדית 25-26
3717-4414פ.ס.וו. איינדהובן1
3117-3514פיינורד2
2423-3614ניימיכן3
2422-2614אלקמאר4
2319-2514אייאקס5
2119-2514אוטרכט6
2019-2214טוונטה אנסחדה7
2021-1914כרונינגן8
1822-2014פורטונה סיטארד9
1724-2314גו אהד איגלס10
1724-2314הירנביין11
1728-1614ספרטה רוטרדם12
1624-1414אקסלסיור רוטרדם13
1630-1814זוולה14
1424-1714וולנדם15
1336-2214הראקלס אלמלו16
1223-1514נאק ברדה17
1024-1614טלסטאר18

אוסקר גלוך יפתח בהרכב של אייאקס מול כרונינגן

אחרי שלא היה ב-11 במועד המקורי של המשחק שפוצץ לפני יומיים, הפעם מספר 10 יפתח במשחק החוזר ב-15:30. הסיבה היא שראיין בונידה חולה ולא נכלל בסגל

|
פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)
פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

בתחילת השבוע פוצץ המשחק של אייאקס מול כרונינגן כשאוסקר גלוך לא היה בהרכב. היום (שלישי) ב-15:30 ייערך המשחק החוזר והפעם מספר 10 של המועדון מאמסטרדם כן יהיה ב-11 של המאמן הזמני, פרד גרים, זאת בעקבות מחלה של ראיין בונידה שלא נכלל בסגל.

כאמור, המשחק המקורי פוצץ תוך חמש דקות בשל שימוש מוגזם של הקהל הביתי באמצעי פירוטכניקה. לכן הוחלט לדחות את ההתמודדות והפעם היא תתקיים בצהריים ללא קהל ביציעים, במסגרת המחזור ה-14 של הליגה ההולנדית.

המארחת נמצאת במקום השישי בטבלה, מרחק 17 נקודות מהמוליכה פ.ס.וו איינדהובן, כשגם המקום בליגת האלופות נראה לפחות כרגע מחוץ להישג יד. אבל לפני שהקבוצה תסתכל רחוק היא חייבת קודם כל להשיג נקודות ויותר חשוב מזה לאוהדי אייאקס, להציג כדורגל מרשים יותר ממה שהיא מציגה כרגע.

מן העבר השני, האורחת מגיעה לאחר שחילצה תיקו דרמטי בדקה ה-90 נגד עשרה שחקנים של זוולה. היא נמצאת במקום השביעי בשוויון נקודות עם הקבוצה של אוסקר, ותקווה להיות הראשונה להתאושש מהפורמה השלילית, אחרי שהשיגה שתי נקודות בלבד בארבעת משחקיה האחרונים.

