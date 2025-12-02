בדרמת ענק: ריינה ניצחה 1:2 את הפועל י-ם

דעת המבקר

השחקן המצטיין אלכסה פייץ', ציון: 7

עצר לבד לא פעם את שחקני הפועל ירושלים, ראשון לכל כדור, קרא נהדר את הפעולות של ירושלים. אלכסה פייץ', ציון: 7עצר לבד לא פעם את שחקני הפועל ירושלים, ראשון לכל כדור, קרא נהדר את הפעולות של ירושלים. השחקן המאכזב אנדרו אידוקו, ציון: 4

לא הצליח להגיע למצבי הבקעה ולא תרם בחלק הקדמי, בקושי הורגש. אנדרו אידוקו, ציון: 4לא הצליח להגיע למצבי הבקעה ולא תרם בחלק הקדמי, בקושי הורגש.

הרכבים וציונים

המחזור ה-12 נפתח היום (שלישי) כשבאצטדיון טדי קיבלנו משחק תחתית לוהט בין הפועל ירושלים למכבי בני ריינה ובתום דרמה קבוצתו של אדהם האדיה ניצחה 1:2 לאחר מהפך בדקה ה-90+7.

המשחק החל עם שער מהיר וגבולי של איאד חלאילי כבר בדקה השישית, ה-VAR בדק אפשרות לפסילת השער בעקבות נבדל, אך לאחר מספר רגעים השער אושר והקבוצה מהמגזר החלה לחגוג. לאחר מכן, הירושלמים התעוררו והתחילו לתקוף יותר אך לא הצליחו למצוא את המסגרת פעם אחת.

המחצית השנייה המשיכה גם בקצב גבוה, שחקניו של זיו אריה המשיכו לשבת על אורחיהם ולתקוף, אך לא הצליחו להבקיע כשבראשם מתן חוזז החמיץ יותר מחמש הזדמנויות להשוות את התוצאה, לבסוף אקס מכבי ת”א השווה את התוצאה בדקה ה-90. בדקה ה-90+7, ז’ה טורבו דהר לרחבה של נדב זמיר, מצא את עבדאללה ג’אבר שהבקיע את המהפך וקבע ניצחון 1:2 דרמטי לטובת הקבוצה מהמגזר.

במחזור הבא, זיו אריה והפועל ירושלים יחזרו לטדי, אך הפעם כאורחים של בית”ר ירושלים בדרבי החם של עיר הבירה וימשיכו בניסיונותיהם לעלות מעל הקו האדום. מן הצד השני של המתרס, מכבי בני ריינה יארחו את בני סכנין לדרבי הלוהט של המגזר.