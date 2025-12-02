יום רביעי, 03.12.2025 שעה 00:00

שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)

בדרמת ענק: ריינה ניצחה 1:2 את הפועל י-ם

ניצחון בכורה העונה בדרך הכי מתוקה שיכולה להיות: חלאילי העלה את האורחת ליתרון (6'), חוזז השווה בדקה ה-90, אך ג'אבר העניק להאדיה ניצחון (97')

גיא בן זיו | 02/12/2025 19:45
יום שלישי, 02/12/2025, 19:45אצטדיון טדי - 1416 צופיםליגת העל Winner - מחזור 12
מכבי בני ריינה
שער איאד חלאילי (6)
שער עבדאללה ג'אבר (97)
הסתיים
1 2
שופט: יגאל פריד (ציון: 7)
שער מתן חוזז (90)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אלכסה פייץ', ציון: 7
עצר לבד לא פעם את שחקני הפועל ירושלים, ראשון לכל כדור, קרא נהדר את הפעולות של ירושלים.
השחקן המאכזב
אנדרו אידוקו, ציון: 4
לא הצליח להגיע למצבי הבקעה ולא תרם בחלק הקדמי, בקושי הורגש.
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-12 נפתח היום (שלישי) כשבאצטדיון טדי קיבלנו משחק תחתית לוהט בין הפועל ירושלים למכבי בני ריינה ובתום דרמה קבוצתו של אדהם האדיה ניצחה 1:2 לאחר מהפך בדקה ה-90+7.

המשחק החל עם שער מהיר וגבולי של איאד חלאילי כבר בדקה השישית, ה-VAR בדק אפשרות לפסילת השער בעקבות נבדל, אך לאחר מספר רגעים השער אושר והקבוצה מהמגזר החלה לחגוג. לאחר מכן, הירושלמים התעוררו והתחילו לתקוף יותר אך לא הצליחו למצוא את המסגרת פעם אחת.

המחצית השנייה המשיכה גם בקצב גבוה, שחקניו של זיו אריה המשיכו לשבת על אורחיהם ולתקוף, אך לא הצליחו להבקיע כשבראשם מתן חוזז החמיץ יותר מחמש הזדמנויות להשוות את התוצאה, לבסוף אקס מכבי ת”א השווה את התוצאה בדקה ה-90. בדקה ה-90+7, ז’ה טורבו דהר לרחבה של נדב זמיר, מצא את עבדאללה ג’אבר שהבקיע את המהפך וקבע ניצחון 1:2 דרמטי לטובת הקבוצה מהמגזר.

במחזור הבא, זיו אריה והפועל ירושלים יחזרו לטדי, אך הפעם כאורחים של בית”ר ירושלים בדרבי החם של עיר הבירה וימשיכו בניסיונותיהם לעלות מעל הקו האדום. מן הצד השני של המתרס, מכבי בני ריינה יארחו את בני סכנין לדרבי הלוהט של המגזר.

מחצית שניה
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (אורן בן חקון)
  • '90+8
  • החלטת שופט
  • יגאל פריד שרק לסיום ההתמודדות בטדי! בני ריינה השיגה ניצחון בכורה ושלוש נקודות ראשונות העונה לאחר 1:2 על הפועל י-ם
שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)
אדהם האדיה חוגג עם אלקסה פייץ' (אורן בן חקון)אדהם האדיה חוגג עם אלקסה פייץ' (אורן בן חקון)
שחקני בני ריינה בטירוף (אורן בן חקון)שחקני בני ריינה בטירוף (אורן בן חקון)
בני ריינה בטירוף לאחר ניצחון הבכורה (אורן בן חקון)בני ריינה בטירוף לאחר ניצחון הבכורה (אורן בן חקון)
שחקני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)
עבדאללה ג'אבר בשיגעון (אורן בן חקון)עבדאללה ג'אבר בשיגעון (אורן בן חקון)
טירוף לבן בטדי (אורן בן חקון)טירוף לבן בטדי (אורן בן חקון)
  • '90+7
  • שער
  • שער! בני ריינה עלתה ליתרון 1:2: איזו דרמה בטדי! ז'ה טורבו פתח מבערים ודהר לרחבת המארחים, מסר רוחב לעבדאללה ג'אבר שהבקיע מקרוב והלהיב את ספסל הלבנים בדרך לניצחון ראשון העונה
מתן חוזז חוגג (אורן בן חקון)מתן חוזז חוגג (אורן בן חקון)
שחקני הפועל י-ם חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל י-ם חוגגים (אורן בן חקון)
מתן חוזז חוגג את השער (אורן בן חקון)מתן חוזז חוגג את השער (אורן בן חקון)
מתן חוזז חוגג את השוויון (אורן בן חקון)מתן חוזז חוגג את השוויון (אורן בן חקון)
  • '90
  • שער
  • שער! הפועל י-ם השוותה את התוצאה ל-1:1: הרמה טובה לכיוון הרחבה הגיעה למתן חוזז, שלאחר החמצות רבות סוף סוף הבקיע ממרכז הרחבה
  • '81
  • החמצה
  • אופק נדיר עם עוד הגבהה מדוייקת לחוזז. שחקן ההתקפה של הירושלמים לא הפסיק להחמיץ והפעם עם בעיטה מתיבת החמש
זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)
  • '79
  • חילוף
  • חילוף משולש לזיו אריה כשהאחרון הוא התקפי. ישראל דאפה נהחלוץ נכנס במקומוו של נועם מלמוד הבלם
  • '79
  • חילוף
  • אווקה אשטה פינה את מקומו לעידו עולי
  • '79
  • חילוף
  • עומר אגבדיש הוחלף ע"י איינאו פרדה
  • '77
  • החמצה
  • כדור נהדר של אופק נדיר הגיע לראשו ש מתן חוזז, אך השחקן לא מפסיק להחמיץ כשהפעם היה זה מתיבת החמש
מתן חוזז (אורן בן חקון)מתן חוזז (אורן בן חקון)
  • '76
  • כרטיס צהוב
  • ליאור גליקליך קיבל כרטיס צהוב על שהעביר זמן
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • איהאב גנאים, קפטן בני ריינה מוצהב גם הוא
דויד דומגיוני מול קווביננה אווסו (אורן בן חקון)דויד דומגיוני מול קווביננה אווסו (אורן בן חקון)
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל בני ריינה. נבו שדו פינה את מקומו לעבדאללה ג'אבר
  • '66
  • החמצה
  • בדש בעט כדור חופשי שהגיע קרוב לשער, אך עבר מעליו
אדהם האדיה (אורן בן חקון)אדהם האדיה (אורן בן חקון)
  • '65
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל אדהם האדיה. עילאי אלמקייס החליף את סער פדידה
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • גם נועם מלמוד, הבלם של המארחת ראה את הצהוב הערב
איהאב גנאים מול מתן חוזז (אורן בן חקון)איהאב גנאים מול מתן חוזז (אורן בן חקון)
  • '61
  • כרטיס צהוב
  • סטיבנוביץ' קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '61
  • החמצה
  • מהלך קבוצתי יפה הסתיים לו אצל המארחת עם בעיטה מסובבת וחזקה של סדריק. הכדור הגיע בסופו של דבר אל ידיו של גליקליך
  • '60
  • חילוף
  • חילוף שני אצל זיו אריה. אנדרו אידוקו פינה את מקומו לאוהד אלמגור
ג'וניור פיוס עולה לכדור גובה (אורן בן חקון)ג'וניור פיוס עולה לכדור גובה (אורן בן חקון)
  • '56
  • החמצה
  • קצב גבוה בטדי! התקפה מתפרצת של הקבוצה מהמגזר, אווסו הגיע לאחד על אחד מול השוער, אך בעט ברשלנות לגופו של נדב זמיר ולא הצליח להכפיל את היתרון
  • '55
  • החמצה
  • אנדרו אידוקו קיבל כדור על סף הרחבה, שלח טיל לשער אך הכדור יצא החוצה
  • '52
  • החמצה
  • הירושלמים כמעט הצליחו להשוות! הרמה נהדרת של סדריק הגיעה לאשטה, הקשר נגח למסגרת, אבל אלקסה פייץ' הציל את הכדור מהקו
אופק נדיר (אורן בן חקון)אופק נדיר (אורן בן חקון)
  • '50
  • החמצה
  • חוזז הצליח לחדור חלק מהגנת האורחת, בעט את הכדור, אך הוא הלך מעט ליד השער. הירושלמים עדיין ללא בעיטה למסגרת
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • סדריק דון פרץ מהאגף השמאלי, בעט את הכדור, אך ליאור גלליקליך הדף וגם הכדור החוזר הלך החוצה
  • '45+1
  • החמצה
  • עמנואל בנדה הגיע מהאגף הימני, חתך מעט פנימה, אך היה רחוק מאוד מהשער
מתן חוזז (אורן בן חקון)מתן חוזז (אורן בן חקון)
  • '44
  • חילוף
  • איבה רנסון החליף את איליי מדמון שנפצע
  • '43
  • החמצה
  • אופק נדיר השתלט על הכדור גובה בצורה נהדרת, מסר אחורה למתן חוזז ששוב לא הצליח למצוא את הרשת
נדב זמיר קולט את הכדור (אורן בן חקון)נדב זמיר קולט את הכדור (אורן בן חקון)
  • '37
  • החמצה
  • איליי מדמון הרים כדור לעבר הרחבה אך אף שחקן לא הצליח להגיע אל הכדור שהלך החוצה
  • '33
  • החמצה
  • אווסו קוובנה קיבל כדור על סף הרחבה, ניסה להיכנס לעומק, אך נתפס על ידי נועם מלמוד. ה-VAR החליט כי אין פנדל
  • '30
  • החמצה
  • דויד דומוגיוני הרים כדור לעבר אווקה אשטה שלא מצא את הרשת ונגח את הכדור החוצה
נבו שדו מול עומר אגבדיש (אורן בן חקון)נבו שדו מול עומר אגבדיש (אורן בן חקון)
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • שדו ראה את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה על בדש
  • '14
  • החמצה
  • גיא בדש כבר הצליח למצוא את מתן חוזזר עם מסירת רוחב שטוחה, אך השחקן לא הצליח למצוא את הרשת של היריבה
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • גיא בדש, הקיצוני של הפועל ירושלים ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בני ריינה חוגגים (אורן בן חקון)
איאד חלאילי חוגג את השער (אורן בן חקון)איאד חלאילי חוגג את השער (אורן בן חקון)
  • '6
  • שער
  • שער! בני ריינה עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב נהדר הגיע לז'ה טורבו, נדב זמיר כבר הצליח להדוף, אך איאד חלאילי הגיע ודחק את הכדור פנימה
  • '1
  • החמצה
  • ז'ה טורבו מסר כדור לנבו שדו שבעט את הכדור היישר לרשת החיצונית. פתיחה חזקה מצד האורחת מהמגזר
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יגאל פריד הוציא את ההתמודדות באצטדיון טדי לדרך!האם הירושלמים יעשו עוד צעד בדרך לעלייה מעל הקו האדום או שמא הקבוצה מהמגזר תנצח לראשונה העונה?
