בדרמת ענק: ריינה ניצחה 1:2 את הפועל י-ם

השחקן המצטיין
אלכסה פייץ', ציון: 7
עצר לבד לא פעם את שחקני הפועל ירושלים, ראשון לכל כדור, קרא נהדר את הפעולות של ירושלים.
השחקן המאכזב
אנדרו אידוקו, ציון: 4
לא הצליח להגיע למצבי הבקעה ולא תרם בחלק הקדמי, בקושי הורגש.
המחזור ה-12 נפתח היום (שלישי) כשבאצטדיון טדי קיבלנו משחק תחתית לוהט בין הפועל ירושלים למכבי בני ריינה ובתום דרמה קבוצתו של אדהם האדיה ניצחה 1:2 לאחר מהפך בדקה ה-90+7.
המשחק החל עם שער מהיר וגבולי של איאד חלאילי כבר בדקה השישית, ה-VAR בדק אפשרות לפסילת השער בעקבות נבדל, אך לאחר מספר רגעים השער אושר והקבוצה מהמגזר החלה לחגוג. לאחר מכן, הירושלמים התעוררו והתחילו לתקוף יותר אך לא הצליחו למצוא את המסגרת פעם אחת.
המחצית השנייה המשיכה גם בקצב גבוה, שחקניו של זיו אריה המשיכו לשבת על אורחיהם ולתקוף, אך לא הצליחו להבקיע כשבראשם מתן חוזז החמיץ יותר מחמש הזדמנויות להשוות את התוצאה, לבסוף אקס מכבי ת”א השווה את התוצאה בדקה ה-90. בדקה ה-90+7, ז’ה טורבו דהר לרחבה של נדב זמיר, מצא את עבדאללה ג’אבר שהבקיע את המהפך וקבע ניצחון 1:2 דרמטי לטובת הקבוצה מהמגזר.
במחזור הבא, זיו אריה והפועל ירושלים יחזרו לטדי, אך הפעם כאורחים של בית”ר ירושלים בדרבי החם של עיר הבירה וימשיכו בניסיונותיהם לעלות מעל הקו האדום. מן הצד השני של המתרס, מכבי בני ריינה יארחו את בני סכנין לדרבי הלוהט של המגזר.
מחצית שניה
-
'90+8
- יגאל פריד שרק לסיום ההתמודדות בטדי! בני ריינה השיגה ניצחון בכורה ושלוש נקודות ראשונות העונה לאחר 1:2 על הפועל י-ם
-
'90+7
- שער! בני ריינה עלתה ליתרון 1:2: איזו דרמה בטדי! ז'ה טורבו פתח מבערים ודהר לרחבת המארחים, מסר רוחב לעבדאללה ג'אבר שהבקיע מקרוב והלהיב את ספסל הלבנים בדרך לניצחון ראשון העונה
-
'90
- שער! הפועל י-ם השוותה את התוצאה ל-1:1: הרמה טובה לכיוון הרחבה הגיעה למתן חוזז, שלאחר החמצות רבות סוף סוף הבקיע ממרכז הרחבה
-
'81
- אופק נדיר עם עוד הגבהה מדוייקת לחוזז. שחקן ההתקפה של הירושלמים לא הפסיק להחמיץ והפעם עם בעיטה מתיבת החמש
-
'79
- חילוף משולש לזיו אריה כשהאחרון הוא התקפי. ישראל דאפה נהחלוץ נכנס במקומוו של נועם מלמוד הבלם
-
'79
- אווקה אשטה פינה את מקומו לעידו עולי
-
'79
- עומר אגבדיש הוחלף ע"י איינאו פרדה
-
'77
- כדור נהדר של אופק נדיר הגיע לראשו ש מתן חוזז, אך השחקן לא מפסיק להחמיץ כשהפעם היה זה מתיבת החמש
-
'76
- ליאור גליקליך קיבל כרטיס צהוב על שהעביר זמן
-
'70
- איהאב גנאים, קפטן בני ריינה מוצהב גם הוא
-
'66
- חילוף כפול אצל בני ריינה. נבו שדו פינה את מקומו לעבדאללה ג'אבר
-
'66
- בדש בעט כדור חופשי שהגיע קרוב לשער, אך עבר מעליו
-
'65
- חילוף ראשון אצל אדהם האדיה. עילאי אלמקייס החליף את סער פדידה
-
'64
- גם נועם מלמוד, הבלם של המארחת ראה את הצהוב הערב
-
'61
- סטיבנוביץ' קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'61
- מהלך קבוצתי יפה הסתיים לו אצל המארחת עם בעיטה מסובבת וחזקה של סדריק. הכדור הגיע בסופו של דבר אל ידיו של גליקליך
-
'60
- חילוף שני אצל זיו אריה. אנדרו אידוקו פינה את מקומו לאוהד אלמגור
-
'56
- קצב גבוה בטדי! התקפה מתפרצת של הקבוצה מהמגזר, אווסו הגיע לאחד על אחד מול השוער, אך בעט ברשלנות לגופו של נדב זמיר ולא הצליח להכפיל את היתרון
-
'55
- אנדרו אידוקו קיבל כדור על סף הרחבה, שלח טיל לשער אך הכדור יצא החוצה
-
'52
- הירושלמים כמעט הצליחו להשוות! הרמה נהדרת של סדריק הגיעה לאשטה, הקשר נגח למסגרת, אבל אלקסה פייץ' הציל את הכדור מהקו
-
'50
- חוזז הצליח לחדור חלק מהגנת האורחת, בעט את הכדור, אך הוא הלך מעט ליד השער. הירושלמים עדיין ללא בעיטה למסגרת
מחצית ראשונה
-
'45+2
- סדריק דון פרץ מהאגף השמאלי, בעט את הכדור, אך ליאור גלליקליך הדף וגם הכדור החוזר הלך החוצה
-
'45+1
- עמנואל בנדה הגיע מהאגף הימני, חתך מעט פנימה, אך היה רחוק מאוד מהשער
-
'44
- איבה רנסון החליף את איליי מדמון שנפצע
-
'43
- אופק נדיר השתלט על הכדור גובה בצורה נהדרת, מסר אחורה למתן חוזז ששוב לא הצליח למצוא את הרשת
-
'37
- איליי מדמון הרים כדור לעבר הרחבה אך אף שחקן לא הצליח להגיע אל הכדור שהלך החוצה
-
'33
- אווסו קוובנה קיבל כדור על סף הרחבה, ניסה להיכנס לעומק, אך נתפס על ידי נועם מלמוד. ה-VAR החליט כי אין פנדל
-
'30
- דויד דומוגיוני הרים כדור לעבר אווקה אשטה שלא מצא את הרשת ונגח את הכדור החוצה
-
'29
- שדו ראה את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה על בדש
-
'14
- גיא בדש כבר הצליח למצוא את מתן חוזזר עם מסירת רוחב שטוחה, אך השחקן לא הצליח למצוא את הרשת של היריבה
-
'12
- גיא בדש, הקיצוני של הפועל ירושלים ראה את הכרטיס הצהוב
-
'6
- שער! בני ריינה עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב נהדר הגיע לז'ה טורבו, נדב זמיר כבר הצליח להדוף, אך איאד חלאילי הגיע ודחק את הכדור פנימה
-
'1
- ז'ה טורבו מסר כדור לנבו שדו שבעט את הכדור היישר לרשת החיצונית. פתיחה חזקה מצד האורחת מהמגזר
-
'1
- השופט יגאל פריד הוציא את ההתמודדות באצטדיון טדי לדרך!האם הירושלמים יעשו עוד צעד בדרך לעלייה מעל הקו האדום או שמא הקבוצה מהמגזר תנצח לראשונה העונה?