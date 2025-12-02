יום שלישי, 02.12.2025 שעה 15:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

מחזור אמצע השבוע בפתח: מהרו להרכיב נבחרת

איך תעלנה מכבי חיפה והפועל ת"א לראש בראש, השינוי בבית"ר ומי אמורים לפתוח בבאר שבע? שעות אחרונות לבחירת ההרכב שלכם למחזור בפנטזי ליגת העל

|
אוחנה וטוריאל (עמרי שטיין, רדאד ג'בארה)
אוחנה וטוריאל (עמרי שטיין, רדאד ג'בארה)

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל, הפעם עם מחזור אמצע השבוע. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור ה-12, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, מכבי חיפה מול הפועל תל אביב בקרב לוהט בסמי עופר ב-20:30, ומכבי תל אביב מול הפועל חיפה מחר ב-20:00.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי. 

בני סכנין - עירוני קריית שמונה (שלישי, 19:30)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, מתיו אנים קוג’ו, ג'בייר בושנאק, ארתור מירניאן ומוסטפא שיח יוסף.

ההרכב המשוער של ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ׳, שי בן דוד, הראל גולדנברג (איציק שולמייסטר), סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם, מוחמד אבו רומי (ג׳ואן חלבי), עלי מוסה ואדריאן אוגריסה

ייעדר: בילאל שאהין (פציעה).

מוחמד אבו ניל (ראובן שוורץ)מוחמד אבו ניל (ראובן שוורץ)

הפועל ירושלים - מכבי בני ריינה (שלישי, 19:45)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג’וני, אופק נדיר, אקווה אשטה, ינאי דיסטלפלד, סדריק דון, גיא מדש, מתן חוזז ואנדראו אידוקו.

ייעדר - ז׳ארדל.

ההרכב המשוער של בני ריינה: גד עמוס, איאד חלאילי, מילאדין סטביאנוביץ', עאיד חבשי, ג'וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, אלקסה פייץ', עמנואל בנדה, סער פדידה וזה טורבו.

סדריק דון (ראובן שוורץ)סדריק דון (ראובן שוורץ)

הפועל פתח תקווה - הפועל באר שבע (שלישי, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני (מתן גושה),  שחר רוזן, תומר אלטמן, בוני אמיין, קליי, ג׳וסלין טאבי, צ׳אפיוקה סונגה ושביט מזל.

ייעדר: דרור ניר (פציעה)

ההרכב המשוער של הפועל באר שבע: אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מיגל ויטור (מתן בלטקסה), הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח, ואיגור זלאטנוביץ‘.

ייעדרו: סמיר פרהוד, יוני סטויאנוב, אופיר דוידזאדה.

דן ביטון (עמרי שטיין)דן ביטון (עמרי שטיין)

מכבי חיפה - הפועל תל אביב (שלישי, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, איתן אזולאי, עלי מוחמד, מיכאל אוחנה, דולב חזיזה, קנג'י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: פדראו וליאור קאסה (פצועים), טריבנטה סטיוארט (מורחק).

ההרכב המשוער של הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, רועי אלקוקין, לויזוס לואיזו, סתיו טוריאל ודניאל דאפה

ייעדרו: עמית למקין, שאנדרה סילבה ואנס מחאמיד.

גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי נתניה - מ.ס אשדוד (רביעי, 19:30)

יפורסם בהמשך.

עירוני טבריה - בית"ר ירושלים (רביעי, 19:45)

ההרכב המשוער של טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה (רון אונגר), הארון שפסו, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, דניאל גולאני, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, איתמר שבירו ופיטר מייקל.

ייעדר: סטניסלב בילנקי.

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן (אריאל מנדי), גיל כהן, לוקה גדראני, גרגורי מורוזוב, איילסון טבארש, דור מיכה, עדי יונה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו. 

לוקה גדראני (עמרי שטיין)לוקה גדראני (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב - הפועל חיפה (רביעי, 20:00)

ההרכב המשוער של מכבי תל אביב: יפורסם בהמשך.

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, נאור סבג , רוי נאווי,  יונתן פרבר, רותם חטואל,  ג'בון איסט, רג'יס אנדו.

