באחד ממשחקי העונה: 4:5 לסיטי מול פולהאם

בעוד שבחלק מהליגות הבכירות באירופה מנצלים את אמצע השבוע לשם משחקי גביע, באנגליה ממשיכים בקצב הגבוה בליגה, ועוד איזה קצב גבוה. באחד ממשחקי העונה, מנצ’סטר סיטי ניצלה בשיניים וניצחה 4:5 את פולהאם. במקביל, אברטון גברה 0:1 על בורנמות’, כשניוקאסל וטוטנהאם נפגשות בשעה זו.

פולהאם - מנצ’סטר סיטי 5:4

מארלינג הולאנד וחבריו הציפיות תמיד למשחקים טובים, אבל אף אחד לא ציפה לדבר הזה. מנצ’סטר סיטי כבר שייטה לניצחון כשהובילה בבטחה עם 1:5 בדקה ה-54 של המשחק, ואיכשהו היא נגררה לאחר הדרמות הגדולות של העונה למרות שער ושני בישולים של הולאנד, לצד צמד של פיל פודן.

לפתע, הקוטג’רס התעוררו והחלו להאמין. בטווח של 22 דקות הם כבשו שלושה שערים, כשסמו צ’וקואזה השלים צמד, והסנסציה כבר הורגשה באוויר. בדקה ה-90+8, עמוק בתוספת הזמן, הכדור כבר היה נראה בדרך לרשת עד שהגיע יושקו גבארדיול ועם הצלת ענק הוציא את הכדור מקו השער, והכריע בדרך ל-4:5 בלתי נשכח למנצ’סטר סיטי.

דקה 17, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: לאחר החמצה ענקית של ארלינג הולאנד בדקות הפתיחה, הנורבגי תיקן כשקיבל כדור רוחב מדויק מז’רמי דוקו ובנגיעה אחת שלח בעיטה עוצמתית למרכז השער שהכניעה את ברנרד לנו.

ארלינג הולאנד חוגג עם שחקני מנצ'סטר סיטי (IMAGO)

ארלינג הולאנד וחבריו חוגגים שער נוסף (IMAGO)

דקה 38, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: ארלינג הולאנד שוב במוקד, כשהפעם הוא בישל באומנות והשאיר את טיג’אני ריינדרס לבד מול השוער. הקשר לא התבלבל וכבש בקלילות.

טיג'אני ריינדרס מכניע את ברנרד לנו (IMAGO)

ארלינג הולאנד וטיג'אני ריינדרס חוגגים (IMAGO)

דקה 44, שער! מנצ’סטר סיטי לא מרחמת וכבר ב-0:3: לנו איגרף הרמה והכדור הגיע לפיל פודן על סף הרחבה. הוא השתלט על הכדור, ושלח בעיטה מושלמת מחוץ הרחבה אל הפינה הרחוקה שהכניעה את השוער.

פיל פודן חוגג לאחר שמצא את הרשת משחק שני ברצף (IMAGO)

דקה 45+2, שער! פולהאם צימקה ל-3:1: המארחת התעוררה. הארי ווילסון השתחרר באגף ימין וסיפק הרמה מדויקת, אמיל סמית’ רואו נגח לפינה הרחוקה והכניע את דונארומה.

דקה 48, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-1:4: הסיטיזנס חזרו מההפסקה והמשיכו באותו הקצב. כדור עומק שהגיע לארלינג הולאנד פגע בעקב שלו, והוא בטעות בישל לפיל פודן שקיבל את הכדור וכבש בקלות מקרוב.

פיל פודן חוגג את השני שלו (IMAGO)

דקה 54, שער! סיטי המשיכה לפרק ועלתה ל-1:5: פפ גווארדיולה ושחקניו המשיכו בקצב המסחרר. ז’רמי דוקו חטף כדור על סף הרחבה של פולהאם ושלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שנעצרה בחיבורים של לנו.

דקה 56, שער! פולהאם צימקה ל-5:2: איזה משחק משוגע. אלכס איוובי קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה מדויקת שהכניעה את דונארומה.

דקה 72, שער! פולהאם צימקה ל-5:3: הקוטג’רס ניסו להגיב. סמו צ’וקואזה קיבל כדור על סף הרחבה ושלח בעיטה אדירה מהאוויר לפינה השמאלית ולרשת.

סמו צ'וקואזה חוגג עם אלכס איוובי (IMAGO)

דקה 78, שער! פולהאם כבר הורידה ל-5:4: בדרך לקאמבק מהסרטים? כדור קרן הורחק לרגליו של צ’וקואזה, שמסף הרחבה שלח בעיטה חזקה ומדויקת שנעצרה רק ברשת ופתחה את המשחק מחדש.

סמו צ'וקואזה חוגג את השני שלו (IMAGO)

דקה 90+8, הצלה מהקו! כמעט קיבלנו את הרגע המשוגע מכולם עם השוויון ברגע האחרון, אבל יושקו גבארדיול הגיע בדיוק בזמן והציל את קבוצתו עם הרחקה מקו השער.

ניוקאסל - טוטנהאם 1:2

אם בפתיחת העונה שתי היריבות קיוו להיות בשלב הזה במקומות המובילים אל מפעלים אירופיים בעונה הבאה, המגפייז והתרנגולים מוצאים את עצמם במקומות 12 ו-13 בהתאמה. בעוד שהמארחת הצליחה לרשום שני ניצחונות ליגה רצופים, האורחת נמצאת בתקופה לא פשוטה עם נקודה בלבד בארבעת המחזורים האחרונים.

דקה 71, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: הצדק נעשה. לאחר שלחצה במשך דקות ארוכה, המארחת עלתה על לוח התוצאות כשברונו גימראייש ניצל הורדת כדור של ניק וולטמאדה ובעט מקצה הרחבה אל הרשת.

ברונו גימראייש חוגג (IMAGO)

דקה 78, שער! טוטנהאם איזנה ל-1:1: התגובה הגיעה מהר. מוחמד קודוס הרים מאגף ימין, כריסטיאן רומרו הקפטן הסתנן מאחורי דן ברן ונגח בעוצמה לרשת.

דקה 86, שער! ניוקאסל עלתה ל-1:2: דן ברן הוכשל ברחבה, אנתוני גורדון ניגש לבעוט מהנקודה הלבנה והכניע את ויקאריו.

בורנמות’ - אברטון 1:0

הקריסה של מי שהייתה הפתעת העונה עד לא מזמן המשיכה, כשהפעם היא נכנעה בביתה והשלימה משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. מנגד, ג’ק גריליש עם שער יקר העניק ניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים לקבוצתו, שחלפה על פני יריבתה בטבלה.

ג'ק גריליש וג'ורדן פיקפורד חוגגים בסיום (IMAGO)

דקה 78, שער! אברטון עלתה ל-0:1: הקרח נשבר. צ’ימי אלקראס הכניס כדור לרחבה לג’ק גריליש, שמצא את הרשת ונתן שער יתרון יקר לקבוצתו.