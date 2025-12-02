יום רביעי, 03.12.2025 שעה 00:00

דן ביטון בפעולה (שחר גרוס)

לפני משחק העונה: ב"ש סיימה בתיקו עם פ"ת

בתום 90 דקות קצביות, שתי הקבוצות נפרדו ב-1:1 משערים של זלאטנוביץ' וטאבי. המלאבסים שוב נשארו עם המחמאות ובלי ניצחון, הפער של האדומים ממכבי: 5

איציק כלפי | 02/12/2025 20:00
יום שלישי, 02/12/2025, 20:00אצטדיון המושבהליגת העל Winner - מחזור 12
הפועל ב"ש
שער איגור זלאטנוביץ' (4)
בישול בישול: דן ביטון
הסתיים
1 1
שופט: אביב קליין
שער ג'וסלין טאבי (68)
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ג'וסלין טאבי, ציון: 7
כוכב כדורגל
השחקן המאכזב
הלדר לופס, ציון: 4
לא הצליח להתמודד עם טאבי
הרכבים וציונים
 
 

המאבק על האליפות חי וקיים. מחזור אמצע השבוע יצא לדרך הערב (שלישי) כשהפועל פתח תקווה אירחה במושבה את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע, במשחק שהסתיים ב-1:1. הפער של האדומים ממכבי ת”א שבמקום השני ירד ל-5 נקודות בלבד, כשהצהובים יוכלו לצמק אותו אף יותר במשחקה מחר (רביעי, 20:00) מול הפועל חיפה.

המלאבסים עוד לא הספיקו להכנס למשחק כשאיגור זלאטנוביץ’ השתיק את הקהל הביתי עם שער ראשון מאז חודש אוגוסט, לאחר דאבל פאס נהדר עם דן ביטון. המחצית התאפיינה במשחק קצבי ושקול, וטאבי אף היה קרוב להשוות לאחר שנותר לבד מול ניב אליאסי, אך הוא פספס את המסגרת והאדומים ירדו להפסקה כשהם ביתרון.

גג'וסלין טאבי רץ לחגוג (שחר גרוס)

לאחר המחצית הראשונה הקצבית, שתי הקבוצות עלו מעט מנומנמות לחצי השני והמשחק נרגע מעט. דווקא שהחבורה של קוז’וק חשבה שהיא השיגה שליטה על העניינים, הפועל פ”ת מצאה את השוויון. איתי רוטמן סיפק כדור ענק ממגרש שלם שהגיע עד לטאבי, שדהר כל הדרך אל השער, עבר את אליאסי וגלגל את הכדור לרשת החשופה, בשער שקבע את תוצאת המשחק.

כעת, כל העיניים של הפועל באר שבע נשואות למשחק מחר של מכבי ת”א, שיכולה לצמק את הפער ל-2 נקודות בלבד. האדומים יקוו לחזור למסלול הניצחונות כשיפגשו את הצהובים (ראשון, 20:30) למשחק עונה רותח, שיכול לטרוף את הקלפים בפסגה.

רן קוזרן קוז'וק מאוכזב (שחר גרוס)

עומר פרץ ושחקניו שוב נשארו עם המחמאות, ולמרות שמדובר בתוצאה טובה מול מוליכת הטבלה, יש תחושת פספוס אצל פ”ת כשהם לא מצליחים לנצח כבר שמונה משחקים ברציפות, והם רושמים שיא מועדון עם שש תוצאות תיקו ברצף. המלאבסים יחפשו 3 נקודות ראשונות מאז ספטמבר כשיפגשו בבלומפילד את הפועל תל אביב (שבת, 15:00).

מחצית שניה
שחקני הפועל ב&qout;ש מתוסכלים בסיום (שחר גרוס)שחקני הפועל ב"ש מתוסכלים בסיום (שחר גרוס)
  • '90+5
  • החמצה
  • נגיחה של איילון אלמוג פספסה את המסגרת של עומר כץ
  • '90
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המאחרת, קליי מפנה את מקומו ורועי דוד נכנס לתוספת הזמן
  • '90
  • חילוף
  • עומר פרץ רוצה לשמור על התיקו והוא מכניס את אוראל דגני במקום שביט מזל
אליאל פרץ מול ג'וסלין טאבי (שחר גרוס)אליאל פרץ מול ג'וסלין טאבי (שחר גרוס)
אביב קליין (שחר גרוס)אביב קליין (שחר גרוס)
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • זאהי אחמד נכנס לפנקס של אביב קליין
  • '85
  • חילוף
  • קאנגווה נמנע מצהוב חמישי ופינה את מקומו אחרי משחק מאכזב, איילון אלמוג נכנס במקומו
  • '85
  • חילוף
  • חילוף בחוד של האדומים כשאלון תורג'מן החליף את זלאטנוביץ'
עומר כץ עוצר את דן ביטון (שחר גרוס)עומר כץ עוצר את דן ביטון (שחר גרוס)
קינגס קאנגווה מאוכזב (שחר גרוס)קינגס קאנגווה מאוכזב (שחר גרוס)
  • '79
  • כרטיס צהוב
  • נעם כהן שנכנס רק לפני חצי דקה בעט ברגל של ונטורה במקום בכדור וקיבל כרטיס צהוב
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפוי בפ"ת, עידן כהן הפצוע מפנה את מקומו לנעם כהן
  • '76
  • החמצה
  • בלטקסה בעט מהאוויר אך כץ היה במקום וקלט את הכדור
אור בלוריאן בפעולה (שחר גרוס)אור בלוריאן בפעולה (שחר גרוס)
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל ב"ש כשגם זאהי אחמד נכנס לשחק במקום הלדר לופס
  • '73
  • חילוף
  • שי אליאס יורד מהמגרש ומי שנכנס במקומו זה אליאל פרץ
  • '72
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל המלאבסים כשנדב נידם נכנס במקום תומר אלטמן לקישור
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים לאחר השוויון (שחר גרוס)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים לאחר השוויון (שחר גרוס)
ג'וסלין טאבי חוגג את הגול (שחר גרוס)ג'וסלין טאבי חוגג את הגול (שחר גרוס)
ג'וסלין טאבי מגלגל את הכדור לרשת (שחר גרוס)ג'וסלין טאבי מגלגל את הכדור לרשת (שחר גרוס)
  • '65
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה משווה ל-1:1: איתי רוטמן נתן כדור ענק ממגרש שלם שהשאיר את טאבי לבד מול השוער, הכנף לא התבלבל, עבר נהדר את אליאסי וגלגל את הכדור לרשת החשופה
לוקאס ונטורה מול תומר אלטמן (שחר גרוס)לוקאס ונטורה מול תומר אלטמן (שחר גרוס)
  • '60
  • חילוף
  • מתן בלטקסה מחליף את גנאח, הפועל באר שבע עוברת לשלושה שחקנים בהגנה
  • '52
  • החמצה
  • טאבי מצא יפה את אלטמן על סף הרחבה, אך הקשר בזבז את המצב הטוב והחמיץ את השער
אוהדי הפועל פ&qout;ת (שחר גרוס)אוהדי הפועל פ"ת. אווירה נהדרת במושבה (שחר גרוס)
  • '48
  • החמצה
  • בעיטה חופשית של דן ביטון פספסה את המסגרת ועלתה מעל השער של עומר כץ
אמיר גנאח נחוש (שחר גרוס)אמיר גנאח נחוש (שחר גרוס)
  • '46
  • החמצה
  • טאבי איים על המסגרת של באר שבע ישר עם פתיחת החצי השני, אבל הכדור היה חלש ואליאסי קלט ללא בעיות
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • הפועל פ"ת כמעט השוותה. כדור ארוך פנטסטי הגיע לקליי שנשאר לבד מול אליאסי, אך הכנף פספס את המסגרת ובעט החוצה
דן ביטון עושה תנועה (שחר גרוס)דן ביטון עושה תנועה (שחר גרוס)
  • '38
  • החמצה
  • דן ביטון קיבל כדור בצד השמאלי של המגרש, הוא התקדם לכיוון האמצע ובעט מרחוק כדור חלש שנעצר אצל כץ
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • גם שביט מזל נכנס לפנקס של אביב קליין
מיגל ויטור. משחק לראשונה מחודש אוגוסט (שחר גרוס)מיגל ויטור. משחק לראשונה מחודש אוגוסט (שחר גרוס)
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • כובש השער קיבל כרטיס צהוב
  • '34
  • החמצה
  • שביט מזל מצא את עצמו לבד בקצה הרחבה, אך הבעיטה שלו לא הצליחה לאיים על המסגרת של אליאסי
אמיר גנאח מאיים (שחר גרוס)אמיר גנאח מאיים (שחר גרוס)
  • '31
  • החמצה
  • עומר כץ איגרף את הכדור שהגיע עד לרגליו של אמיר גנאח, שהניף את רגלו אך נעצר אצל השוער הפתח תקוואי
  • '20
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה להפועל פ"ת במשחק. המארחת לחצה טוב והשיגה את הכדור, שהגיע לשחזר רוזן, והוא בעט יפה אך נעצר אצל ניב אליאסי
  • '14
  • כרטיס צהוב
  • מיגל ויטור הוא הראשון שנכנס לפנקס של אביב קליין לאחר שגלש לרגליו של טאבי
שחקני הפועל פ&qout;ת מאוכזבים לאחר השער (שחר גרוס)שחקני הפועל פ"ת מאוכזבים לאחר השער (שחר גרוס)
שחקני הפועל ב&qout;ש חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל ב"ש חוגגים (שחר גרוס)
איגור זלאטנוביץ' חוגג את שער היתרון (שחר גרוס)איגור זלאטנוביץ' חוגג את שער היתרון (שחר גרוס)
איגור זלאטנוביץ' פורס את ידיו באושר (שחר גרוס)איגור זלאטנוביץ' פורס את ידיו באושר (שחר גרוס)
איגור זלטאנוביץ' מבקיע (שחר גרוס)איגור זלטאנוביץ' מבקיע (שחר גרוס)
  • '4
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: כדור ארוך של ניב אליאסי הגיע לזלאטנוביץ' שהשתלט יפה, הסרבי השלים דאבל פאס עם דן ביטון והגיע לעמדת בעיטה שהוא לבד מול השוער, הוא לא התבלבל ונעץ את הכדור ברשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! אביב קליין הוציא לדרך את המשחק
אוהדי הפועל ב&qout;ש (שחר גרוס)אוהדי הפועל ב"ש (שחר גרוס)
עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)
רן קוז'וק (שחר גרוס)רן קוז'וק (שחר גרוס)
איגור זלטאנוביץ' מודה לקהל (שחר גרוס)איגור זלטאנוביץ' מודה לקהל (שחר גרוס)
דן ביטון מתחמם (שחר גרוס)דן ביטון מתחמם (שחר גרוס)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



