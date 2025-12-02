לפני משחק העונה: ב"ש סיימה בתיקו עם פ"ת

השחקן המצטיין
ג'וסלין טאבי, ציון: 7
כוכב כדורגל
השחקן המאכזב
הלדר לופס, ציון: 4
לא הצליח להתמודד עם טאבי
המאבק על האליפות חי וקיים. מחזור אמצע השבוע יצא לדרך הערב (שלישי) כשהפועל פתח תקווה אירחה במושבה את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע, במשחק שהסתיים ב-1:1. הפער של האדומים ממכבי ת”א שבמקום השני ירד ל-5 נקודות בלבד, כשהצהובים יוכלו לצמק אותו אף יותר במשחקה מחר (רביעי, 20:00) מול הפועל חיפה.
המלאבסים עוד לא הספיקו להכנס למשחק כשאיגור זלאטנוביץ’ השתיק את הקהל הביתי עם שער ראשון מאז חודש אוגוסט, לאחר דאבל פאס נהדר עם דן ביטון. המחצית התאפיינה במשחק קצבי ושקול, וטאבי אף היה קרוב להשוות לאחר שנותר לבד מול ניב אליאסי, אך הוא פספס את המסגרת והאדומים ירדו להפסקה כשהם ביתרון.
לאחר המחצית הראשונה הקצבית, שתי הקבוצות עלו מעט מנומנמות לחצי השני והמשחק נרגע מעט. דווקא שהחבורה של קוז’וק חשבה שהיא השיגה שליטה על העניינים, הפועל פ”ת מצאה את השוויון. איתי רוטמן סיפק כדור ענק ממגרש שלם שהגיע עד לטאבי, שדהר כל הדרך אל השער, עבר את אליאסי וגלגל את הכדור לרשת החשופה, בשער שקבע את תוצאת המשחק.
כעת, כל העיניים של הפועל באר שבע נשואות למשחק מחר של מכבי ת”א, שיכולה לצמק את הפער ל-2 נקודות בלבד. האדומים יקוו לחזור למסלול הניצחונות כשיפגשו את הצהובים (ראשון, 20:30) למשחק עונה רותח, שיכול לטרוף את הקלפים בפסגה.
עומר פרץ ושחקניו שוב נשארו עם המחמאות, ולמרות שמדובר בתוצאה טובה מול מוליכת הטבלה, יש תחושת פספוס אצל פ”ת כשהם לא מצליחים לנצח כבר שמונה משחקים ברציפות, והם רושמים שיא מועדון עם שש תוצאות תיקו ברצף. המלאבסים יחפשו 3 נקודות ראשונות מאז ספטמבר כשיפגשו בבלומפילד את הפועל תל אביב (שבת, 15:00).
מחצית שניה
-
'90+5
- נגיחה של איילון אלמוג פספסה את המסגרת של עומר כץ
-
'90
- חילוף כפול אצל המאחרת, קליי מפנה את מקומו ורועי דוד נכנס לתוספת הזמן
-
'90
- עומר פרץ רוצה לשמור על התיקו והוא מכניס את אוראל דגני במקום שביט מזל
-
'87
- זאהי אחמד נכנס לפנקס של אביב קליין
-
'85
- קאנגווה נמנע מצהוב חמישי ופינה את מקומו אחרי משחק מאכזב, איילון אלמוג נכנס במקומו
-
'85
- חילוף בחוד של האדומים כשאלון תורג'מן החליף את זלאטנוביץ'
-
'79
- נעם כהן שנכנס רק לפני חצי דקה בעט ברגל של ונטורה במקום בכדור וקיבל כרטיס צהוב
-
'78
- חילוף כפוי בפ"ת, עידן כהן הפצוע מפנה את מקומו לנעם כהן
-
'76
- בלטקסה בעט מהאוויר אך כץ היה במקום וקלט את הכדור
-
'73
- חילוף כפול אצל ב"ש כשגם זאהי אחמד נכנס לשחק במקום הלדר לופס
-
'73
- שי אליאס יורד מהמגרש ומי שנכנס במקומו זה אליאל פרץ
-
'72
- חילוף ראשון אצל המלאבסים כשנדב נידם נכנס במקום תומר אלטמן לקישור
-
'65
- שער! הפועל פתח תקווה משווה ל-1:1: איתי רוטמן נתן כדור ענק ממגרש שלם שהשאיר את טאבי לבד מול השוער, הכנף לא התבלבל, עבר נהדר את אליאסי וגלגל את הכדור לרשת החשופה
-
'60
- מתן בלטקסה מחליף את גנאח, הפועל באר שבע עוברת לשלושה שחקנים בהגנה
-
'52
- טאבי מצא יפה את אלטמן על סף הרחבה, אך הקשר בזבז את המצב הטוב והחמיץ את השער
-
'48
- בעיטה חופשית של דן ביטון פספסה את המסגרת ועלתה מעל השער של עומר כץ
-
'46
- טאבי איים על המסגרת של באר שבע ישר עם פתיחת החצי השני, אבל הכדור היה חלש ואליאסי קלט ללא בעיות
מחצית ראשונה
-
'42
- הפועל פ"ת כמעט השוותה. כדור ארוך פנטסטי הגיע לקליי שנשאר לבד מול אליאסי, אך הכנף פספס את המסגרת ובעט החוצה
-
'38
- דן ביטון קיבל כדור בצד השמאלי של המגרש, הוא התקדם לכיוון האמצע ובעט מרחוק כדור חלש שנעצר אצל כץ
-
'38
- גם שביט מזל נכנס לפנקס של אביב קליין
-
'37
- כובש השער קיבל כרטיס צהוב
-
'34
- שביט מזל מצא את עצמו לבד בקצה הרחבה, אך הבעיטה שלו לא הצליחה לאיים על המסגרת של אליאסי
-
'31
- עומר כץ איגרף את הכדור שהגיע עד לרגליו של אמיר גנאח, שהניף את רגלו אך נעצר אצל השוער הפתח תקוואי
-
'20
- הזדמנות ראשונה להפועל פ"ת במשחק. המארחת לחצה טוב והשיגה את הכדור, שהגיע לשחזר רוזן, והוא בעט יפה אך נעצר אצל ניב אליאסי
-
'14
- מיגל ויטור הוא הראשון שנכנס לפנקס של אביב קליין לאחר שגלש לרגליו של טאבי
-
'4
- שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: כדור ארוך של ניב אליאסי הגיע לזלאטנוביץ' שהשתלט יפה, הסרבי השלים דאבל פאס עם דן ביטון והגיע לעמדת בעיטה שהוא לבד מול השוער, הוא לא התבלבל ונעץ את הכדור ברשת
-
'1
- שריקת הפתיחה! אביב קליין הוציא לדרך את המשחק