לפני משחק העונה: ב"ש סיימה בתיקו עם פ"ת

דעת המבקר

השחקן המצטיין ג'וסלין טאבי, ציון: 7

כוכב כדורגל ג'וסלין טאבי, ציון: 7כוכב כדורגל השחקן המאכזב הלדר לופס, ציון: 4

לא הצליח להתמודד עם טאבי הלדר לופס, ציון: 4

הרכבים וציונים

המאבק על האליפות חי וקיים. מחזור אמצע השבוע יצא לדרך הערב (שלישי) כשהפועל פתח תקווה אירחה במושבה את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע, במשחק שהסתיים ב-1:1. הפער של האדומים ממכבי ת”א שבמקום השני ירד ל-5 נקודות בלבד, כשהצהובים יוכלו לצמק אותו אף יותר במשחקה מחר (רביעי, 20:00) מול הפועל חיפה.

המלאבסים עוד לא הספיקו להכנס למשחק כשאיגור זלאטנוביץ’ השתיק את הקהל הביתי עם שער ראשון מאז חודש אוגוסט, לאחר דאבל פאס נהדר עם דן ביטון. המחצית התאפיינה במשחק קצבי ושקול, וטאבי אף היה קרוב להשוות לאחר שנותר לבד מול ניב אליאסי, אך הוא פספס את המסגרת והאדומים ירדו להפסקה כשהם ביתרון.

ג'וסלין טאבי רץ לחגוג (שחר גרוס)

לאחר המחצית הראשונה הקצבית, שתי הקבוצות עלו מעט מנומנמות לחצי השני והמשחק נרגע מעט. דווקא שהחבורה של קוז’וק חשבה שהיא השיגה שליטה על העניינים, הפועל פ”ת מצאה את השוויון. איתי רוטמן סיפק כדור ענק ממגרש שלם שהגיע עד לטאבי, שדהר כל הדרך אל השער, עבר את אליאסי וגלגל את הכדור לרשת החשופה, בשער שקבע את תוצאת המשחק.

כעת, כל העיניים של הפועל באר שבע נשואות למשחק מחר של מכבי ת”א, שיכולה לצמק את הפער ל-2 נקודות בלבד. האדומים יקוו לחזור למסלול הניצחונות כשיפגשו את הצהובים (ראשון, 20:30) למשחק עונה רותח, שיכול לטרוף את הקלפים בפסגה.

רן קוז'וק מאוכזב (שחר גרוס)

עומר פרץ ושחקניו שוב נשארו עם המחמאות, ולמרות שמדובר בתוצאה טובה מול מוליכת הטבלה, יש תחושת פספוס אצל פ”ת כשהם לא מצליחים לנצח כבר שמונה משחקים ברציפות, והם רושמים שיא מועדון עם שש תוצאות תיקו ברצף. המלאבסים יחפשו 3 נקודות ראשונות מאז ספטמבר כשיפגשו בבלומפילד את הפועל תל אביב (שבת, 15:00).