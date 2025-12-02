מאייפיה לא מרשים, חטואל יפתח מול מכבי ת"א

הבלם הקמרוני בלונדון מאייפיה (24, 1.85) ממשיך להתאמן ולהיבחן בהפועל חיפה אבל לא מרשים במיוחד. שחקן אחר שהגיע להתרשמות ושוחרר הוא המגן רועי הרמן. הקבוצה עצמה קיימה היום (שלישי) במגרש הסינטטי בקריית ים, את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מול מכבי תל אביב מחר בבלומפילד.

מאמן הפועל חיפה, גל אראל, דיבר עם השחקנים על הצורך הגדול לראות קבוצה שמשחקת משחק הגנה טוב יותר וכזאת שיודעת להביא נקודות כדי לא להסתבך בתחתית. האדומים מהכרמל כבר עם חמישה משחקים ללא ניצחון ובמאזנה 12 נקודות.

על פי האימון המסכם, רוי נאווי יחזור לקישור לצד נאור סבג ויונתן פרבר ואילו אופק ביטון יפתח בספסל. בחלק הקדמי ישחקו כובש הצמד מול הפועל ב"ש, רותם חטואל ולצידו ג'בון איסט ורג'יס נדו.

אופק ביטון. יחכה על הספסל (שחר גרוס)

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, נאור סבג, רוי נאווי, יונתן פרבר, רותם חטואל, רג’יס נדו וג’בון איסט.