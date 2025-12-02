הוענק אישור זמני לאולם רמז של עירוני קריית אתא

ועדת הדח"צים של ליגת ווינר סל החליטה היום (שלישי) להעניק אישור זמני לאולם "רמז" בקריית אתא לקיום משחקים בליגת ווינר סל, לאחר שעירוני קריית אתא עמדה בתנאים שהוצבו לה.

בתאריך 27 בנובמבר התקיים באולם משחק עם צוות מזכירות מלא, בו דומו תקלות שעון ומעבר לציוד החלופי, אשר צולם במלואו על פי דרישתה של מנהלת הליגה, וביום שני השבוע נערך משחק נוסף, בנוכחות בקר המנהלת, שופט העבר איל פוהורילס, בו בוצעו שלוש תקלות שעונים יזומות במהלכו, שתוקנו כולן בזמן ממוצע של כדקה.

בנוסף, התבצעו באולם עבודות תשתית במערכת החשמל, אשר יצרו הפרדה וחלוקת עומס בין המערכות השונות. האישור לקיום המשחקים באולם הוא זמני, כאשר כל תקלה נוספת תביא לפסילתו בליגת ווינר סל עד תום העונה באופן סופי.