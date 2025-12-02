מקור שמו וההתפוצצות: אהבת השם פותח הכל

אחרי הניצחון שהטריף את המדינה ביום שישי האחרון, הלוחם הישראלי אהבת השם גורדון מגיע לאולפן ופותח הכל בפרק 18 של ״נוקאאוט!” - פודקאסט ספורט הזירה של ONE בהנחיית יניב קמינסקי ואולגה רובין, אותה החליף בפרק עדי כפיר, סמנכ״ל המדיה של איגוד ה-MMA בישראל.

אהבת השם עונה על השאלות שכולם שואלים: מאיפה המראה הייחודי, מה המוצא של ההורים, וכמובן מקור השמות המיוחדים. בנוסף הוא מספר על הילדות המיוחדת עם שישה אחים ואחיות, על הדרך שהובילה את כל האחים לעולם אמנויות הלחימה ועל הדרך שהובילה אותו להפוך לאחד הלוחמים הבולטים בעולם בגיל 19 בלבד.

שוחחנו על תחילת הדרך בתאילנד והמעבר לקריירה מקצוענית אחרי שנים של הישגי ענק בלחימה חובבנית ואינספור מדליות בתחרויות בינלאומיות, ועל ההתפוצצות הגדולה כשהגיע ל-ONE Championship, הבמה הגדולה בעולם.

יניב קמינסקי, אהבת השם גורדון ועדי כפיר (אופק שדה)

גורדון מספר על ההתמודדות עם חשיפה ופרסום בגיל כל כך צעיר ומשתף בתחושות שליוו אותו במהלך השבוע האחרון - מהאומץ להתבטא בביטחון מול היריב במסיבות העיתונאים, התגובות שקיבל מהקהל, הידיעה שהוא הולך לנצח והאמונה העצמית, וההתמודדות עם הלחץ של לספק את הסחורה ולגבות את המילים במעשים.

שוחחנו גם על התחושות בתוך הזירה לפני ובמהלך הקרב, וניתחנו את הקרב המלא מנקודת המבט של אהבת השם, שהסביר את המהלכים שכולנו ראינו. דיברנו גם על ההתפוצצות הענקית ברשתות החברתיות וכמות התגובות הבלתי נתפסת שהוא חווה בשלושת ימים האחרונים מרגע הניצחון, והאם ואיך הוא מעכל את הסיטואציה שבה אנשים עוצרים אותו ברחוב להצטלם בכל מקום. אהבת השם ענה גם על השאלות שלכם, גולשי ONE, ומספר מה צופן העתיד.

בנוסף, דיברנו עם עדי כפיר ואהבת השם על אירוע UFC 323 שיתקיים בסופ״ש הקרוב ויסמן את סוף עידן ‘ESPN’ ואת סוף עידן מודל ה-PPV עם שני קרבות אליפות בין מראה דוואלאשווילי לפיטר יאן ובין אלכסנדר פנטוז׳ה לג׳ושוע ואן, ונגענו בקצרה בהכרזות הענק של דיינה וויט על UFC 324 שיפתח את 2026 ואת העידן החדש עם פרמאונט. צפו והאזינו.