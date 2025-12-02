קרובה לחיזוק: הרמן על סף חתימה במכבי הרצליה

מכבי הרצליה היא אחת מהפתעות העונה בליגה הלאומית: לאחר הניצחון אמש 0:1 על מכבי יפו שהותיר אותה במקום השני המוביל לעלייה, במועדון מהשרון פועלים להתחזק.

ל-ONE נודע שמי שנמצא על סף חתימה במועדון הוא המגן הימני רועי הרמן, שאמור להצטרף ביממה הקרובה ולחזק את הסגל של המאמן אלעד בראון.

הבעלים אריאל שיימן, שמחזיק את הרצליה מכספו, נתן אור ירוק להחתמה והרמן, שפתח את העונה כשחקן חופשי אחרי שעזב את הפועל תל אביב יצטרף באמצעות סוכנו אדם קידן.

הרמן, שיחק בעברו גם בבית״ר ירושלים, הפועל רעננה ובוטב פלובדיב הבולגרית ואף התאמן בקיץ עם הפועל חיפה.