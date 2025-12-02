יום שישי, 05.12.2025 שעה 16:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2213-1613הפועל כפ"ס3
2113-1713הפועל ראשל"צ4
2119-2113הפועל כפר שלם5
1919-2213מ.ס כפר קאסם6
1922-2213עירוני מודיעין7
1817-1913הפועל ר"ג8
1618-1913מ.ס קריית ים9
1526-2413מכבי יפו10
1419-1913הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1420-1113בני יהודה14
927-1113הפועל עפולה15
820-1213הפועל נוף הגליל16

קרובה לחיזוק: הרמן על סף חתימה במכבי הרצליה

ל-ONE נודע שהמגן הימני אמור להצטרף ביממה הקרובה ולחזק את הסגל של המאמן אלעד בראון. השחקן פתח את העונה כשחקן חופשי אחרי שעזב את הפועל תל אביב

|
רועי הרמן (עמרי שטיין)
רועי הרמן (עמרי שטיין)

מכבי הרצליה היא אחת מהפתעות העונה בליגה הלאומית: לאחר הניצחון אמש 0:1 על מכבי יפו שהותיר אותה במקום השני המוביל לעלייה, במועדון מהשרון פועלים להתחזק.

ל-ONE נודע שמי שנמצא על סף חתימה במועדון הוא המגן הימני רועי הרמן, שאמור להצטרף ביממה הקרובה ולחזק את הסגל של המאמן אלעד בראון.

הבעלים אריאל שיימן, שמחזיק את הרצליה מכספו, נתן אור ירוק להחתמה והרמן, שפתח את העונה כשחקן חופשי אחרי שעזב את הפועל תל אביב יצטרף באמצעות סוכנו אדם קידן.

הרמן, שיחק בעברו גם בבית״ר ירושלים, הפועל רעננה ובוטב פלובדיב הבולגרית ואף התאמן בקיץ עם הפועל חיפה.

