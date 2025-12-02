יום שלישי, 02.12.2025 שעה 19:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"אתלטיקו הכי חמה, לבארסה ההתקפה הכי טובה"

עמית לוינטל עם הפרשנות לקראת המשחק הגדול בקאמפ נואו ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE): "אתלטיקו הייתה בפיגור רק 18 דק', ניצחון יהיה הצהרת כוונות"

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

ברצלונה עלתה לפסגה אחרי המחזור האחרון בספרד בעקבות ניצחון שלה ומעידה של ריאל, והערב (שלישי, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) היא תנסה לשמור עליו למחזור נוסף עם אחד המפגשים הגדולים בספרד, כשאתלטיקו מדריד תגיע לקאמפ נואו. לקראת המפגש, עמית לוינטל עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה לצפות הערב?
”אתלטיקו זו הקבוצה הכי חמה בספרה עם שישה ניצחונות ליגה רצופים. שנה שעברה היא עשתה מהפך גדול על בארסה עם שער של סורלות’, בתוספת הזמן. יש הרבה זיכרונות בין הקבוצות והולך להיות משחק שקול ומעניין. ברצלונה ראשונה כרגע עם 34 נקודות ואתלטיקו רביעית עם 31. זה אומר שאם אתלטיקו מנצחת היא נדבקת למקום הראשון וזו הצהרת כוונות שהם הולכים על אליפות. ויאריאל לא משחקת באמצע השבוע וזו הזדמנות. סימאונה מעולם לא ניצח בליגה את בארסה בקאמפ נואו”.

לאתלטיקו יש את ההגנה הטובה בליגה.
”ולבארסה את ההתקפה הכי טובה. רוצה נתון על אתלטיקו? היא הייתה בפיגור העונה רק 18 דקות. מעבר לזה, הסיבה לכך היא שבכל 14 המחזורים אתלטיקו עלתה ראשונה ליתרון. משהו שלא היה בהיסטוריה, יכול להיות שהיום זה יישבר, אבל אתלטיקו עדיין לא פיגרה 1:0 העונה. בארסה העונה סופגת את רוב השערים שלה במחצית הראשונה. ראפיניה חזר ויהיה חשוב מאוד, לאמין ימאל גם כמובן. פליק מתלבט בעמדת החלוץ בין טורס ללבנדובסקי, יש התלבטויות גם בהגנה. באתלטיקו בלי יורנטה ובלי לה נורמן. אווירה טובה, לא מעט צופים, חגיגה של כדורגל הערב בערוץ ONE”.

https://omny.fm/shows/onesport/2-12/embed?style=cover

תוצאה?
”2:2”

