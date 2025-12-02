"אתלטיקו הכי חמה, לבארסה ההתקפה הכי טובה"

ברצלונה עלתה לפסגה אחרי המחזור האחרון בספרד בעקבות ניצחון שלה ומעידה של ריאל, והערב (שלישי, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) היא תנסה לשמור עליו למחזור נוסף עם אחד המפגשים הגדולים בספרד, כשאתלטיקו מדריד תגיע לקאמפ נואו. לקראת המפגש, עמית לוינטל עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה לצפות הערב?

”אתלטיקו זו הקבוצה הכי חמה בספרה עם שישה ניצחונות ליגה רצופים. שנה שעברה היא עשתה מהפך גדול על בארסה עם שער של סורלות’, בתוספת הזמן. יש הרבה זיכרונות בין הקבוצות והולך להיות משחק שקול ומעניין. ברצלונה ראשונה כרגע עם 34 נקודות ואתלטיקו רביעית עם 31. זה אומר שאם אתלטיקו מנצחת היא נדבקת למקום הראשון וזו הצהרת כוונות שהם הולכים על אליפות. ויאריאל לא משחקת באמצע השבוע וזו הזדמנות. סימאונה מעולם לא ניצח בליגה את בארסה בקאמפ נואו”.

לאתלטיקו יש את ההגנה הטובה בליגה.

”ולבארסה את ההתקפה הכי טובה. רוצה נתון על אתלטיקו? היא הייתה בפיגור העונה רק 18 דקות. מעבר לזה, הסיבה לכך היא שבכל 14 המחזורים אתלטיקו עלתה ראשונה ליתרון. משהו שלא היה בהיסטוריה, יכול להיות שהיום זה יישבר, אבל אתלטיקו עדיין לא פיגרה 1:0 העונה. בארסה העונה סופגת את רוב השערים שלה במחצית הראשונה. ראפיניה חזר ויהיה חשוב מאוד, לאמין ימאל גם כמובן. פליק מתלבט בעמדת החלוץ בין טורס ללבנדובסקי, יש התלבטויות גם בהגנה. באתלטיקו בלי יורנטה ובלי לה נורמן. אווירה טובה, לא מעט צופים, חגיגה של כדורגל הערב בערוץ ONE”.

תוצאה?

”2:2”