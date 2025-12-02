הגיע הזמן: מכבי חיפה ניצחה 1:2 את הפועל ת"א

דעת המבקר

השחקן המצטיין יילה בטאיי, ציון: 8

השחקן המאכזב דורון ליידנר, ציון: 4

משחק שירצה לשכוח

הרכבים וציונים

אף אחד במכבי חיפה לא ציפה שאת חודש דצמבר תפתח הקבוצה במקום השביעי, אבל זו המציאות והערב (שלישי) הירוקים, שלא השיגו ניצחון כבר 78 ימים, רשמו 1:2 על הפועל תל אביב באצטדיון סמי עופר וברק בכר השיג את הניצחון הראשון שלו מאז מונה.

המשחק נפתח בין שתי קבוצות שהן שתי אימפריות בכדורגל הישראלי שלנו, כאשר לא היה קהל חוץ, האוהדים הביתיים של הירוקים הציגו מופע אבוקות מרשים, שלא כלל זריקה אחת לדשא ונתנו אווירה מדהימה ביציעים כבר מהדקות הראשונות.

הירוקים פתחו היטב את המשחק, עם יכולת גבוהה, לחץ גבוה, שליטה בכדור מהרגע הראשון, אך לא היו מסוכנים יותר מדי ולא השכילו לנצל את השליטה להזדמנויות טובות. האדומים מנגד לא היו קיימים במשך דקות רבות ונכנסו לעניינים רק אחרי עשרים דקות.

מיכאל אוחנה על הקו (עמרי שטיין)

אולם, אמנם החבורה של אליניב ברדה פתחה פחות טובה, אך היא זאת שהייתה מסוכנת יותר במחצית הראשונה, כאשר רק הצגה של גיאורגי ירמקוב בשער של בכר, הציל את הירוקים מספיגת שער, כאשר הוא הדף פעם אחר פעם ניסיונות של דניאל דאפה, רן בנימין ופרננד מאיימבו.

החצי השני נפתח בסערה, כאשר יילה בטאיי הוכשל ברחבה, אוראל גרינפלד שרק לפנדל, אותו דולב חזיזה תרגם לשער בדקה ה-51. שבע דקות מאוחר יותר, מיכאל אוחנה הכניס כדור נפלא לגיא מלמד, שבהופעה הראשונה שלו העונה, הסתובב על שני שומרים ומקרוב גלגל לרשת את השער הראשון שלו העונה.

מפה, הקצב מעט ירד עד למעשה הדקה ה-88, שם כמעט קיבלנו דרמה אדירה. עבדולאי סק וירמקוב התנגשו אחד בשני, ליידנר ניצל ונגח לעבר רוי קורין, שכבש מול שער חשוף, עשה 2:1 ודקות דרמטיות במיוחד. למרות זאת, הפועל לא הצליחה לכבוש ומכבי חיפה חגגה בענק ניצחון בכורה אצל בכר.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

שחקני מכבי חיפה בסיום (עמרי שטיין)

כאמור, אחרי 78 ימים ללא ניצחון, מכבי חיפה השיגה שלוש נקודות בעידן של המאמן שעבורו זה קדנציה שלישית במועדון וכעת הירוקים יקוו לצאת לדרך החדשה, כשבמחזור הבא יפגשו את עירוני קריית שמונה. מנגד, הפועל ת”א תקווה לחזור לנצח כשתפגוש את הפועל פתח תקווה בעוד ארבעה ימים.