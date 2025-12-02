הגיע הזמן: מכבי חיפה ניצחה 1:2 את הפועל ת"א

השחקן המצטיין
יילה בטאיי, ציון: 8
משחק הכי טוב שלו העונה
השחקן המאכזב
דורון ליידנר, ציון: 4
משחק שירצה לשכוח
אף אחד במכבי חיפה לא ציפה שאת חודש דצמבר תפתח הקבוצה במקום השביעי, אבל זו המציאות והערב (שלישי) הירוקים, שלא השיגו ניצחון כבר 78 ימים, רשמו 1:2 על הפועל תל אביב באצטדיון סמי עופר וברק בכר השיג את הניצחון הראשון שלו מאז מונה.
המשחק נפתח בין שתי קבוצות שהן שתי אימפריות בכדורגל הישראלי שלנו, כאשר לא היה קהל חוץ, האוהדים הביתיים של הירוקים הציגו מופע אבוקות מרשים, שלא כלל זריקה אחת לדשא ונתנו אווירה מדהימה ביציעים כבר מהדקות הראשונות.
הירוקים פתחו היטב את המשחק, עם יכולת גבוהה, לחץ גבוה, שליטה בכדור מהרגע הראשון, אך לא היו מסוכנים יותר מדי ולא השכילו לנצל את השליטה להזדמנויות טובות. האדומים מנגד לא היו קיימים במשך דקות רבות ונכנסו לעניינים רק אחרי עשרים דקות.
אולם, אמנם החבורה של אליניב ברדה פתחה פחות טובה, אך היא זאת שהייתה מסוכנת יותר במחצית הראשונה, כאשר רק הצגה של גיאורגי ירמקוב בשער של בכר, הציל את הירוקים מספיגת שער, כאשר הוא הדף פעם אחר פעם ניסיונות של דניאל דאפה, רן בנימין ופרננד מאיימבו.
החצי השני נפתח בסערה, כאשר יילה בטאיי הוכשל ברחבה, אוראל גרינפלד שרק לפנדל, אותו דולב חזיזה תרגם לשער בדקה ה-51. שבע דקות מאוחר יותר, מיכאל אוחנה הכניס כדור נפלא לגיא מלמד, שבהופעה הראשונה שלו העונה, הסתובב על שני שומרים ומקרוב גלגל לרשת את השער הראשון שלו העונה.
מפה, הקצב מעט ירד עד למעשה הדקה ה-88, שם כמעט קיבלנו דרמה אדירה. עבדולאי סק וירמקוב התנגשו אחד בשני, ליידנר ניצל ונגח לעבר רוי קורין, שכבש מול שער חשוף, עשה 2:1 ודקות דרמטיות במיוחד. למרות זאת, הפועל לא הצליחה לכבוש ומכבי חיפה חגגה בענק ניצחון בכורה אצל בכר.
כאמור, אחרי 78 ימים ללא ניצחון, מכבי חיפה השיגה שלוש נקודות בעידן של המאמן שעבורו זה קדנציה שלישית במועדון וכעת הירוקים יקוו לצאת לדרך החדשה, כשבמחזור הבא יפגשו את עירוני קריית שמונה. מנגד, הפועל ת”א תקווה לחזור לנצח כשתפגוש את הפועל פתח תקווה בעוד ארבעה ימים.
מחצית שניה
-
'90+8
- השופט אוראל גרינפלד שרק לסיום ההתמודדות! מכבי חיפה השיגה ניצחון בכורה בעידן של בכר אחרי שרשמה 1:2 על הפועל תל אביב. דולב חזיזה כבש את הראשון, גיא מלמד הכפיל את היתרון עם השער הראשון שלו העונה, רוי קורין רק צימק מנגד
-
'88
- שער! הפועל תל אביב צימקה ל-2:1: אחרי ערבובייה בהגנה וירמקוב שהתנגש בסק, השניים נותרו על כר הדשא, ליידנר נגח קדימה לרוי קורין שכבש.
-
'77
- גם דאפה פינה את מקומו, עומרי לוי נכנס
-
'77
- חילוף כפול ואחרון אצל האדומים. טוריאל יצא, מור בוסקילה נכנס
-
'76
- חילוף אחרון בחיפה. חזיזה יצא, מתיאס נהואל נכנס
-
'73
- כמעט השלישי של מכבי חיפה. דרזי קיבל כדור ברחבה ובעט בעוצמה מהאוויר, צור היה במקום והדף
-
'71
- חילוף נוסף בהפועל. אלקוקין יצא, עמרי אלטמן נכנס
-
'70
- אלקוקין נכנס לפנקס של השופט גם כן
-
'67
- גם גיא מלמד פינה את מקומו, ג'ורג'ה יובאנוביץ' נכנס
-
'67
- גם פיינגזיכט יצא, פייר קורנו נכנס
-
'67
- חילוף משולש אצל מכבי חיפה. גורה יצא, סילבה קאני נכנס
-
'66
- דניאל דרזי ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'59
- גם לויזו יצא, רוי קורין נכנס
-
'59
- חילוף כפול בהפועל. רן בנימין יצא, לוקאס פלקאו נכנס
-
'59
- חילוף בחיפה. אוחנה יצא, דניאל דרזי נכנס
-
'58
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: טירוף בסמי עופר. אוחנה הכניס כדור נפלא למלמד, שהתסובב על שני בלמים ומקרוב גלגל לרשת
-
'56
- הזדמנות נפלאה למכבי חיפה. יילה בטאיי חטף שוב כדור, פרץ קדימה ומסר לאזולאי, שבעט בנגיעה נפלאה, צור התעופף והדף לקרן
-
'51
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: טירוף בסמי עופר. יילה בטאיי סחט פנדל, אליו ניגש דולב חזיזה, שלא התבלבל וכבש
מחצית ראשונה
-
'45
- לא ייאמן, חיפה איבדה ריכוז, האדומים בטירוף. דאפה חטף כדור, התקדם ושחרר בעיטה טובה, ירמקוב היה במקום והדף. אל הכדור השני עט בנימין שבעט בנגיעה, אך השוער שוב היה במקום עם הדיפה נפלאה
-
'37
- הפועל בעניינים. כדור קרן חלף על פני כולם, ירמקוב אגרף לא מספיק טוב, מאיימבו השתלט ומזווית קשה ובסיבוב בעט טוב, אך השוער היה במקום והדף לקרן נוספת
-
'33
- הזדמנות נוספת להפועל. דאפה יצא למתפרצת, יכול היה למסור הצידה, אך החליט לנסות בעיטה שהלכה החוצה
-
'31
- ההזדמנות הכי טובה במשחק, דווקא של הפועל תל אביב. לויזו הכניס כדור עומק נפלא לדאפה, שהשתלט לא מספיק טוב, התקדם מעט ובעט, אך ירמקוב יצא היטב והדף לקרן
-
'22
- הזדמנות ראשונה להפועל ת"א. טוריאל נתן לקרייב, שהכניס עומק נפלא ללויזו, שניסה בעיטה מהאוויר, מיכאל אוחנה הגיע בזמן מאחור, הפריע לו והכדור הלך לקרן
-
'20
- הזדמנות טובה למכבי חיפה. הרמה נהדרת משמאל מצאה את עבדולאי סק שעלה מעל כולם ונגח החוצה
-
'15
- מכבי חיפה עדיפה עד כה על הפועל תל אביב. הירוקים נראים נהדר, לוחצים גבוה ומגיעים לרחבה של האדומים שלא מצליחים לצאת מהלחץ ומתקשים
-
'6
- חצי מצב לחיפה. גורה נתן כדור לאוחנה, שהכניס אותו עומק, שחקן הכנף ניסה להשתלט והיה קרוב להגיע לכדור, אך צור יצא היטב ועצר אותו
-
'1
- אוהדי מכבי חיפה פתחו במופע אבוקות מרהיב, שנשאר ביציעים ולא גרם לעצירת המשחק
-
'1
- מצב ראשון כבר אחרי 15 שניות בלבד. חזיזה קיבל את הכדור באגף ימין, עבר לרגל שמאל וניסה בעיטה חזקה, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'1
- השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך!