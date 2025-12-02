תקוות הכדורגל הקפריסאי רוצה להוביל את הפועל

שער הבכורה האדיר שכבש לויזוס לויזו מ-25 מטרים מול בני סכנין במחזור האחרון היה בדיוק הרגע לו חיכו בהפועל תל אביב. כדור אחד, שטס לחיבורים עם טכניקה אדירה וגרם לאוהדי ולאנשי המועדון לזכור עד כמה גדול הפוטנציאל שיש בידיים שלהם. זה היה רגע קטן ויחיד עד כה של לויזו, אבל רגע שהדליק מחדש את התקווה לראות את הכוכב הקפריסאי פורח גם בהפועל.

לויזו, רק בן 22, חי לראשונה מחוץ לקפריסין. הוא הגיע להפועל תל אביב אחרי שנים באומוניה ניקוסיה, מועדון שבו גדל, התפתח והפך לשחקן מרכזי גם בנבחרת הלאומית. המעבר לישראל הפתיע את כל קפריסין. זה לא היה צעד “טבעי” עבור מי שנחשב אחד הנכסים היקרים בכדורגל הקפריסאי המפוצץ באגו. חוץ מהנהלת אומוניה ניקוסיה שהייתה צריכה להתמודד עם חרם אימונים, גם התקשורת שם לא הבינה איך שחקן הרכב, בקבוצה שמשחקת בקונפרנס ליג, עוזב לטובת קבוצה שרק עלתה מליגת המשנה בישראל.

“עד היום לא מבינים את לויזו”, סיפר כתב באתר ‘Kerkida’ הקפריסאי ל-ONE: “אנחנו עדיין מדברים על זה בקפריסין. אולי לא בהתחלה של האירוע, אבל זה דבר שלא קורה כמעט, כנראה שהפועל תל אביב עשתה עבודה טובה. שחקנים קפריסאים לא מגיעים לישראל, הם מכוונים יותר ליוון ומערב אירופה וזו החלטה לא שגרתית, לא משנה איך מסתכלים על זה. אבל בסוף לויזו הוא התקווה של הכדורגל בקפריסין ולכן כולם מאחלים לו הצלחה. מבחינתנו הוא אחד השחקנים החשובים של הדור החדש ומקווים שיצליח".

לויזוס לויזו עם הצעיף של הפועל תל אביב (שחר גרוס)

לא הרבה יודעים, אבל המעבר הזה לא עבר בצורה חלקה גם בבית של לויזו. למרבה האירוניה, אימו מנהלת את חנות המרצ’נדייז של אומוניה ניקוסיה ונמצאת מדי יום עם האוהדים, כשהיא גם נאלצה להתמודד עם עזיבה מהקן של הבן הקטן שעד היום היה קרוב אליה מאוד. בני המשפחה, החברים, הדודים, כולם רגילים לראות אותו כל יום, ופתאום הוא חי במדינה אחרת. לכן כמעט בכל משחק של הפועל תל אביב יש לפחות מישהו מהבית ביציע: אמא, אבא, סוכן, חבר ילדות. המרחק הקצר בין המדינות הפך את התמיכה הזו לקלה יותר ואחת הסיבות שהקלו על המעבר לישראל.

מאחורי הקלעים, היום כבר ברור שהפועל תל אביב עבדה קשה כדי להביא אותו. לא רק ההצעה הכספית והדרגים המקצועיים עשו את שלהם, אלא בעיקר הדרך שבה התייחסו אליו. המנכ"ל גיא פרימור והמאמן אליניב ברדה היו דמויות מרכזיות במהלך. “ברדה לא הרפה”, סיפרו בסביבת השחקן. “הוא הכיר את לויזו לפרטי פרטים. הוא דיבר עליו כמו מאמן שכבר אימן אותו. זה נתן לנו תחושת ביטחון. הוא אחת הסיבות המשמעותיות שהחלטנו להגיע לישראל”.

אליניב ברדה. התעקש על הכוכב הקפריסאי (רדאד ג'בארה)

לויזו אולי שחקן נבחרת וכבר חווה את הבמות האירופיות, אבל עדיין מדובר בבחור צעיר שעושה את צעדיו הראשונים במדינה זרה. בהפועל תל אביב מודעים לזה ומקפידים לעטוף אותו ואת בת זוגו שמתגוררת איתו בארץ בכל פרט קטן: דירה, סידורים, קליטה. הכל מנוהל ברגישות כדי שהדבר היחיד שיצטרך להתעסק בו יהיה כדורגל.

השער מול סכנין היה אולי סימן ראשון לכך שהוא מתחיל להיכנס לעניינים. הביטחון היה הדבר שחיכו שיגיע, והתחושה במועדון היא שככל שיאמין בעצמו יותר כך גם היכולות שלו יפרצו החוצה. בעיני אנשי הפועל תל אביב, אם הכל יתחבר נכון, לויזו יכול להפוך לכוכב הגדול של המועדון ושל ליגת העל בשנים הקרובות.

לויזוס לויזו עם החברים בהפועל ת"א. הערב מחכה לו מבחן אמיתי (רדאד ג'בארה)

הערב (שלישי), בסמי עופר מול מכבי חיפה, מחכה לו מבחן אמיתי. משחק גדול עם אצטדיון מלא באוהדים וגם לא מעט ציפיות מהפועל תל אביב כקבוצה. שער הבכורה שכבש עכשיו יאיר עוד זרקורים לעברו, אבל מי שמכיר את לויזו יודע שהוא כבר רגיל לזה. ברדה הזיז אותו במשחק האחרון מעמדת ה-10 לעמדת הכנף השמאלית וזה הביא את השער, הערב מצפים בהפועל שגם ב-20:30 זה יבוא לידי ביטוי ולויזו יוכיח שוב כמה כדורגל יש לו ברגליים.