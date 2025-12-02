מערכת ONE
02/12/2025
לאמין ימאל מול חוליאן אלברס (IMAGO)
האם חוליאן אלברס ישחק עם לאמין ימאל וראפיניה בעונה הבאה? ימים יגידו, אבל בינתיים כוכב אתלטיקו מדריד מקבל הזדמנות להרשים את הקבוצה שרוצה אותו כמחליף של רוברט לבנדובסקי. הקולצ’ונרוס מתארחים בשעה זו בקאמפ נואו לקרב צמרת מסקרן מול מוליכת הליגה הספרדית, ברצלונה, חי בערוץ ONE.
בארסה מגיעה למשחק עם פדרי וראפיניה, שחזרו לכשירות לאחרונה, אבל ללא רונאלד אראוחו, שביקש וקיבל פסק זמן ללא הגבלה בעקבות משבר מנטלי שהוא עובר אחרי הביקורות הרבות שספג מאז המשחק מול צ’לסי, וגם בלי פרנקי דה יונג החולה, שנעדר משחק שני ברציפות. גם פרמין לופס הפצוע לא ישחק, כמו גם גאבי ומארק אנדרה טר שטגן שחסרים כבר תקופה ארוכה.
למשחק מול החבורה של דייגו סימאונה באים הקטלונים עם 34 נקודות כשאחריהם ריאל מדריד (33), ויאריאל (32) ואתלטיקו מדריד (32). הבלאוגרנה אמנם התאוששו מהתבוסה 3:0 לצ’לסי עם 1:3 על אלאבס, אבל ההגנה נראתה רע מאוד. בסיום אפילו האנזי פליק נראה מהורהר ומאוכזב על הספסל בזמן שיחה עם ראפיניה, בתמונה שעוררה הדים רבים בספרד, כך שבבארסה צריכים ניצחון, בטח מול יריבים כמו הקולצ’ונרוס במה שיכול לשלוח מסר.
מנגד, חבורתו של דייגו סימאונה היא אולי הקבוצה הלוהטת בספרד, בכושר פשוט אדיר עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה 0:2 על ריאל אוביידו. אחד נוסף יאפשר לאתלטיקו להשתוות לבארסה במאזן הנקודות.
מחצית שניה
-
'79
- איזו החמצה! תיאגו אלמדה זרק את כל הגנת ברצלונה כולל השוער, אך נכנס לזווית קשה ובעט החוצה
-
'75
- חילוף אחרון של הקולצ'ונרוס. אנטואן גריזמן החליף את קוקה
-
'73
- ראפיניה פינה את מקומו לדרו הצעיר
-
'73
- מכה לקטלונים. פדרי ככל הנראה נפצע והוחלף על ידי מארק קסאדו
-
'69
- אתלטיקו איבדה את הכדור שהגיע ללאמין ימאל במצב נהדר, אך הכוכב בעט מחוץ למסגרת
-
'66
- גם לבנדובסקי יצא, פראן טורס החליף אותו
-
'66
- בזמן השער, דני אולמו נפגע בכתפו ונאלץ לפנות את מקומו למרקוס רשפורד
-
'65
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: המהפך הושלם! דני אולמו החליף דאבל פס עם לבנדובסקי וסיים מדויק לפינה הרחוקה ברגל שמאל
-
'62
- אלכסנדר סורלות החליף את ג'וליאנו סימאונה
-
'62
- חילוף כפול של דייגו סימאונה. אלכס באאנה נפצע ופינה את מקומו לתיאגו אלמדה
-
'53
- לאמין ימאל חלף על שלושה שחקנים בווירטואוזיות ומצא את ראפיניה לבד מול השער, אך הברזילאי בעט מחוץ למסגרת ברשלנות
-
'46
- חילוף באתלטיקו עם פתיחת החצי השני. ניקו גונסאלס יצא, קונור גלאגר נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+2
- ג'רארד מרטין איחר ונכנס חזק בג'וליאנו סימאונה. בלם ברצלונה קיבל כרטיס צהוב
-
'41
- המוצהב הראשון במשחק הוא של האורחת, לאחר שבאאנה ביצע עבירה מסוכנת על קוברסי
-
'38
- זה היה קרוב! לאמין ימאל הרים נהדר לתוך הרחבה, לבנדובסקי עלה מעל כולם ונגח היטב, אך אובלק עצר באחת מהצלות העונה
-
'36
- מה זה היה? הקטלונים קיבלו פנדל, לבנדובסקי ניגש לנקודה ובעט את הכדור גבוה מאוד מעל השער
-
'26
- שער! ברצלונה השוותה ל-1:1: פדרי הכניס כדור עומק נפלא לראפיניה, שהשתלט, חלף בקלילות על פני אובלק וכבש את הראשון שלו אי פעם נגד הקולצ'ונרוס
-
'19
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: נוול מולינה הכניס כדור עומק גדול לאלכס באאנה, שרץ לבדו מול השוער וסיים בצ'יפ לפינה הרחוקה
-
'14
- חילוף מוקדם באתלטיקו מדריד. ג'וני קרדוסו נפצע ופינה את מקומו לקוקה
-
'9
- ניסיון ראשון של ברצלונה לאיים על השער. ראפיניה החליף מסירות עם רוברט לבנדובסקי ובעט מעל שערו של יאן אובלק
-
'1
- השופט ריקרדו דה בורגוס הוציא את ההתמודדות המסקרנת בקאמפ נואו לדרך!