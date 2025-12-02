חצי מקבוצות הלאומית מחזרות אחרי עומר דהן

חלוץ מכבי חיפה, עומר דהן, שקיבל אור ירוק לצאת בינואר להשאלה, מחוזר ע"י חצי מקבוצות הליגה הלאומית. בתחילת העונה דהן היה אמור להיות אחד משלושת החלוצים המובילים של חיפה, כפי שטען ליאור רפאלוב במסיבת העיתונאים של תחילת העונה, אחרי טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ', אבל החלוץ הצעיר נקלע לסיטואציה שונה כאשר גיא מלמד חזר לרוטציה.

בתחילת העונה דהן חוזר ע"י מספר קבוצות בליגת העל כולל בני סכנין, מכבי בני ריינה ועירוני טבריה, אבל בחיפה התנגדו לשחררו מתוך אמונה שהחלוץ ישתלב - דבר שלא קרה בפועל.

בין הקבוצות שמחזרות כעת אחרי החלוץ נמצאות בראש הרשימה הפועל ר"ג, אותה מאמן מסאי דגו, שמכיר את דהן עוד מהתקופה במכבי חיפה, והפועל כפ"ס שהיא למעשה קבוצת הבת של מכבי חיפה. קבוצות נוספות דוגמת מ.ס קריית ים, הפועל נוף הגליל והפועל עפולה הביעו עניין בחלוץ.

עומר דהן וגיא מלמד (שחר גרוס ועמרי שטיין)

סוכנו של דהן, שחר גרינברג, אמר: "אנחנו מאוכזבים שעומר לא קיבל הזדמנות ראויה כפי שהובטח. אם לא תהיה קבוצה בליגת העל בה יקבל דקות משמעותיות, עומר לא יפסול ללכת לחצי עונה לקבוצה בליגה הלאומית".