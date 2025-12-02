יום שלישי, 02.12.2025 שעה 11:14
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
3112-2414לאנס1
3012-2714פאריס סן-ז'רמן2
2914-3514מארסיי3
2617-2814ליל4
2418-2414ראן5
2415-2114ליון6
2325-2614מונאקו7
2219-2514שטרסבורג8
1719-2014טולוז9
1726-1914ניס10
1624-1914ברסט11
1617-1214אנז'ה12
1526-2114פ.צ. פאריס13
1421-1314לה האבר14
1428-1814לוריין15
1122-1214נאנט16
1131-1414מץ17
920-814אוקזר18

דואה זכה בתואר הגולדן בוי לשנת 2025

כוכבה בן ה-20 של פ.ס.ז' שכבש צמד ובישל בגמר ליגת האלופות, היה חלק חשוב בטרבל של קבוצתו בעונה שעברה וקטף את הפרס שמוענק לשחקן הצעיר הטוב בעולם

|
דזירה דואה חוגג (IMAGO)
דזירה דואה חוגג (IMAGO)

אחד מהפרסים האישיים הכי נחשבים בעולם הכדורגל הוא תואר הגולדן בוי, שמוענק ע”י העיתון האיטלקי ‘טוטוספורט’. אתמול (שני), התקיים הטקס שבו הוצג הזוכה בפרס הכדורגלן הצעיר של השנה: דזירה דואה, שחקנה בן ה-20 של פאריס סן ז’רמן, אשר מילא תפקיד מרכזי בעונה שעברה כשקבוצתו זכתה בטרבל היסטורי, כולל זכייה ראשונה אי פעם של המועדון בליגת האלופות, בו הוא כבש צמד והוסיף בישול בגמר מול אינטר במשחק שנגמר 0:5.

בעונה החולפת, שחקן ההתקפה הצרפתי בן ה-20 הפך לכוכב של ממש כשכל אירופה דיברה עליו, הוא כבש 16 שערים וסיפק כמות זהה של בישולים ב-61 משחקים, כשכאמור רגע השיא הגיע באותו גמר עם בישול וצמד שערים חשובים ובלתי נשכחים בהופעה יוצאת מגדר הרגיל שהציג בניצחון 0:5 של פאריס סן ז’רמן על אינטר בליגת האלופות.

דזירה דואה נאם לאחר זכייתו בפרס: “זה כבוד להיות כאן, אני באמת שמח מאוד להיות כאן מולכם, הפרס הזה אומר עבורי הרבה ואני בהחלט מקדיש אותו קודם כל להורים שלי ולכל משפחתי שתמיד תמכו בי לאורך השנים. אני בדרך כלל לא לחוץ כשאני מדבר מול קהל, אבל כן כשאני מדבר על משפחתי. אני מנצל את ההזדמנות הזו להודות לכם על כל המאמצים ועל כל התמיכה שנתתם לי לאורך הקריירה שלי.

דזירה דואה חוגג (IMAGO)דזירה דואה חוגג (IMAGO)

“אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזו על מנת להודות לנשיא הקבוצה, למאמן, לחבריי לקבוצה, לצוות ולכל האנשים שעובדים מאחורי הקלעים. תודה על האמון שנתנו בי בכך שרצו אותי בפ.ס.ז', אני אסיר תודה על כך שהפכתי לכדורגלן מקצועי, זה חלומו של כל ילד. זכיתי בגביעים רבים ויש עוד רבים לזכות בהם, הן באופן קולקטיבי והן באופן אישי”.

דואה המשיך: “אני יכול להבטיח שאני אעבוד קשה ואהיה ממושמע להמשך הקריירה שלי. פאריס סן ז’רמן זה אחד המועדונים הגדולים בעולם ואני שמח להיות חלק ממנו. לחלום זה הדבר הראשון שאתה עושה שמוביל לשאפתנות, ושאפתנות מובילה לעבודה קשה כדי להשיג את המטרות שלך”.

דזירה דואה בטירוף (רויטרס)דזירה דואה בטירוף (רויטרס)

למי שתהה לעצמו מדוע לאמין ימאל לא מוזכר, זה מפני שהוא זכה בשנה שעברה ולפי החוקים שחקן לא יכול לזכות פעמיים בתואר הגולדן בוי. כך שלמרות גילו הצעיר, הוא לא היה בין המועמדים לפרס בשנת 2025. 

עשרת הזוכים האחרונים בתואר הגולדן בוי הם:

לאמין ימאל (2024)
ג’וד בלינגהאם (2023)

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

גאבי (2022)
פדרי (2021)

פדרי בפעולה (IMAGO)פדרי בפעולה (IMAGO)

ארלינג הולאנד (2020)
ז’ואאו פליקס (2019)

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

מתייס דה ליכט (2018)
קיליאן אמבפה (2017)

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

רנאטו סאנצ’ז (2016)
אנתוני מרסיאל (2015)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדלנגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */