ברצלונה מול אתלטיקו מדריד, לאמין ימאל נגד חוליאן אלברס: הקאמפ נואו המשופץ (בחלקו) יארח הערב (שלישי, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) את קרב הצמרת בין מוליכת הליגה הספרדית לרביעית בטבלה, שרחוקה רק שלוש נקודות מהפסגה. “איזה משחק!”, נכתב בשער של עיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני לצד תמונותיהם של שני הכוכבים הגדולים.

“זה מבחן לבארסה המוליכה – מול אתלטיקו שמגיעה לקאמפ נואו עם שבעה ניצחונות רצופים", הוסיפו בקטלוניה, “אחרי ההפסדים לפ.ס.ז’, ריאל מדריד וצ’לסי, זה מבחן עוצמה מול עוד קבוצה גדולה עבור הקבוצה של האנזי פליק".

בעיתון ‘ספורט’ התמקדו באלברס, שהוזכר כבר פעמים רבות בהקשר של בארסה לאור עזיבתו הצפויה של רוברט לבנדובסקי בקיץ והחיפוש אחרי חלוץ בכיר חדש. “העכביש (הכינוי של אלברס) – הצצה בקאמפ נואו לחלום על העתיד", נכתב בעיתון, “החלוץ הארגנטינאי בשיאו ועתידו עשוי לכלול מעבר לברצלונה שמחפשת מחליף ללבנדובסקי".

חוליאן אלברס (IMAGO)

בקטלוניה גם מזכירים את הבחירות לנשיאות בארסה שייערכו בחודשים הקרובים והמועמדים צפויים להבטיח החתמת כוכבים כאלה ואחרים. “אלברס יכול להיות אחד הכוכבים האלה", כתבו ב’ספורט’. ז’ואן לאפורטה יתמודד, בין היתר, מול ויקטור פונט, ולמרות הבעיות הכלכליות של בארסה, אחרי עונה כמעט שלמה בקאמפ נואו המחודש, בקיץ הבא היא צפויה לכוון להחתמת של כוכב גדול.

ובחזרה להווה: בארסה מגיעה למשחק המסקרן מול אתלטיקו בתקופה רגישה: אחרי התבוסה 3:0 לצ’לסי בליגת האלופות, הבלאוגרנה גברו 1:3 על אלאבס, אבל ההגנה נראתה רע מאוד. בסיום אפילו פליק נראה מהורהר ומאוכזב על הספסל בזמן שיחה עם ראפיניה, בתמונה שעוררה הדים רבים בספרד, כך שבבארסה צריכים ניצחון – בטח מול יריבה כמו אתלטיקו במה שיכול לשלוח מסר.

האנזי פליק וראפיניה (צילום מסך)

החדשות הטובות עבור פליק הן חזרתם לכשירות של פדרי וראפיניה, שאמורים לפתוח בהרכב ביחד לראשונה מזה יותר מחודשיים. פרנקי דה יונג צפוי לשחק לצד פדרי, דני אולמו ימשיך כ-10 לאור פציעתו של פרמין לופס, ולאמין ימאל ופראן טורס צפויים להשלים את החלק הקדמי. מאחורה, ז’ול קונדה עלול לאבד את מקומו אם המגן השמאלי, ג’רארד מרטין, יפתח שוב כבלם, מה שיסיט את אריק גארסיה לצד ימין של ההגנה.

לאמין: "לא יכול לחיות כמו ילד בן 18"

באתלטיקו אלברס כמובן יוביל את ההתקפה. ג’וליאנו סימאונה צפוי לפתוח באגף הימני, ניקו גונסאלס בצד שמאל ואלכס באאנה בקישור ההתקפי. קלמן לנגלה יפתח במרכז ההגנה מול האקסית לצד חוסה מריה חימנס וינסה לעזור לאתלטיקו להמשיך בכושר המצוין מהתקופה האחרונה.