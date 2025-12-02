דיווח: כדורגלן נבחרת אנגליה בעבר נעצר בשדה

כדורגלן עבר בנבחרת אנגליה, ששיחק במדיה במהלך שנות ה-2010 וגם רשם קריירה בפרמייר ליג, נעצר לאחרונה בחשד לניסיון אונס, כך פורסם ב’סאן’ בממלכה. לפי הדיווח, הכדורגלן נעצר בשדה התעופה סטנסטד לאחר שהגיע לעמדת ביקורת הדרכונים.

פרטי הדרכון שלו העלו כי הוא דרוש לחקירה בעקבות תלונה שהוגשה נגדו על ידי בת זוג לשעבר, שטענה כי במהלך מערכת היחסים ביניהם ניסה לאנוס אותה. גורמי הביטחון עצרו את השחקן מעט לפני שהיה אמור לעלות לטיסה. אחד הנוכחים במקום סיפר לכלי התקשורת באנגליה: "הוא עבר בביקורת הדרכונים ואז נמשך בעדינות הצידה. היה ברור שיש בעיה מסוימת והוא נלקח מהמקום”.

על פי הדיווח, התלונה הוגשה לפני מספר שבועות, ומאז נפתחה חקירה של המשטרה. לאחר מעצרו, השחקן נחקר ושוחרר בערבות עד להמשך הבירורים. בשלב זה, שמו של הכדורגלן אינו נחשף מטעמים משפטיים, והמשטרה ממשיכה בחקירה.