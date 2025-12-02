יום שלישי, 02.12.2025 שעה 14:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
307-2513ארסנל1
2512-2713מנצ'סטר סיטי2
2412-2413צ'לסי3
2411-1613אסטון וילה4
2216-2113ברייטון5
2213-1713סנדרלנד6
2120-2113מנצ'סטר יונייטד7
2120-2013ליברפול8
2011-1713קריסטל פאלאס9
1920-2113ברנטפורד10
1923-2113בורנמות'11
1816-2113טוטנהאם12
1816-1713ניוקאסל13
1817-1413אברטון14
1717-1513פולהאם15
1222-1313נוטינגהאם פורסט16
1127-1513ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
228-713וולבס20

דיווח: כדורגלן נבחרת אנגליה בעבר נעצר בשדה

ב'סאן' הבריטי טוענים שאנגלי ששיחק בפרמייר ליג ואף לבש את המדים הלאומיים נעצר בשדה התעופה לאחר שבדיקת הדרכון גילתה כי נדרש לחקירה בחשד לאונס

|
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורגל אילוסטרציה (IMAGO)

כדורגלן עבר בנבחרת אנגליה, ששיחק במדיה במהלך שנות ה-2010 וגם רשם קריירה בפרמייר ליג, נעצר לאחרונה בחשד לניסיון אונס, כך פורסם ב’סאן’ בממלכה. לפי הדיווח, הכדורגלן נעצר בשדה התעופה סטנסטד לאחר שהגיע לעמדת ביקורת הדרכונים.

פרטי הדרכון שלו העלו כי הוא דרוש לחקירה בעקבות תלונה שהוגשה נגדו על ידי בת זוג לשעבר, שטענה כי במהלך מערכת היחסים ביניהם ניסה לאנוס אותה. גורמי הביטחון עצרו את השחקן מעט לפני שהיה אמור לעלות לטיסה. אחד הנוכחים במקום סיפר לכלי התקשורת באנגליה: "הוא עבר בביקורת הדרכונים ואז נמשך בעדינות הצידה. היה ברור שיש בעיה מסוימת והוא נלקח מהמקום”.

על פי הדיווח, התלונה הוגשה לפני מספר שבועות, ומאז נפתחה חקירה של המשטרה. לאחר מעצרו, השחקן נחקר ושוחרר בערבות עד להמשך הבירורים. בשלב זה, שמו של הכדורגלן אינו נחשף מטעמים משפטיים, והמשטרה ממשיכה בחקירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
