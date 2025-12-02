יום שלישי, 02.12.2025 שעה 07:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1936-203217דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%2029-210417מיאמי היט
61%2071-212518אטלנטה הוקס
61%2081-213818קליבלנד קאבלירס
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1981-202617אורלנדו מג'יק
50%1946-193116שיקגו בולס
39%2132-206618מילווקי באקס
29%2001-195417שארלוט הורנטס
19%1917-175016ברוקלין נטס
18%2076-188317אינדיאנה פייסרס
13%1904-171115וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
79%1552-172914יוסטון רוקטס
75%1856-200816דנבר נאגטס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
38%1989-193616יוטה ג'אז
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%2059-197718דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
18%1996-187517לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

דני וולף על הדאנק: היה מגניב להקפיץ את האולם

הישראלי התייחס להטבעה ב-103:116 של ברוקלין על שארלוט: "מנסה לחיות את הרגע". פורטר ג'וניור: "הופתעתי? כי הוא לבן. מהרוקיז האהובים שהיו איתי"

|
דני וולף בדאנק אדיר (רויטרס)
דני וולף בדאנק אדיר (רויטרס)

אפשר לומר מזל טוב. בן שרף ודני וולף רשמו הלילה (בין שני לשלישי) ניצחון ראשון כל אחד במשחק בו שיחק במדי ברוקלין. הנטס חגגו עם 103:116 על שארלוט בדרך לניצחון הרביעי בלבד העונה שלהם, אך כאמור הראשון בו צמד הישראלים לוקחים בו חלק, ואפילו חלק פעיל.

בן שרף קיבל 18 וחצי דקות בהן רשם שבע נקודות, שלושה ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה אחת, דני וולף בקצת מעל 19 דקות רשם 10 נקודות, שבעה ריבאונדים ואסיסט אחד, כאשר הגבוה אפילו גנב את ההצגה במאני טיים ובעיקר עם דאנק מטורף על הראש של מיילס ברידג’ס שסגר סיפור.

הדאנק של וולף הקפיץ את האולם, והוא אף דיבר בסיום: “אני מנסה לחיות ברגע, אתן מילה טובה לאוהדים כי יש לנו אוהדים מדהימים שמאוד תומכים בקבוצה הזו, אז זה היה רגע מגניב מאוד עבורי להקפיץ אותם ולראות כמה רועשים הם יכולים להיות בברקלייס סנטר”.

מייקל פורטר ג’וניור הצחיק את חדר ההלבשה כשנשאל למה הוא היה נראה מופתע מהדאנק של וולף: “כי הוא לבנבן, סתם אני צוחק. ברצינות אבל, דני מראה יכולות מאז מחנה האימונים, אמרתי לא מעט פעמים שהוא אחד הרוקיז האהובים עליי ששיחקתי איתם, מהיום הראשון במחנה האימונים הוא הפתיע אותי, המסירות, המהירות, לראות אותו בפרקט היה כיף. דני הופך את המשחק לקל יותר עבור כולם”.

