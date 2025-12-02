יום שלישי, 02.12.2025 שעה 07:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1936-203217דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%2029-210417מיאמי היט
61%2071-212518אטלנטה הוקס
61%2081-213818קליבלנד קאבלירס
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1981-202617אורלנדו מג'יק
50%1946-193116שיקגו בולס
39%2132-206618מילווקי באקס
29%2001-195417שארלוט הורנטס
19%1917-175016ברוקלין נטס
18%2076-188317אינדיאנה פייסרס
13%1904-171115וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
79%1552-172914יוסטון רוקטס
75%1856-200816דנבר נאגטס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
38%1989-193616יוטה ג'אז
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%2059-197718דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
18%1996-187517לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

דייויס חגג על יוקיץ', פיניקס הפתיעה את הלייקרס

32 נק' של הגבה הספיקו ב-121:131 של דאלאס בדנבר למרות 29 נק', 20 ריב' ו-13 אס' מהסרבי. 105:125 לסאנס ב-LA, מיצ'ל להט בניצחון הקאבס עם 43 נק'

|
דילון ברוקס מול לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
דילון ברוקס מול לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

ליגת ה-NBA ממשיכה לצבור תאוצה מיום ליום כאשר אנחנו כבר מתקרבים לשליש עונה מבחינת כל הקבוצות וגם הלילה (בין שני לשלישי) התקיימו משחקים. דטרויט גברה על אטלנטה, קלבילנד על אינדיאנה, וושינגטון על מילווקי, מיאמי על הקליפרס, אורלנדו על שיקגו, דאלאס את דנבר, יוטה את יוסטון ופיניקס הפתיעה את הלייקרס בחוץ.

לוס אנג’לס לייקרס (5:15) – פיניקס סאנס (9:13) 125:108

רצף שבעת הניצחונות של ג’יי ג’יי רדיק והשחקנים שלו נעצר דווקא בבית מול הסאנס ועם סגל מלא, כאשר לוקה דונציץ’ קלע 38 נק’ ואוסטין ריבס עוד 16 נק’ משלו. אגב, לברון ג’יימס הלחיץ לרגע כשהיה נראה שלא יעבור את רף 10 הנקודות לראשונה מאז 2007, אך לבסוף המלך סיים עם 10 נק’. אצל המנצחת, שעזרה רצף של שני הפסדים, דילון ברוקס היה מדהים עם 33 נקודות וקולין גילספיי הבריק גם הוא עם 28 נק’ משלו.

לברון גלברון ג'יימס בפעולה (רויטרס)

דטרויט פיסטונס (4:17) – אטלנטה הוקס (9:13) 98:99

הרצף הארוך של דטרויט נעצר לפני שני משחקים, אך מאז הקבוצה כבר שבה לכושר הרגיל שלה וחיברה כאן ניצחון שני ברציפות כשהיא עדיין במקום הראשון במזרח. קייד קנינגהאם הסתפק ב-18 נקודות, 8 ריב’ ו-8 אס’, אך תרם גם שש חטיפות ושלוש חסימות, כשהוא נעזר בג’יילן דורן שרשם 21 נק’ ו-11 ריב’. אצל האורחת, ג’יילן ג’ונסון הוביל ארבעה שחקנים בספרות כפולות כשקלע 29 נק’ לצד 13 ריב’ ו-7 אס’, אך זה כמובן לא הספיק להוקס.

קייד קנינגהאם בפעולה (רויטרס)קייד קנינגהאם בפעולה (רויטרס)

אינדיאנה פייסרס (17:4) – קליבלנד קאבלירס (9:13) 135:119

משחק קצוות ולא כוחות בו סגנית האלופה המשיכה בעונה הרעה שלא כל כך באשמתה, כשהיא ללא הכוכב הגדול טייריס הליברטון בעקבות אותה פציעה בגמר. דונובן מיצ’ל להט אצל המנצחת עם 43 נק’, 9 ריב’ ו-6 אס’, ג’יילון טייסון הוסיף 27 נק’ ו-11 ריבאונדים משלו. אצל המפסידה, פסקל סיאקם קלע 26 נק’ ואנדרו נמבהארד הוסיף 21 נק’ משלו.

דונובן מיצדונובן מיצ'ל מניח שתיים (רויטרס)

וושינטגון וויזארדס (16:3) – מילווקי באקס (13:9) 126:129

ניצחון שלישי בלבד לקבוצה מ-DC העונה, כשהיא נהנתה מ-28 נקודות של סי ג’יי מקולולם ועוד 22 נקודות של מרווין באגלי, כשבסך הכל המנצחת קיבלה משישה שחקנים שלה ספרות כפולות בנקודות. אצל הבאקס, יאניס אנטטקומפו נעצר על 26 נקודות בלבד, כאשר קווין פורטר ג’וניור הוביל את הקלעים במילווקי עם 30 נקודות.

סי גסי ג'יי מקולום חודר (רויטרס)

מיאמי היט (7:14) – לוס אנג’לס קליפרס (16:5) 123:140

אחת הקבוצות הלוהטות בליגה, כאשר אמנם במשחק הקודם אריק ספולסטרה וחניכיו נעצרו, אך הם המשיכו לנצח והם במקום השלישי במערב להפתעת רוב הקונפרנס. ארבעה שחקנים מהחמישייה של מימאי קלעו מעל 22 נק’, כאשר החמישי הוא דביון מיצ’ל שקלע 16 והכי הרבה קלע נורמן פאוול עם 30, באם אדבאיו וטיילר הירו הוסיפו 27 ו-22 נק’ כל אחד. הרעה המסויטת של הקליפרס נמשכה על אף 36 נקודות של קוואי לנארד.

שחקני מיאמי מאושרים (רויטרס)שחקני מיאמי מאושרים (רויטרס)

אורלנדו מג’יק (8:13) – שיקגו בולס (11:9) 120:125

פתיחת העונה הפחות טובה של אורלנדו כבר נמחקה לגמרי, ופתיחת העונה הטובה של שיקגו נמחקה לגמרי. המג’יק רשמו ניצחון שלישי ברציפות בזכות 37 נקודות של דזמונד ביין ו-25 נקודות של פרנץ ואגנר, הבולס רשמו הפסד רביעי ברציפות על אף 22 נקודות ו-9 ריבאונדים של ג’וש גידי, כמו גם 20 נק’ ו-11 ריב’ מניקולה ווצ’ביץ’.

פרנץ ואגנר מול ניקולה ווצפרנץ ואגנר מול ניקולה ווצ'ביץ' (רויטרס)

דנבר נאגטס (6:14) – דאלאס מאבריקס (15:7) 131:121

תוצאה די מפתיעה בדנבר, שם אנתוני דייויס חגג בגדול עם 32 נקודות, 13 ריבאונדים ו-4 אסיסטים מול ניקולה יוקיץ’, שאמנם כיכב בענק עם 29 נקודות, 20 ריבאונדים ו-13 אסיסטים וגם כל חבריו לחמישייה קלעו בספרות כפולות, אבל זה לא הספיק מול הקבוצה מטקסס שנהנתה מ-24 נקודות של קופר פלאג ועוד 28 נקודות של ראיין נמבהארד, כשקליי תומפסון הוסיף 15 משלו מהספסל.

אנתוני דייויס זורק (רויטרס)אנתוני דייויס זורק (רויטרס)

יוטה ג’אז (13:7) – יוסטון רוקטס (5:13) 125:133

הפתעה לא קטנה ביוטה, שם הקבוצה המקומית הצליחה לגבור על החבורה מטקסס ולהנחיל לה הפסד חמישי בלבד העונה, וזאת למרות 32 נקודות של קווין דוראנט ועוד 31 נקודות ו-14 אסיסטים של אלפרן שנגון. לאורי מרקנאן הוביל את המנצחת עם 29 נקודות, קיונטה ג’ורג’ הוסיף 28 נקודות משלו ויוטה השיגה ניצחון שביעי בלבד העונה, וזאת דווקא אחרי פתיחת עונה טובה עד לפציעה הקשה של ווקר קסלר, שסיים את העונה בצורה אכזרית.

