ליגה איטלקית 25-26
289-1913מילאן1
2811-2013נאפולי2
2713-2813אינטר3
277-1513רומא4
247-1913קומו5
2411-2213בולוניה6
2312-1713יובנטוס7
1810-1513לאציו8
1820-1413אודינזה9
1716-1613ססואולו10
1717-1613קרמונזה11
1614-1613אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1317-1013לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
621-1013פיורנטינה19
620-813ורונה20

נעצרה: בולוניה נכנעה 3:1 לקרמונזה, צמד לווארדי

הרוסובלו פספסו הזדמנות להדביק את הפער ממילאן הראשונה לנקודה בלבד, אך נעצרו אחרי 12 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות. האנגלי כבש צמד נהדר והכריע

|
ג׳יימי וארדי חוגג (IMAGO)
ג׳יימי וארדי חוגג (IMAGO)

המחזור ה-13 בליגה האיטלקית ננעל הערב (שני) כאשר בולוניה המפתיעה אירחה את קרמונזה. המארחת ידעה שניצחון שלה יכול לצמק את הפער מהמקום הראשון לנקודה אחת בלבד, אך לא השכילה לעשות זאת ונכנעה 3:1 בסיום.

בדקה ה-31 הגיע השער הראשון של האורחת, כאשר מרטין פאז’רו מצא את הרשת. ארבע דקות בלבד חלפו וקרמונזה הכפילה את היתרון כג׳יימי וארדי הוותיק כבש. רגע לפני הירידה להפסקה, ריקרדו אורסליני צימק מהנקודה הלבנה והפיח תקווה אצל אוהדי בולוניה.

אלא שהתקוות התנפצו עם פתיחת המחצית השנייה, כשווארדי השלים צמד נהדר וכבש בדקה ה-50. עד הסיום לא נכבשו שערים נוספים, וקרמונזה ניצחה 1:3.

בולוניה נעצרת אחרי 12 משחקים רצופים בכל המסגרות ללא הפסד, ותשעה מחזורי ליגה בהם לא הפסידה. היא במקום החמישי בטבלה ורחוקה כעת ארבע נקודות ממילאן בפסגה. קרמונזה טיפסה בעקבות הניצחון למקום העשירי בטבלה.

