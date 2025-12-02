יום שלישי, 02.12.2025 שעה 09:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2811-3011הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1621-1911מ.ס אשדוד6
1313-1911מכבי חיפה7
1316-1311בני סכנין8
1325-1311עירוני טבריה9
1218-1611הפועל פ"ת10
1218-1511הפועל חיפה11
1116-1311עירוני ק"ש12
717-911הפועל ירושלים13
130-811מכבי בני ריינה14

לפחות שני שינויים לפרץ מההרכב שפתח מול חיפה

אמיין ועידן כהן ב-11 של פ"ת לב"ש ב-20:00, נידב על הספסל. התלבטות בין דגני לגושה: "הפערים גדולים, המפתח? לנצל מצבים". 8 אלף הבטיחו את מקומם

|
שחקני הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)

כשהיא מעודדת מהיכולת, אך צמאה לניצחון שיסייע לה לברוח מהאזור המסוכן יותר, הפועל פתח תקווה תארח הערב (20:00) את המוליכה וסגנית האלופה הפועל באר שבע, כאשר בניגוד למשחק מול מכבי חיפה, בו הציגה יכולת מצוינת אך הסתפקה בנקודה, הערב היא תרצה לצאת עם שלוש הנקודות.

לאור השבוע העמוס, שכלל משחק בשבת ויכלול גם משחק ביום שבת מול הפועל ת"א בבלומפילד, המאמן עומר פרץ יבצע מעין רענון בהרכב ויבצע לפחות שני שינויים: בוני אמיין, שלא שיחק בתקופה האחרונה ועשוי לעזוב את הקבוצה בחלון ההעברות של חודש ינואר, יפתח במרכז המגרש במקומו של נדב נידם, שיחל את המשחק על הספסל.

גם נועם כהן יירד לספסל, כאשר עידן כהן יקבל את ההזדמנות בעמדת המגן הימני, בעוד בהתאם להרגשתו של אוראל דגני, יוחלט אם הוא יפתח או שינוח ומתן גושה יהיה זה שיצוות לצידו של איתי רוטמן, אחד משני הבאנקרים היותר מרכזיים ב-11 של פרץ, לצידו של תומר אלטמן.

עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)

לאחר שבמשחק מול מכבי חיפה אצטדיון המושבה היה מלא, גם הפעם תהיה נוכחות יפה, של קרוב ל-8,000 צופים: 4500 יהיו של המארחת, כשגם אוהדי הפועל ב"ש ירשמו נוכחות יפה כאשר נכון לבוקר המשחק, קרוב ל-3500 מהם הבטיחו את מקומם. לפני תחילת המשחק, תערוך פ"ת טקס לארבעה אוהדים של שתי הקבוצות, ששירתו מאות ימי מילואים במסגרת מלחמת "חרבות ברזל".

“הפערים גדולים מבחינת הסגל, ב"ש היא יריבה מאוד קשוחה עם מאמן מצוין אבל המפתח שלנו כדי לצאת עם נקודות הוא סוף סוף לנצל את המצבים, כי אנחנו נגיע אליהם”, אמרו בפ”ת”.

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני (מתן גושה), שחר רוזן, תומר אלטמן, בוני אמיין, קליי, ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.

