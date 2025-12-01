בית הלחמי: יש לנו עוד מספיק משחקים כדי לתקן

אחרי ההפסד ביום שישי האחרון לגרמניה, נבחרת ישראל פגשה הערב (שני) את קרואטיה במסגרת המחזור השני של מוקדמות המונדובאסקט בתקווה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין, אך רשמה הפסד שני עם 85:71 לקרואטים בתום ארבעים דקות.

לאחר ההפסד דיבר מאמן הנבחרת הלאומית, אריאל בית הלחמי: “רצינו להיראות אחרת וחבל, יש עוד מספיק משחקים כדי לתקן. יש הרבה סיבות שזה לא קרה, אני לא רוצה להיכנס לתירוצים אבל לא התאמנו כמעט בחלון הזה”.

“כל השחקנים, כל אחד עם הדברים שהוא עובר, הם באו וזה לא מובן מאליו שעשו את המאמץ להגיע. זה לא הלך לנו ונמשיך הלאה. היה חלון לא טוב מבחינת הכדורסל וההגנה היא חלק מזה. שמנו לנו מטרה ונעשה את הכל על מנת לעמוד בה. לא ידעתי שלהציב ציפיות גבוהות זה יהירות, אנחנו רוצים להיות שם”.